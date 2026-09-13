Ο Πανσερραϊκός πήρε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα κόντρα στον Αστέρα AKTOR Β

Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα πανηγύρισε ο Πανσερραϊκός το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, επικρατώντας του Αστέρα AKTOR Β με σκορ 1-0. Το καθοριστικό τέρμα που χάρισε το τρίποντο στα «λιοντάρια» σημείωσε ο Τεϊσέιρα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Παρά την επικράτηση των γηπεδούχων, οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα AKTOR Β παρουσίασαν καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας αρκετές φάσεις.

Ο αγώνας και η πίεση των γηπεδούχων

Ο Αστέρας AKTOR Β είχε μπροστά του μία ακόμη δύσκολη αποστολή, μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανιώνιο. Οι ποδοσφαιριστές του Γιάννη Κοντοέ κλήθηκαν να αγωνιστούν στην έδρα του Πανσερραϊκού, με στόχο να αποσπάσουν το πρώτο θετικό αποτέλεσμα της σεζόν.

Από την άλλη πλευρά, ο Πανσερραϊκός έμπαινε στον αγώνα με επιπλέον πίεση, καθώς είχε ηττηθεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος από τη Μαρκό. Η ανάγκη για την πρώτη φετινή νίκη και το πρώτο τρίποντο ήταν εμφανής για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, η οποία έδειχνε αγχωμένη.

Οι ευκαιρίες του Αστέρα AKTOR Β στο πρώτο ημίχρονο

Στο πρώτο ημίχρονο, οι «κυανοκίτρινοι» του Αστέρα AKTOR Β ήταν αυτοί που πατούσαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είχαν πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και δημιούργησαν τις πρώτες αξιόλογες στιγμές του αγώνα.

Στο 10ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για χέρι του Μορέιρα εντός της περιοχής, ωστόσο ο διαιτητής δεν υπέδειξε παράβαση. Ένα λεπτό αργότερα, στο 11', ο Κόλα απείλησε με κεφαλιά, αναγκάζοντας τον τερματοφύλακα Τιναλίνι σε απόκρουση. Στο 22ο λεπτό, από γύρισμα του Πομόνη, οι γηπεδούχοι παραχώρησαν κόρνερ, δείχνοντας ότι δυσκολεύονταν να αναχαιτίσουν τις επιθέσεις του Αστέρα.

Μάλιστα, στο 44ο λεπτό, τα «λιοντάρια» είδαν την εστία τους να απειλείται από δικό τους ποδοσφαιριστή. Ο Τριανταφυλλόπουλος, στην προσπάθειά του να απομακρύνει τη μπάλα, την έστειλε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Νικοπολίδη, σε μία φάση που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα.

Το γκολ του Τεϊσέιρα και η εξέλιξη του σκορ

Το 1-0 διαμορφώθηκε σε ένα κομβικό σημείο για την ομάδα των Σερρών, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Συγκεκριμένα, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τεϊσέιρα δέχθηκε τη μπάλα και με ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, κατάφερε να ανοίξει το σκορ για τον Πανσερραϊκό.

Αυτό το τέρμα ήταν το πρώτο που σημείωσαν οι «ερυθρόλευκοι» στο φετινό πρωτάθλημα, δίνοντας τους σημαντική ψυχολογική ώθηση λίγο πριν την ανάπαυλα. Το γκολ ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Αστέρας AKTOR Β ήταν η ομάδα με την καλύτερη παρουσία.

Η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου και οι διαμαρτυρίες

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας AKTOR Β συνέχισε να εφαρμόζει πίεση ψηλά στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθώντας να φτάσει στην ισοφάριση. Παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων, ο Πανσερραϊκός δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, διατηρώντας το προβάδισμα που είχε αποκτήσει.

Στο 74ο λεπτό, ο Φρίμπονγκ πάτησε στην περιοχή και ζήτησε πέναλτι, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε παράβαση. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά, ο ρέφερι δεν είδε κάτι επιλήψιμο και άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες των παικτών του Αστέρα.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι αλλαγές

Ο διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Τσιάρας από την ΕΠΣ Καβάλας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, δόθηκαν δύο κίτρινες κάρτες, μία στον Σπυράκο του Αστέρα AKTOR Β στο 27ο λεπτό και μία στον Σιμόνι, επίσης του Αστέρα, στο 61ο λεπτό.

Οι συνθέσεις των ομάδων ήταν οι εξής: Για τον Πανσερραϊκό (προπονητής Αλέκος Βοσνιάδης) αγωνίστηκαν οι Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Τάχατος (64' Βερνάρδος), Αρμογκόμ (46′ Στάικος), Μορέιρα, Οικονόμου, Τσέλιος, Τεϊσέιρα (82' Μπαρμπόσα), Μωυσίδης (46′ Αδάμ) και Πασάς (64' Κωτσόπουλος).

Για τον Αστέρα AKTOR Β (προπονητής Γιάννης Κοντοές) αγωνίστηκαν οι Νικοπολίδης, Σπυράκος, Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγηρος (73' Ζόγκου), Κύρκος (73' Ντερβίση), Κολιμάτσης (83' Φερνάντεθ), Κόλα (60' Φρίμπονγκ) και Γραμμένος (60' Σιμόνι).

Με πληροφορίες από: Athletiko