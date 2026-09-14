Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενισχύει την προετοιμασία αθλητών για το Λος Άντζελες 2028

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή προχώρησε σε σημαντική απόφαση σχετικά με την ενίσχυση της Ολυμπιακής προετοιμασίας των αθλητών. Συγκεκριμένα, ενέκρινε την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, Δημοσθένη Γυρούση, για την επιχορήγηση αθλητών και αθλητριών. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους ενόψει των διεθνών αγωνιστικών υποχρεώσεων και του Ολυμπιακού κύκλου που οδηγεί στους Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Η ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της ΕΟΕ

Η τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είχε ως ένα από τα βασικά θέματα την ενίσχυση της αθλητικής προετοιμασίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, η Ολομέλεια έκανε ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση που παρουσίασε ο Δημοσθένης Γυρούσης. Ο κ. Γυρούσης κατέχει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της πρότασής του για το μέλλον των Ελλήνων αθλητών.

Η εισήγηση του Προέδρου αφορούσε την οικονομική ενίσχυση αθλητικών ομοσπονδιών, με απώτερο στόχο την υποστήριξη των αθλητών και αθλητριών που προετοιμάζονται για κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Η ομόφωνη αποδοχή της πρότασης καταδεικνύει τη συλλογική βούληση της Επιτροπής να παρέχει ουσιαστική στήριξη στον ελληνικό αθλητισμό.

Οικονομική ενίσχυση για δέκα Αθλητικές Ομοσπονδίες

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, εγκρίθηκε η διάθεση ενός σημαντικού συνολικού ποσού για την Ολυμπιακή Προετοιμασία. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 345.346 ευρώ. Η επιχορήγηση αυτή θα κατανεμηθεί σε δέκα συγκεκριμένες Αθλητικές Ομοσπονδίες, οι οποίες έχουν επιλεγεί για να λάβουν την οικονομική αυτή στήριξη.

Η οικονομική αυτή ενίσχυση έχει σχεδιαστεί για να καλύψει μέρος των αναγκών που προκύπτουν από την εντατική προετοιμασία των αθλητών. Οι δέκα Αθλητικές Ομοσπονδίες θα χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια για να διασφαλίσουν ότι οι αθλητές και οι αθλήτριές τους θα έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διεθνών αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Στόχος οι Ολυμπιακοί Αγώνες «λος Άντζελες 2028»

Η έγκριση της επιχορήγησης εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το οποίο έχει ως ορίζοντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Η οικονομική στήριξη των ομοσπονδιών και των αθλητών αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στον Ολυμπιακό κύκλο, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά από διεθνείς διοργανώσεις και απαιτητικές προπονήσεις.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες, με την υποστήριξη αυτή, θα έχουν τη δυνατότητα να επικεντρωθούν πλήρως στην προετοιμασία τους, με απώτερο σκοπό την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στοχεύει στη δημιουργία όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων, ώστε οι Έλληνες εκπρόσωποι να είναι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις που προηγούνται και κορυφώνονται στους Αγώνες του Λος Άντζελες.

Η διαρκής στήριξη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επιβεβαιώνει με αυτή την ενέργεια τη δέσμευσή της για έμπρακτη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού. Η συνεχής υποστήριξη απευθύνεται τόσο στις Αθλητικές Ομοσπονδίες όσο και στους ίδιους τους αθλητές της χώρας. Αυτή η στήριξη θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, η ΕΟΕ συμβάλλει ενεργά στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία των αθλητών. Παράλληλα, δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη επιτυχιών σε όλες τις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Η στρατηγική αυτή εκτείνεται χρονικά μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, αναδεικνύοντας ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τον ελληνικό αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta