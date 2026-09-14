Η Καλαμάτα δεν δίνει εισιτήρια στον Παναθηναϊκό για τον αγώνα στη Νεάπολη

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στον επερχόμενο αγώνα χωρίς την παρουσία των οργανωμένων οπαδών του. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε ζητήσει εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων της, ωστόσο η απάντηση από την ομάδα της Μεσσηνίας ήταν αρνητική. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή στις 19:30 και θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Νεάπολης, μια έδρα όπου οι «πράσινοι» δεν θα έχουν την συνηθισμένη τους υποστήριξη.

Η άρνηση της Καλαμάτας για εισιτήρια

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ακολουθώντας την πάγια τακτική της και λαμβάνοντας υπόψη τον ενθουσιασμό που επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της, είχε υποβάλει αίτημα στην Καλαμάτα για την παροχή εισιτηρίων. Τα εισιτήρια αυτά προορίζονταν για τους φιλάθλους της ομάδας, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν από κοντά την εκτός έδρας αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στη Νεάπολη.

Ωστόσο, η απάντηση από την πλευρά της ομάδας της Μεσσηνίας ήταν κατηγορηματικά αρνητική. Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια ότι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν οργανωμένα την αναμέτρηση από τις κερκίδες του γηπέδου, παρά το έντονο ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί για την παρουσία τους.

Η σύμβαση με τον Δήμο Νίκαιας

Η Καλαμάτα αιτιολόγησε την άρνησή της για τη διάθεση εισιτηρίων επικαλούμενη μια συγκεκριμένη σύμβαση που έχει υπογράψει με τον Δήμο Νίκαιας. Σύμφωνα με τους όρους αυτής της σύμβασης, υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι δεν θα δίνονται εισιτήρια σε φιλάθλους φιλοξενούμενης ομάδας. Αυτή η διάταξη αποτελεί το βασικό επιχείρημα για την απόφαση της μεσσηνιακής ομάδας.

Η συγκεκριμένη συμφωνία έχει ευρύτερες επιπτώσεις και δεν αφορά αποκλειστικά τον Παναθηναϊκό. Υποδηλώνει ότι και άλλες μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, εφόσον βρεθούν να φιλοξενούνται στο ίδιο γήπεδο της Νεάπολης, δεν θα λάβουν εισιτήρια για τους οπαδούς τους. Η διάταξη αυτή καθιστά αδύνατη την οργανωμένη παρουσία φιλάθλων των εκάστοτε φιλοξενούμενων συλλόγων, ανεξαρτήτως του ονόματος ή της δυναμικής τους.

Ο ενθουσιασμός των «πράσινων» οπαδών

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει τη φετινή αγωνιστική περίοδο με ένα εντυπωσιακό και αήττητο σερί, καταγράφοντας τέσσερις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Αυτή η εξαιρετική πορεία έχει φέρει την ομάδα μόνη της στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, δημιουργώντας ένα κλίμα έντονου ενθουσιασμού και αισιοδοξίας στις τάξεις των οπαδών της, οι οποίοι παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον την πορεία του συλλόγου.

Λόγω της εξαιρετικής αγωνιστικής εικόνας και της βαθμολογικής θέσης του Παναθηναϊκού, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι το γήπεδο της Νεάπολης θα «πρασίνιζε», δηλαδή θα γέμιζε από φιλάθλους του «τριφυλλιού», αν υπήρχε η δυνατότητα διάθεσης εισιτηρίων. Ο ενθουσιασμός αυτός, ωστόσο, δεν θα μεταφραστεί σε οργανωμένη και μαζική παρουσία στις κερκίδες, λόγω της αρνητικής απάντησης της Καλαμάτας.

Η στάση του Δήμου και της αστυνομίας

Πέρα από τη σύμβαση που επικαλείται η Καλαμάτα, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι ο Δήμος Νίκαιας δεν ήταν ιδιαίτερα θετικός στην ιδέα να δοθούν εισιτήρια στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Η στάση του Δήμου φαίνεται να συνέβαλε στην τελική απόφαση, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο στην άρνηση διάθεσης εισιτηρίων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και η αστυνομία δεν έδειξε θετική στάση ως προς τη διάθεση εισιτηρίων για τους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας. Αυτή η συνισταμένη παραγόντων οδήγησε στην απόφαση να μην δοθούν εισιτήρια. Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, και οι παίκτες του θα αγωνιστούν για πρώτη φορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο χωρίς την οργανωμένη υποστήριξη των οπαδών τους, γεγονός που σηματοδοτεί μια διαφορετική συνθήκη για την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta