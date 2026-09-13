Ο Ντράγκαν Σάκοτα μιλάει στο Athletiko για την ΑΕΚ και τη νέα σεζόν

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη στο Athletiko, η οποία αναμένεται να προβληθεί ολόκληρη τις επόμενες ημέρες. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε κατά την παραμονή της ΑΕΚ στη Ρόδο και ο Σάκοτα άνοιξε τα χαρτιά του για την επερχόμενη σεζόν. Ο πολύπειρος κόουτς αναφέρθηκε σε σημαντικά θέματα που αφορούν την ομάδα, τους στόχους της, τον ανταγωνισμό, αλλά και τις αντιδράσεις του κόσμου μετά την συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη Sunel Arena.

Η συνέντευξη και οι αποκαλύψεις

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, γνωστός και ως Σάλε, παραχώρησε την εκτενή του συνέντευξη στο Athletiko κατά τη διάρκεια της παραμονής της ΑΕΚ στο νησί της Ρόδου. Η πλήρης συνέντευξη θα είναι διαθέσιμη προς παρακολούθηση τις επόμενες ημέρες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των σκέψεων του προπονητή για την πορεία της ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ο Σάκοτα έδωσε σημαντικές ατάκες σχετικά με την φετινή αγωνιστική περίοδο, τον υψηλό ανταγωνισμό που αναμένεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, καθώς και τους στόχους που έχει θέσει η ΑΕΚ. Ένα από τα θέματα που θίχτηκαν ήταν και οι αντιδράσεις του κόσμου μετά την συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τη Sunel Arena.

Η νέα σεζόν και οι στόχοι της ΑΕΚ

Με τη νέα σεζόν να βρίσκεται προ των πυλών, η ΑΕΚ καταβάλλει προσπάθειες για να παρουσιαστεί αναβαθμισμένη σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Ο ανταγωνισμός είναι υψηλός, σε Ελλάδα και Ευρώπη, κάτι που γνωρίζουν άπαντες στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο, και αυτό καθιστά την προετοιμασία ακόμα πιο απαιτητική.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος εισέρχεται στην 54η σεζόν της μακράς του καριέρας ως προπονητής, επιθυμεί να παρουσιάσει ένα σύνολο που θα βασίζεται στα ήδη πολύ καλά στοιχεία που επέδειξε η ομάδα την τελευταία διετία. Η επιδίωξη είναι να χτιστεί πάνω σε αυτή τη βάση, ώστε να επιτευχθούν οι φετινοί στόχοι της ΑΕΚ.

Η φιλοσοφία του μπάσκετ του Σάκοτα

Ένα μικρό απόσπασμα της συνέντευξης δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια του pre-game του αγώνα της ΑΕΚ με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα, ο οποίος διεξήχθη στο κλειστό της Καλλιθέας. Σε αυτό το απόσπασμα, ο Ντράγκαν Σάκοτα εξήγησε το είδος του μπάσκετ που επιθυμεί να δει από την ΑΕΚ τη νέα αγωνιστική περίοδο, δίνοντας έμφαση στον γρήγορο ρυθμό.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής δήλωσε: «Είναι ολοφάνερο νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια εμείς προσπαθούμε να παίξουμε γρήγορο μπάσκετ. Αν δεν κάνω λάθος στον πρώτο χρόνο τελειώσαμε πρώτοι, πλην NBA και G-League, σε φάσεις σε τρανζίσιον και off ball καταστάσεις και το Synergy έλεγε πως ήμασταν 1οι ή 2οι στον κόσμο. Ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο και ο τρόπος να αντιμετωπίσεις μια τέτοια ομάδα είναι δύσκολος», περιγράφοντας τη δυσκολία για τους αντιπάλους να αντιμετωπίσουν αυτό το στυλ παιχνιδιού.

Η μακρά πορεία του προπονητή και οι προσδοκίες

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, με την τεράστια εμπειρία που του προσφέρει η 54η σεζόν του στους πάγκους, αποτελεί κεντρικό πρόσωπο στην προσπάθεια της ΑΕΚ να βελτιωθεί και να παρουσιαστεί αναβαθμισμένη. Η επιδίωξη της ομάδας είναι να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του υψηλού ανταγωνισμού που χαρακτηρίζει το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Οι δηλώσεις του Σάκοτα στο Athletiko αναμένεται να δώσουν περαιτέρω στοιχεία για το πώς η ομάδα σκοπεύει να διαχειριστεί τις προκλήσεις της νέας σεζόν. Ο πολύπειρος κόουτς επιδιώκει να αξιοποιήσει τα θετικά στοιχεία που αναπτύχθηκαν την τελευταία διετία, προκειμένου να δημιουργήσει ένα σύνολο που θα είναι αποτελεσματικό και δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Με πληροφορίες από: Athletiko