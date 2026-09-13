Η Καλαμάτα νίκησε τον Βόλο με ανατροπή και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη Super League

Η Καλαμάτα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη Super League, επικρατώντας με ανατροπή 3-1 του Βόλου, στην επιστροφή της στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο γήπεδο του Περιστερίου λόγω μη ετοιμότητας του γηπέδου της Καλαμάτας, προσέφερε έντονες στιγμές και ανατροπές.

Το προβάδισμα του Βόλου

Ο Βόλος ήταν αυτός που πήρε το προβάδισμα στο σκορ, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του. Η πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα της Μαγνησίας καταγράφηκε στο 13ο λεπτό, όταν ο Γκονζάλες έκανε ατομική ενέργεια και έστρωσε στον Τζόκα. Ο Τζόκα εκτέλεσε ένα δεξί σουτ από το ημικύκλιο, με τη μπάλα να τραντάζει το δεξί δοκάρι και να πηγαίνει παράλληλα με τη γραμμή του τέρματος.

Η πίεση του Βόλου απέδωσε καρπούς στο 26ο λεπτό. Ο Τζόκα, ο οποίος είχε και την ασίστ, έκανε μια ωραία κάθετη πάσα στον Γκονζάλες. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός συνέκλινε στον άξονα, έκανε ένα αριστερό συρτό σουτ και έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα Γκέλιου, διαμορφώνοντας το 0-1 για τον Βόλο.

Η αντίδραση της «μαύρης θύελλας»

Η Καλαμάτα αντέδρασε στην επανάληψη, δείχνοντας αποφασιστικότητα να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ. Πέντε λεπτά μετά το γκολ του Βόλου, από εκτέλεση κόρνερ του Μπονέτο, ο Χάμζα έπιασε την πρώτη κεφαλιά και ο Μορέιρα τη δεύτερη, με τη μπάλα να φεύγει άουτ, στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τη «μαύρη θύελλα». Σε δύο ακόμη στιγμές, ο Μπολίβαρ δεν μπόρεσε να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα, παρόλο που βρέθηκε μόνος του σε τετ α τετ με τον Κοσέλεφ, μετά από σέντρες των Αλόνσο και Μπολίβαρ.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η Καλαμάτα άσκησε πίεση. Στο 53ο λεπτό, ο Μορέιρα βρήκε τον Χάμζα, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Κοσέλεφ μπλόκαρε εύκολα. Η επιμονή της Καλαμάτας δικαιώθηκε έξι λεπτά αργότερα, στο 59ο λεπτό. Ο Μορέιρα πραγματοποίησε μια πολύ ωραία ενέργεια από αριστερά, πέρασε έναν αντίπαλο και έβγαλε μια σέντρα ακριβείας, με τον Χάμζα να εκτελεί με τη μία και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για την ομάδα του.

Η ολική ανατροπή και η χαριστική βολή

Μετά την ισοφάριση, ο Βόλος προσπάθησε να βγάλει αντίδραση. Στο 72ο λεπτό, το σουτ του Κόμπα έφυγε εκτός εστίας, ενώ ένα λεπτό μετά, το σουτ του Τζόκα απέκρουσε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας Γκέλιος. Τρία λεπτά αργότερα, σε γύρισμα προς τα πίσω, ο Γκέλιος δεν κατάφερε να απομακρύνει τη μπάλα, με τον Κρεσπί από τη μικρή περιοχή να στέλνει τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι, χάνοντας μια σημαντική ευκαιρία για τον Βόλο.

Η Καλαμάτα, όμως, ήταν αυτή που έφτασε στην ολική ανατροπή στο 85ο λεπτό. Ο Μορέιρα έκανε μια τρομερή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, με τον Μπολίβαρ να φεύγει πίσω από τη σέντρα και να πλασάρει τον Κοσέλεφ. Η μπάλα κόντραρε και, αργά και βασανιστικά, κατέληξε στα δίχτυα για το 2-1. Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ο Μορέιρα έκλεψε τη μπάλα, έστρωσε στον Χάμζα, ο οποίος πάτησε περιοχή και με συρτό αριστερό σουτ νίκησε τον Κοσέλεφ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 και δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της Καλαμάτας.

Βαθμολογική θέση και συνθέσεις των ομάδων

Με αυτή τη νίκη, η Καλαμάτα έφτασε τους 4 βαθμούς στη Super League και βρίσκεται πλέον στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ο Βόλος παραμένει με 2 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την 11η θέση μετά την τέταρτη αγωνιστική.

Οι συνθέσεις των ομάδων ήταν οι εξής:

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινέιρο (90' Μπακαγιόκο), Μπονέτο (65' Λιατσικούρας), Χάμζα, Μορέιρα, Σίγκουρντσον (78' Ντιαρά), Μπολίβαρ (90' Χατζηθεοδωρίδης).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Κοσέλεφ, Γρόσδης (60' Μπούρνιτς), Κάργας, Ελ-Σαουμπί (49' Αγιάκουα), Μεντίλ (77' Μύγας), Λυκουρίνος, Κόμπα, Γκονζάλες (77' Χαραλαμπόγλου), Λάμπρου, Τζόκα, Φουρτάδο (60' Κρεσπί).

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, δόθηκαν κίτρινες κάρτες στους εξής παίκτες: 55' Πινέιρο, 69' Αλόνσο (Καλαμάτα) και 34' Γρόσδης, 37' Γκονζάλες, 77' Μεντίλ, 80' Μύγας (Βόλος).

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko