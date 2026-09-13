Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές του πρώτου ημιχρόνου στη φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το παιχνίδι, που διεξήχθη στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο, αποτέλεσε το τελευταίο φιλικό των «ερυθρόλευκων» για την preseason. Ο Έλληνας γκαρντ επέστρεψε στη δράση με εντυπωσιακό τρόπο, προσφέροντας θέαμα στους φίλους της ομάδας.

Το τελευταίο φιλικό της preseason στην Κύπρο

Ο Ολυμπιακός τέθηκε αντιμέτωπος με την Μακάμπι Τελ Αβίβ σε μία σημαντική φιλική αναμέτρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Κύπρο, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους του μπάσκετ να παρακολουθήσουν από κοντά τις ομάδες.

Αυτός ο αγώνας είχε ιδιαίτερη σημασία για τους «ερυθρόλευκους», καθώς ήταν το τελευταίο τους φιλικό παιχνίδι πριν την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής περιόδου. Οι ομάδες χρησιμοποιούν τέτοιες αναμετρήσεις για να τεστάρουν την ετοιμότητά τους και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους.

Η αρχή του αγώνα και η εξέλιξη του σκορ

Η έναρξη της αναμέτρησης δεν ήταν η ιδανική για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες των «ερυθρόλευκων» αντιμετώπισαν δυσκολίες από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, υποπίπτοντας σε αρκετά λάθη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν να κυνηγούν στο σκορ απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Παρόλα αυτά, η ομάδα του Ολυμπιακού κατάφερε σταδιακά να βρει τον ρυθμό της και να μειώσει τη διαφορά. Η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης ολοκληρώθηκε με το σκορ ισόπαλο, 35-35.

Η εντυπωσιακή επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είχε έναν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Έλληνας γκαρντ, γνωστός για τις επιθετικές του ικανότητες, πήρε «φωτιά» και προσέφερε σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντόρσεϊ δεν είχε αγωνιστεί στο προηγούμενο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, το οποίο ήταν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Η απουσία του τότε οφειλόταν σε λόγους ξεκούρασης, προκειμένου να διατηρήσει την ενέργειά του για τις επόμενες αναμετρήσεις.

Η στατιστική του Ντόρσεϊ στο πρώτο ημίχρονο

Η απόδοση του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο πρώτο ημίχρονο ήταν ιδιαίτερα παραγωγική. Ολοκλήρωσε το πρώτο εικοσάλεπτο έχοντας σημειώσει 12 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίθεση των «ερυθρόλευκων». Η «Tyler Time» έκανε την εμφάνισή της, όπως αναφέρθηκε, με τον παίκτη να δείχνει την κλάση του.

Πέρα από τους πόντους, ο Έλληνας γκαρντ κατέγραψε επίσης 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ, αναδεικνύοντας την πολύπλευρη συνεισφορά του στο παιχνίδι. Συνολικά, αγωνίστηκε για 12 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα, διάστημα στο οποίο ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός.

Η ευστοχία από την περιφέρεια

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εμφάνισης του Ντόρσεϊ ήταν η ευστοχία του από την περιφέρεια. Ο παίκτης του Ολυμπιακού αποδείχθηκε «καυτός» στα σουτ τριών πόντων, φορτώνοντας το αντίπαλο καλάθι με τρία εύστοχα τρίποντα.

Για την επίτευξη αυτών των τριών τριπόντων, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ χρειάστηκε συνολικά πέντε προσπάθειες. Η ικανότητά του να σκοράρει από μακρινή απόσταση έδωσε ώθηση στον Ολυμπιακό και βοήθησε την ομάδα να καλύψει το χαμένο έδαφος στο πρώτο μέρος του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko