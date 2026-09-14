Ο Έντι Σαλσέδο στην Κράσνονταρ: Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του πρώην φορ του ΟΦΗ

Ο πρώην επιθετικός του ΟΦΗ, Έντι Σαλσέδο, βρίσκεται στη Ρωσία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Κράσνονταρ. Ο Ιταλός φορ αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τη ρωσική ομάδα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από συζητήσεις που είχε ο παίκτης με άλλη ρωσική ομάδα, οι οποίες δεν ευοδώθηκαν.

Η πορεία προς την Κράσνονταρ

Ο Έντι Σαλσέδο, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΟΦΗ, μετακομίζει πλέον στη Ρωσία. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από τα ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης, ο 25χρονος επιθετικός έχει καταλήξει σε πλήρη συμφωνία με την Κράσνονταρ.

Ο παίκτης βρίσκεται ήδη στη διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες αποτελούν το τελευταίο βήμα πριν την επίσημη υπογραφή του συμβολαίου του. Η μετακίνηση αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Ιταλού ποδοσφαιριστή με τις κολομβιανές ρίζες.

Τα χαρακτηριστικά του παίκτη και η θητεία στον ΟΦΗ

Ο Σαλσέδο, γεννημένος την 1η Οκτωβρίου του 2001, έχει ύψος 1.84 μέτρα και έχει καταγράψει δύο συμμετοχές με την εθνική ομάδα Ελπίδων της Ιταλίας. Η παρουσία του στην Ελλάδα με τον ΟΦΗ ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αγωνίστηκε σε 67 αναμετρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην κρητική ομάδα, ο Ιταλός φορ σημείωσε 19 γκολ και μοίρασε 5 ασίστ, αφήνοντας το στίγμα του στην επίθεση. Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΟΦΗ, ο Σαλσέδο έμεινε ελεύθερος, αναζητώντας ένα συμβόλαιο που θα ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του.

Το ναυάγιο με τη Ρούμπιν Καζάν και η συμφωνία

Πριν καταλήξει στην Κράσνονταρ, ο Έντι Σαλσέδο βρισκόταν σε συζητήσεις με άλλη ρωσική ομάδα, τη Ρούμπιν Καζάν. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν είχαν θετική κατάληξη, οδηγώντας σε ναυάγιο τη συμφωνία.

Συγκεκριμένα, η Ρούμπιν Καζάν φέρεται να είχε προτείνει στον παίκτη ένα συμβόλαιο διάρκειας 1+1+1 ετών, με τις οψιόν να βασίζονται στον χρόνο συμμετοχής του. Ο Σαλσέδο απέρριψε αυτή την πρόταση, επιλέγοντας τελικά την Κράσνονταρ για την επόμενη φάση της καριέρας του.

Οι οικονομικοί όροι της μεταγραφής

Η συμφωνία του Έντι Σαλσέδο με την Κράσνονταρ προβλέπει την υπογραφή ενός τετραετούς συμβολαίου. Οι ετήσιες αποδοχές του Ιταλού επιθετικού έχουν καθοριστεί στις 700.000 ευρώ, ποσό που αντανακλά την επιθυμία του για ένα «μεγάλο συμβόλαιο».

Επιπλέον, στο πλαίσιο της μεταγραφής, έχει προβλεφθεί και προμήθεια για τον ατζέντη του παίκτη. Το ποσό της προμήθειας ανέρχεται στις 800.000 ευρώ, ολοκληρώνοντας έτσι το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού

Πριν τον σοβαρό τραυματισμό του Ελ Καμπί, ο Έντι Σαλσέδο είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον αυτό, αν και δεν προχώρησε, υποδηλώνει την αναγνώριση των ικανοτήτων του παίκτη στην ελληνική ποδοσφαιρική σκηνή.

Ωστόσο, οι εξελίξεις οδήγησαν τον Σαλσέδο σε διαφορετική κατεύθυνση, με τη Ρωσία να αποτελεί πλέον τον επόμενο σταθμό στην επαγγελματική του πορεία, μακριά από τα ελληνικά γήπεδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta