Η Ελλάδα πρώτη στο βαλκανικό πρωτάθλημα κωπηλασίας με 17 μετάλλια

Η ελληνική κωπηλασία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας. Η εθνική μας ομάδα συγκέντρωσε συνολικά 17 μετάλλια και 102 βαθμούς στη γενική κατάταξη, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην περιοχή. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Ελλάδα κατακτά την κορυφή σε αυτή τη διοργάνωση.

Η ελληνική κυριαρχία στα Βαλκάνια

Η ελληνική κωπηλασία επιβεβαίωσε την πρωτοκαθεδρία της στα Βαλκάνια, κατακτώντας την πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μετά την περσινή επιτυχία στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα που φιλοξενήθηκε στα Ιωάννινα, όπου η ελληνική ομάδα αναδείχθηκε επίσης νικήτρια, η φετινή αποστολή σάρωσε και στη Βουλγαρία, συνεχίζοντας την παράδοση των διακρίσεων.

Συνολικά, τα ελληνικά πληρώματα κατέκτησαν 17 μετάλλια, εκ των οποίων τα 9 ήταν χρυσά, αναδεικνύοντας την υπεροχή τους. Επιπλέον, προστέθηκαν 4 ασημένια και 4 χάλκινα μετάλλια στον ελληνικό απολογισμό, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή παρουσία που ανέδειξε την Ελλάδα ως την κορυφαία χώρα στη διοργάνωση, αφήνοντας πίσω της ισχυρούς αντιπάλους από την ευρύτερη βαλκανική περιοχή.

Αναλυτικά η συγκομιδή μεταλλίων

Η ελληνική επιτυχία διαμορφώθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια των δύο ημερών του πρωταθλήματος, με τους αθλητές να επιδεικνύουν σταθερή απόδοση. Κατά την πρώτη ημέρα των αγώνων, τα ελληνικά κουπιά απέσπασαν μια σημαντική συγκομιδή 8 μεταλλίων, εκ των οποίων 5 χρυσά, 1 ασημένιο και 2 χάλκινα, θέτοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση και δημιουργώντας ένα ισχυρό προβάδισμα.

Τη δεύτερη και τελευταία ημέρα του Βαλκανικού πρωταθλήματος στο Πλόβντιβ, οι Έλληνες αθλητές πρόσθεσαν στη συγκομιδή τους άλλα 9 μετάλλια, ολοκληρώνοντας την εντυπωσιακή τους πορεία. Συγκεκριμένα, κατέκτησαν 4 χρυσά, 3 ασημένια και 2 χάλκινα μετάλλια. Με αυτόν τον τρόπο, ο συνολικός απολογισμός έφτασε τα 9 χρυσά, 4 ασημένια και 4 χάλκινα μετάλλια, εξασφαλίζοντας με άνεση την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων έναντι των ανταγωνιστών.

Η βαθμολογική υπεροχή της Ελλάδας

Πέρα από την πρωτιά στον πίνακα των μεταλλίων, η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση και στη γενική βαθμολογία του πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας τη συνολική της υπεροχή. Συγκέντρωσε συνολικά 102 βαθμούς, ξεπερνώντας τη δεύτερη Τουρκία, η οποία είχε 94 βαθμούς, και την τρίτη Ρουμανία με 88 βαθμούς, αναδεικνύοντας τη σταθερότητα και το βάθος της ελληνικής κωπηλασίας.

Στην τελική κατάταξη των χωρών βάσει μεταλλίων, η Ρουμανία τερμάτισε δεύτερη με μια αξιόλογη συγκομιδή 7 χρυσών, 6 ασημένιων και 4 χάλκινων μεταλλίων. Η Τουρκία βρέθηκε στην τρίτη θέση με 5 χρυσά, 7 ασημένια και 8 χάλκινα μετάλλια, ενώ η διοργανώτρια Βουλγαρία κατέλαβε την τέταρτη θέση με 2 χρυσά, 2 ασημένια και 2 χάλκινα μετάλλια, ολοκληρώνοντας την τετράδα των πρώτων χωρών.

Πρωτιές σε κατηγορίες και επιμέρους επιδόσεις

Η ελληνική ομάδα επέδειξε εξαιρετικές επιδόσεις σε διάφορες κατηγορίες ηλικιών, κατακτώντας τέσσερις επιπλέον πρωτιές στις επιμέρους βαθμολογίες. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε πρώτη στην κατηγορία Εφήβων, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο και το μέλλον των νεαρών αθλητών της ελληνικής κωπηλασίας, οι οποίοι διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους.

Επίσης, η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στις κατηγορίες Παίδων και Κορασίδων, υπογραμμίζοντας το βάθος και την ποιότητα των μικρότερων ηλικιακά κωπηλατών της χώρας. Στην κατηγορία Νεανίδων, η ελληνική ομάδα κατέλαβε την τρίτη θέση, συμπληρώνοντας ένα άκρως επιτυχημένο σύνολο αποτελεσμάτων για την εθνική αποστολή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Πλόβντιβ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta