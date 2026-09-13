Ο Κάρλος Κορμπεράν αποχωρεί από τον πάγκο της Βαλένθια

Ο Κάρλος Κορμπεράν αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Βαλένθια. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από το αποκαρδιωτικό ξεκίνημα της ομάδας στη φετινή La Liga, με τον Ισπανό προπονητή να πληρώνει το τίμημα για την κακή πορεία των «Νυχτερίδων». Η διοίκηση του συλλόγου προχώρησε στην απομάκρυνσή του, θεωρώντας πως δεν υπήρχε φως στο τούνελ για τη βελτίωση της κατάστασης.

Το απογοητευτικό ξεκίνημα στη La Liga

Η Βαλένθια βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας του ισπανικού πρωταθλήματος, έχοντας συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό μετά από πέντε αγωνιστικές. Αυτή η συγκομιδή θεωρήθηκε μη ικανοποιητική για τη διοίκηση της ομάδας, οδηγώντας σε άμεσες αλλαγές.

Ο Κάρλος Κορμπεράν μετρούσε τέσσερις συνεχόμενες ήττες στην πλάτη του, γεγονός που επιδείνωσε την πίεση γύρω από το πρόσωπό του. Η αρνητική αυτή σειρά αποτελεσμάτων οδήγησε την ομάδα σε μια δυσχερή θέση από την αρχή της σεζόν.

Η «σφαλιάρα» από τη Σεβίλλη και οι συνέπειες

Η τελευταία ήττα της Βαλένθια, αυτή από τη Σεβίλλη, στην οποία αγωνίζεται ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη διοίκηση. Αυτό το αποτέλεσμα φάνηκε να είναι καθοριστικό για την απόφαση απομάκρυνσης του Ισπανού τεχνικού.

Η διοίκηση, εκτιμώντας πως η κατάσταση δεν μπορούσε να αναστραφεί με τον Κορμπεράν στο τιμόνι, προχώρησε στην άμεση λύση της συνεργασίας. Η απομάκρυνση του προπονητή ανακοινώθηκε επίσημα, σηματοδοτώντας το τέλος της θητείας του στον σύλλογο.

Αποχώρηση και για τον CEO του κλαμπ

Παράλληλα με την απομάκρυνση του Κάρλος Κορμπεράν, παρελθόν αποτελεί και ο CEO του συλλόγου, Ρον Γκουρλέι. Η αποχώρηση του Γκουρλέι έρχεται στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών που αποφασίστηκαν στην ομάδα.

Ο Ρον Γκουρλέι είχε προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις, έχοντας θητεύσει σε κλαμπ όπως η Τσέλσι, η Ρέντινγκ και η Γουέστ Μπρομ. Η ταυτόχρονη αποχώρηση δύο κομβικών προσώπων υποδηλώνει μια προσπάθεια ανανέωσης και αναδιοργάνωσης για τη Βαλένθια.

Η πορεία του Κορμπεράν στο «Μεστάγια»

Ο Κορμπεράν είχε αναλάβει τα ηνία της Βαλένθια τον Δεκέμβριο του 2024, διαδεχόμενος τον Ρούμπεν Μπαράχα στον πάγκο της ομάδας στο «Μεστάγια». Κατά την πρώτη του θητεία, είχε καταφέρει να οδηγήσει τον σύλλογο στη σωτηρία, τερματίζοντας στην 12η θέση της La Liga.

Η προηγούμενη σεζόν, υπό την καθοδήγησή του, ολοκληρώθηκε με ακόμα καλύτερο τρόπο, με τη Βαλένθια να τερματίζει στην 9η θέση του πρωταθλήματος. Ωστόσο, το αποκαρδιωτικό φετινό ξεκίνημα ήταν αυτό που τον οδήγησε στην πόρτα της εξόδου, παρά τις προηγούμενες επιτυχίες.

Το παρελθόν του στον Ολυμπιακό και η επίσημη ανακοίνωση

Πριν αναλάβει τη Βαλένθια, ο Κάρλος Κορμπεράν είχε θητεύσει και στον πάγκο του Ολυμπιακού, έχοντας εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η θητεία του στον ισπανικό σύλλογο ολοκληρώθηκε άδοξα, παρά την προσπάθεια που κατέβαλε.

Η επίσημη ανακοίνωση για την αποχώρηση του Κορμπεράν και του Γκουρλέι έγινε μέσω επίσημου δελτίου τύπου, το οποίο κοινοποιήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου, επιβεβαιώνοντας τις εξελίξεις στην τεχνική ηγεσία και τη διοίκηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta