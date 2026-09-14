Η UEFA ανακοινώνει στη Θεσσαλονίκη νέο format για Nations League και προκριματικά

Σημαντικές αλλαγές στο format του Nations League, καθώς και στις προκριματικές φάσεις των Παγκοσμίων Κυπέλλων και των Euro, αναμένεται να ανακοινώσει η UEFA. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η οποία θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη. Η κίνηση αυτή έρχεται στον απόηχο της επιτυχίας του «ελβετικού μοντέλου» που εφαρμόστηκε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις διεθνείς διοργανώσεις.

Οι επερχόμενες αλλαγές στις διοργανώσεις

Η UEFA προχωρά σε μια σειρά από τροποποιήσεις που θα επηρεάσουν τη δομή τόσο του Nations League όσο και των προκριματικών φάσεων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτές οι αλλαγές αποτελούν συνέχεια της αναμόρφωσης του Champions League, το οποίο υιοθέτησε ένα νέο σύστημα λειτουργίας που έχει φέρει σημαντική επιτυχία.

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, από τη Θεσσαλονίκη, η UEFA θα επικυρώσει τις αλλαγές γύρω από τις τρεις αυτές διοργανώσεις, όπως επισημαίνεται. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, αναμένεται να ανακοινωθούν και τα γήπεδα που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς του Champions League για τα επόμενα χρόνια, προσθέτοντας ένα επιπλέον ενδιαφέρον στην ημερήσια διάταξη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Το «ελβετικό μοντέλο» και η εφαρμογή του

Κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στη συμπρωτεύουσα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα ανακοινώσει την εφαρμογή του «ελβετικού μοντέλου» στο Nations League, καθώς και στα προκριματικά του Euro και του Μουντιάλ. Αυτή η προσέγγιση ακολουθεί το παράδειγμα που τέθηκε από το Champions League, το οποίο έχει ήδη υιοθετήσει αυτό το σύστημα με θετικά αποτελέσματα.

Πρόκειται επί της ουσίας για ένα ενιαίο σύστημα βαθμολογίας. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, 36 ομάδες τοποθετούνται σε έναν κοινό πίνακα, όπου αγωνίζονται για την κατάληψη των πρώτων θέσεων. Αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη αποδειχθεί επιτυχημένο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της UEFA, στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του ενδιαφέροντος.

Λεπτομέρειες του νέου συστήματος αγώνων

Στον ενιαίο πίνακα βαθμολογίας θα συμμετέχουν οι 36 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Κάθε εθνική ομάδα, στο πλαίσιο αυτού του νέου format, θα δώσει συνολικά έξι αγώνες κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών. Από αυτούς τους αγώνες, τρεις θα διεξαχθούν εντός έδρας και τρεις εκτός έδρας, διασφαλίζοντας έτσι μια ισορροπημένη κατανομή των αναμετρήσεων για όλες τις συμμετέχουσες ομάδες.

Η διαδικασία της κλήρωσης των αγώνων θα βασίζεται σε ένα σύστημα όπου κάθε ομάδα θα κληρώνεται με δύο αντιπάλους. Αυτοί οι αντίπαλοι θα προκύπτουν από τρία διαφορετικά pot δυναμικότητας, με στόχο τη δημιουργία ενδιαφέρων ζευγαριών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Το σύστημα αυτό βαδίζει στα πρότυπα των τριών κορυφαίων διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA, δηλαδή του Champions League, του Europa League και του Conference League, φέρνοντας μια ομοιογένεια στον τρόπο λειτουργίας.

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

Οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας όλων των διοργανώσεων της UEFA έρχονται ως άμεσο αποτέλεσμα της αγωνιστικής και εμπορικής επιτυχίας που έχει συνοδεύσει τις τροποποιήσεις στο Champions League. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία επιδιώκει να επεκτείνει αυτή την επιτυχία και να ενισχύσει όλα τα τουρνουά που διεξάγονται υπό την αιγίδα της, δημιουργώντας ένα πιο δυναμικό και ελκυστικό περιβάλλον.

Ο βασικός στόχος της UEFA είναι η μεγέθυνση και η περαιτέρω ανάπτυξη όλων των διοργανώσεων, αξιοποιώντας την εμπειρία και τα θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή του νέου μοντέλου στο Champions League. Με αυτό τον τρόπο, η ομοσπονδία επιδιώκει να προσφέρει ένα πιο ελκυστικό και ανταγωνιστικό προϊόν τόσο για τις συμμετέχουσες ομάδες όσο και για τους φιλάθλους παγκοσμίως, ενισχύοντας την απήχηση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta