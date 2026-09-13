Ηρακλής: Παράπονα για μη κατακύρωση γκολ στον αγώνα με τον Ατρόμητο

Σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία εξέφρασε η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη μετά την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Βόλο. Ο «Γηραιός» διαμαρτύρεται έντονα για δύο συγκεκριμένες φάσεις, με την πιο επίμαχη να αφορά ένα σουτ του Ίβι Λόπεθ, το οποίο, όπως υποστηρίζουν οι Θεσσαλονικείς, θα έπρεπε να είχε κατακυρωθεί ως γκολ.

Τα παράπονα του Ηρακλή για τη διαιτησία

Ο Ηρακλής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία στον αγώνα με τον Ατρόμητο, κάνοντας λόγο για αποφάσεις που επηρέασαν άμεσα το τελικό αποτέλεσμα. Εκτός από τη φάση του γκολ του Μαρκές, το οποίο ακυρώθηκε μέσω VAR για φάουλ του Κούστα, οι Θεσσαλονικείς εστιάζουν και σε ένα άλλο περιστατικό.

Η ομάδα του Ηρακλή διαμαρτύρεται και για τη φάση του δοκαριού του Ίβι Λόπεθ, υποστηρίζοντας πως η μπάλα είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος, αλλά το γκολ δεν κατακυρώθηκε. Οι Θεσσαλονικείς δημοσιοποίησαν ανακοίνωση και σχετικό οπτικό υλικό για να τεκμηριώσουν τα παράπονά τους.

Η επίμαχη φάση του Ίβι Λόπεθ

Η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη παρέθεσε οπτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και βίντεο, από μία από τις πλέον καθοριστικές φάσεις της αναμέτρησης. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο 58ο λεπτό του αγώνα, μετά από ένα δυνατό σουτ του Ίβι Λόπεθ.

Σύμφωνα με την περιγραφή της ΠΑΕ, η μπάλα προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια κατέληξε στο έδαφος, πριν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ηρακλής υποστηρίζει ότι, όπως αποτυπώνεται στο δημοσιευμένο υλικό, η μπάλα είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος.

Ο έλεγχος του VAR και η απόφαση

Παρά την ύπαρξη του συστήματος VAR και τον έλεγχο της φάσης από αυτό, το γκολ που προήλθε από το σουτ του Ίβι Λόπεθ δεν κατακυρώθηκε. Το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά, παρά τις διαμαρτυρίες της ομάδας του Ηρακλή.

Η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη θεωρεί ότι οι εικόνες και το βίντεο είναι ξεκάθαρα και πως η απόφαση να μην μετρήσει το γκολ είναι εσφαλμένη. Η ομάδα τονίζει ότι τα συμπεράσματα ανήκουν σε όλους όσους θα δουν το οπτικό υλικό.

Η θέση της ΠΑΕ Ηρακλής

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη υπογραμμίζει την υποχρέωσή της να δημοσιοποιήσει το συγκεκριμένο οπτικό υλικό. Η ομάδα ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για μία ασήμαντη λεπτομέρεια, αλλά για μία απόφαση που επηρέασε άμεσα το αποτέλεσμα της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο.

Οι Θεσσαλονικείς επιμένουν ότι οι δύο αποφάσεις, τόσο για το ακυρωθέν γκολ του Μαρκές όσο και για τη μη κατακύρωση του γκολ του Λόπεθ, στέρησαν από τον Ηρακλή δύο πολύτιμους βαθμούς στον αγώνα.

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τη διαμαρτυρία της ενίσχυσε η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη και μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτηση, η ομάδα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δύο γκολ. Δύο αποφάσεις. Δύο βαθμοί. Τα υπόλοιπα, στην οθόνη σας».

Η ανάρτηση κλείνει με το μήνυμα «ΗΡΑΚΛΗΣ. Δεν ξεχνάμε», αναφερόμενη στις αποφάσεις των Κατόπη και Ζαμπαλά, οι οποίες, σύμφωνα με τον Ηρακλή, είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια δύο βαθμών για την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta