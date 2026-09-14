Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον μονοετή δανεισμό του Ανάς Σαλάχ-Εντίν από τη Ρόμα

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2026, στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Ανάς Σαλάχ-Εντίν. Ο 24χρονος Μαροκινός αμυντικός εντάσσεται στο δυναμικό των «πρασίνων» με μονοετή δανεισμό από τη Ρόμα. Η μεταγραφή αυτή ενισχύει το αριστερό άκρο της άμυνας του «τριφυλλιού», καθώς ο Σαλάχ-Εντίν αναμένεται να πλαισιώσει τον Γιώργο Κυριακόπουλο.

Η επίσημη ανακοίνωση και οι λεπτομέρειες του δανεισμού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον μονοετή δανεισμό του Ανάς Σαλάχ-Εντίν από την ιταλική Ρόμα. Η ανακοίνωση έγινε και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με το «τριφύλλι» να δημοσιεύει τη σχετική είδηση, μεταξύ άλλων, και μέσω Linkedin. Ο παίκτης, ο οποίος γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2002 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, βρέθηκε μάλιστα πρόσφατα στις κερκίδες του ΟΑΚΑ, παρακολουθώντας τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Παναιτωλικού.

Στη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων έχει προβλεφθεί οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό για την απόκτηση του παίκτη με μεταγραφή, εφόσον ο Παναθηναϊκός το επιθυμεί, κυμαίνεται κοντά στα 5.000.000 ευρώ, ενώ άλλες πηγές κάνουν λόγο για ποσό περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η οψιόν αυτή δεν είναι υποχρεωτική και η ενεργοποίησή της θα βρίσκεται αποκλειστικά στην ευχέρεια του Παναθηναϊκού. Εφόσον ενεργοποιηθεί έως τις 15 Ιουνίου, ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την αθηναϊκή ομάδα.

Η διαδρομή του Σαλάχ-Εντίν στα ολλανδικά γήπεδα

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα από την ακαδημία της Άλκμααρ. Τρία χρόνια αργότερα, μεταπήδησε στα τμήματα υποδομής του Άγιαξ, όπου και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο ολλανδικό πρωτάθλημα τη σεζόν 2021-22. Τη σεζόν 2022-23 παραχωρήθηκε με δανεισμό στην Τβέντε, όπου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του.

Επέστρεψε στον Άγιαξ, αλλά στα μισά της σεζόν 2023-24 η Τβέντε τον απέκτησε με μεταγραφή. Εκεί διέπρεψε για ενάμιση χρόνο, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτή η πορεία οδήγησε τη Ρόμα να δώσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ τον Φεβρουάριο του 2025, προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό της και να τον φέρει στο «Ολίμπικο». Τη σεζόν 2025-26, ο Σαλάχ-Εντίν επέστρεψε στην Ολλανδία ως δανεικός, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Αϊντχόφεν, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα.

Η διεθνής του καριέρα με το Μαρόκο

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν αγωνίστηκε αρχικά στις μικρές εθνικές της Ολλανδίας. Στη συνέχεια, επέλεξε να εκπροσωπήσει την Εθνική Μαρόκου. Στις 14 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Μαρόκου σε αναμέτρηση εναντίον της Μοζαμβίκης.

Ο Μαροκινός αμυντικός συμμετείπε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2025, ενώ ήταν επίσης μέλος της ομάδας που έλαβε μέρος στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχε ενεργό ρόλο στην εξαιρετική πορεία του Μαρόκου στη διοργάνωση, αγωνιζόμενος στα παιχνίδια με τη Βραζιλία, την Αϊτή και την Ολλανδία. Μάλιστα, στον προημιτελικό αγώνα εναντίον της Γαλλίας, ο Σαλάχ-Εντίν αγωνίστηκε ως βασικός.

Αγωνιστική κατάσταση και περιορισμοί

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, παρά την πρόσφατη άφιξή του, μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στις εγχώριες διοργανώσεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, υπάρχει ένας περιορισμός αναφορικά με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας. Ο Μαροκινός αμυντικός δεν μπορεί να δηλωθεί στη λίστα για τη League Phase του Conference League, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko