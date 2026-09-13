Ένταση στο ντέρμπι «Old Firm» με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Πένραϊς

Προς το φινάλε του μεγάλου ντέρμπι «Old Firm» μεταξύ Ρέιντζερς και Σέλτικ, επικράτησε ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Πρωταγωνιστής των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν ήταν ο Τζέιμς Πένραϊς, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση με μία ενέργειά του.

Σύρραξη στο 78ο λεπτό

Συγκεκριμένα, στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης, σημειώθηκε σύρραξη ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, μετατρέποντας τον αγωνιστικό χώρο σε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των παικτών.

Η στιγμή που πυροδότησε την ένταση ήταν όταν ο Τζέιμς Πένραϊς, ο οποίος αγωνιζόταν στο παρελθόν ως αμυντικός στην ΑΕΚ, κλώτσησε τη μπάλα. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει πάνω στο πρόσωπο του Στέρλινγκ, ενός πεσμένου αντιπάλου, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των παικτών των δύο ομάδων.

Η ενέργεια του πρώην αμυντικού της ΑΕΚ

Ο Τζέιμς Πένραϊς, γνωστός από το πέρασμά του στην ΑΕΚ, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής για την ενέργειά του. Η κλωτσιά της μπάλας προς το πρόσωπο του Στέρλινγκ ήταν αυτή που προκάλεσε την άμεση αντίδραση και την αναταραχή.

Η πράξη του Πένραϊς οδήγησε σε μία γενικευμένη αναστάτωση, με τους ποδοσφαιριστές των Ρέιντζερς και της Σέλτικ να γίνονται «ένα κουβάρι» μεταξύ τους. Η κατάσταση φαινόταν να ξεφεύγει από τον έλεγχο, με την ένταση να είναι εμφανής σε όλους τους παρευρισκόμενους στον αγωνιστικό χώρο.

Παρέμβαση ψυχραιμότερων και κίτρινη κάρτα

Για να εκτονωθεί η κατάσταση, χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχραιμότερων ποδοσφαιριστών. Αυτοί προσπάθησαν να ρίξουν τους τόνους και να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ώστε να μπορέσει ο αγώνας να συνεχιστεί ομαλά και να δοθεί συνέχεια στο μεγάλο ντέρμπι.

Αφού ηρέμησε η κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής προχώρησε στην επιβολή ποινής στον Σκωτσέζο ποδοσφαιριστή. Ο Τζέιμς Πένραϊς δεν γλίτωσε την κίτρινη κάρτα, η οποία σημειώθηκε στο μπλοκάκι του ρέφερι ως συνέπεια της ενέργειάς του.

Η συνέχεια του μεγάλου ντέρμπι

Μετά την εκτόνωση της έντασης και την επιβολή της ποινής, το μεγάλο ντέρμπι του «Old Firm» μπόρεσε να συνεχιστεί. Οι παίκτες επέστρεψαν στις θέσεις τους και ο αγώνας ολοκληρώθηκε, παρά τα επεισόδια που σημάδεψαν το 78ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε τη συνέχιση της αναμέτρησης, αν και η συγκεκριμένη στιγμή με την ενέργεια του Πένραϊς και τη σύρραξη αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα σημεία του αγώνα μεταξύ Ρέιντζερς και Σέλτικ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta