Αντιδράσεις για τη μεταγραφή Σπάχιτς στον Ολυμπιακό: Ο ΝΟΒ επιμένει σε συμβόλαιο

Έντονη διαφωνία έχει προκύψει στον χώρο του ελληνικού πόλο, καθώς ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης αντιτίθεται στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. σχετικά με την απόκτηση του αθλητή Σεμίρ Σπάχιτς. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της μεταγραφής του διεθνή φουνταριστή το μεσημέρι της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, ωστόσο ο όμιλος του Λαιμού διατηρεί διαφορετική άποψη για την εν λόγω κίνηση.

Σύμφωνα με τον ΝΟΒ, ο είκοσι ενός ετών αθλητής δεσμεύεται με τον Όμιλο με υπογεγραμμένο συμβόλαιο που έχει διάρκεια για δύο ακόμη έτη, το οποίο φέρεται να είναι νομίμως επικυρωμένο και κατατεθειμένο στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ). Η εξέλιξη αυτή προϊδεάζει για δικαστική διαμάχη, καθώς ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού και η αντίδραση του ΝΟΒ

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Σεμίρ Σπάχιτς το μεσημέρι της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Η είδηση αυτή αφορούσε τη μετακίνηση του είκοσι ενός ετών διεθνή φουνταριστή από τη Βουλιαγμένη στις τάξεις του πειραϊκού συλλόγου.

Ωστόσο, η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης. Ο ΝΟΒ, μέσω επίσημης τοποθέτησής του, εξέφρασε την έκπληξή του για την κίνηση του Ολυμπιακού, τονίζοντας ότι έχει διαφορετική άποψη για το καθεστώς του αθλητή.

Η θέση του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης για το συμβόλαιο

Στην ανακοίνωσή του, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης υπογραμμίζει με σαφήνεια τη συμβατική δέσμευση του Σεμίρ Σπάχιτς. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο αθλητής δεσμεύεται με τον Όμιλο με υπογεγραμμένο συμβόλαιο, το οποίο έχει διάρκεια για δύο ακόμη έτη.

Ο ΝΟΒ επισημαίνει ότι το εν λόγω συμβόλαιο είναι νομίμως επικυρωμένο και έχει κατατεθεί στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ). Αυτό καθιστά, κατά τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης, τη δέσμευση του αθλητή με τον σύλλογο πλήρως έγκυρη και δεσμευτική για τα επόμενα δύο χρόνια.

Έκπληξη και σεβασμός στους θεσμούς

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης εξέφρασε την έκπληξή του για την ανακοίνωση του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. σχετικά με την απόκτηση του αθλητή Σεμίρ Σπάχιτς. Η έκπληξη αυτή πηγάζει από την πεποίθηση του ΝΟΒ ότι ο παίκτης βρίσκεται σε ισχύουσα συμβατική σχέση με τον Όμιλο.

Ο Ν.Ο. Βουλιαγμένης, ως ιστορικό σωματείο, δήλωσε ότι σέβεται τις συμφωνίες, τους θεσμούς και τους κανονισμούς. Παράλληλα, αναμένει τον ίδιο σεβασμό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συλλόγους, τονίζοντας την ανάγκη τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών και δεσμεύσεων.

Η συνέχεια της υπόθεσης: Προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ

Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του σχετικά με το συμβόλαιο του Σεμίρ Σπάχιτς, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης γνωστοποίησε ότι επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει ότι ο ΝΟΒ είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί τη θέση του μέσω των αρμόδιων θεσμικών οργάνων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η υπόθεση της μεταγραφής του είκοσι ενός ετών διεθνή φουνταριστή αναμένεται να κριθεί τελικά στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Η εξέλιξη αυτή θα καθορίσει το μέλλον του αθλητή και τη νομιμότητα της μετακίνησής του στον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π.

Με πληροφορίες από: Gazzetta