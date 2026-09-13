Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποθεώθηκε στην επιστροφή του στη Γκενκ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Έλληνας διεθνής μέσος, επέστρεψε στο γήπεδο της Γκενκ, της ομάδας όπου ανδρώθηκε, μετά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς των Βέλγων, οι οποίοι φώναζαν ρυθμικά το όνομά του. Παράλληλα, τιμήθηκε από το πρωτάθλημα της χώρας και την πρώην ομάδα του, πραγματοποιώντας την τιμητική σέντρα στον αγώνα της Γκενκ με τη Γάνδη.

Η συγκινητική επιστροφή στο «σπίτι» του

Λίγες μέρες μετά την περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ταξίδεψε κανονικά στο Βέλγιο για να βρεθεί στο γήπεδο της Γκενκ. Ο νεαρός Έλληνας διεθνής, ο οποίος είναι παιδί των ακαδημιών των Βέλγων, έδωσε το «παρών» στον αγώνα της αγαπημένης του ομάδας κόντρα στη Γάνδη. Η παρουσία του στο γήπεδο, όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, ήταν μία στιγμή γεμάτη συγκίνηση για τον ίδιο και τους φιλάθλους.

Η επιστροφή του είχε γίνει γνωστή από την ίδια την ομάδα κάποιες μέρες πριν, προετοιμάζοντας το έδαφος για την υποδοχή του. Ο Καρέτσας, ο οποίος μεταγράφηκε στη Ντόρτμουντ λίγους μήνες πριν, επέστρεψε στο μέρος που τον ανέδειξε, επιβεβαιώνοντας τη στενή του σχέση με τον σύλλογο και τους οπαδούς του.

Αποθέωση από τους πιστούς οπαδούς της Γκενκ

Κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους της Γκενκ. Οι οπαδοί, που τον θεωρούν ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της ομάδας, φώναζαν ρυθμικά το όνομά του, δημιουργώντας μία θερμή ατμόσφαιρα. Αυτή η υποδοχή υπογράμμισε τη βαθιά εκτίμηση και την αγάπη που τρέφουν για τον νεαρό μέσο, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες του συλλόγου.

Η θερμή υποδοχή αποτελεί αναγνώριση της πορείας του Καρέτσα και της σύνδεσής του με την ομάδα. Οι φίλαθλοι έδειξαν έμπρακτα τη στήριξή τους στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος ξεπέρασε πρόσφατα την περιπέτεια με την υγεία του. Η παρουσία του στο γήπεδο, μετά από αυτή τη δύσκολη περίοδο, ήταν ένα μήνυμα δύναμης και επιστροφής.

Η τιμητική σέντρα και η περιπέτεια υγείας

Στο πλαίσιο της επιστροφής του, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας τιμήθηκε από το πρωτάθλημα του Βελγίου και την πρώην ομάδα του. Ο 19χρονος μέσος πραγματοποίησε την τιμητική σέντρα στον αγώνα της Γκενκ με τη Γάνδη, μία κίνηση που συνηθίζεται στο Βέλγιο για να αναγνωριστούν σημαντικές προσωπικότητες ή πρώην παίκτες.

Η περιπέτεια υγείας του Καρέτσα είχε προκαλέσει ανησυχία, καθώς «πάγωσε» τη Ντόρτμουντ, την τωρινή του ομάδα. Η εμφάνισή του στο γήπεδο της Γκενκ, υγιής και έτοιμος να τιμηθεί, σηματοδότησε το τέλος αυτής της δύσκολης περιόδου και την πλήρη επάνοδό του στις δραστηριότητές του.

Παράλληλες ιστορίες και το αποτέλεσμα του αγώνα

Αξίζει να σημειωθεί ότι μία αντίστοιχη τιμητική κίνηση είχε γίνει πρόσφατα και για τον Χρήστο Τζόλη στην Κλαμπ Μπριζ. Αυτή η παράδοση στο βελγικό ποδόσφαιρο αναδεικνύει τον σεβασμό προς τους παίκτες που έχουν προσφέρει στις ομάδες τους, ακόμα και μετά τη μεταγραφή τους σε άλλους συλλόγους.

Όσον αφορά τον αγώνα, στον οποίο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε την τιμητική σέντρα, η Γκενκ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Η ομάδα της Γκενκ έμεινε στο 1-1 με τη Γάνδη, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit