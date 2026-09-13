Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα μετά την ήττα από τον ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στην τρέχουσα σεζόν, χάνοντας από τον ΟΦΗ στο στάδιο Καραϊσκάκη. Το αποτέλεσμα αυτό κατέστησε σαφές το τεράστιο μπλέξιμο που αντιμετωπίζει η ομάδα, καθιστώντας δύσκολη την προσπάθεια να σώσει τη φετινή αγωνιστική περίοδο, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμα στα μέσα του Σεπτεμβρίου.

Η αποτίμηση της περσινής σεζόν και η νέα ομάδα

Ο Ολυμπιακός φαινόταν να αποφεύγει την πραγματικότητα για ένα μεγάλο διάστημα. Θα έπρεπε, με το τέλος της περσινής σεζόν, να είχε προχωρήσει σε μια αποτίμηση της αγωνιστικής του κατάστασης. Η προηγούμενη ομάδα είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της, όχι μόνο επειδή έχασε το πρωτάθλημα, αλλά κυρίως επειδή της ήταν αδύνατο να αποδώσει παραγωγικό ποδόσφαιρο.

Ωστόσο, αυτή η αναγκαία κίνηση δεν έγινε. Η παράλειψη οφειλόταν στον σεβασμό προς τον προπονητή που είχε τότε η ομάδα, αλλά και στην ισχυρή σχέση του συγκεκριμένου προπονητή με τον πρόεδρο του συλλόγου. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στο αντίο του, αναφέρθηκε ονομαστικά μόνο στον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για τη σχέση και τη συνεργασία που είχαν.

Η σχέση προπονητή και διοίκησης

Τις προηγούμενες ημέρες, συζητήθηκε εκτενώς η συναισθηματική σχέση του κόσμου του Ολυμπιακού με τον προπονητή. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ του κ. Μαρινάκη και του κ. Μεντιλίμπαρ ήταν ανάλογη σε ένταση. Παρόλα αυτά, οι ομάδες δεν δημιουργούνται και τα αγωνιστικά προβλήματα δεν επιλύονται μόνο με συναισθηματικούς δεσμούς.

Δεν αρκεί η αγάπη για έναν προπονητή για να παίζει μια ομάδα καλό ποδόσφαιρο. Ακόμη και αν η εξέδρα φωνάζει το όνομά του, αν οι παίκτες δεν καταφέρνουν να σκοράρουν, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αυτή η πραγματικότητα υπογραμμίζει την ανάγκη για αγωνιστικές λύσεις πέρα από τις προσωπικές σχέσεις.

Το πρόβλημα στο σκοράρισμα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει ένα σημαντικό πρόβλημα στην επίτευξη τερμάτων, το οποίο χρονολογείται από τον Ιανουάριο του περασμένου έτους. Φέτος, σε τρία παιχνίδια που διεξήχθησαν στο στάδιο Καραϊσκάκη, η ομάδα έχει πετύχει μόλις ένα γκολ. Αυτή η αδυναμία είναι ιδιαίτερα εμφανής, καθώς δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντι στη Ναϊμέγκεν, μια ομάδα που, εξαιρουμένων των αγώνων με τον Ολυμπιακό, δέχεται κατά μέσο όρο τρία γκολ ανά παιχνίδι.

Επιπλέον, το μοναδικό γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός ήταν απέναντι στον Ατρόμητο, μια ομάδα που δέχεται γκολ σε κάθε της εμφάνιση. Το συγκεκριμένο τέρμα σημειώθηκε στο 80ό λεπτό του αγώνα στο Καραϊσκάκη. Το πρόβλημα στο σκοράρισμα δεν περιορίζεται μόνο στα εντός έδρας παιχνίδια, αλλά είναι ιδιαίτερα έντονο και τεράστιο όταν η ομάδα αγωνίζεται στο γήπεδό της.

Η αγωνιστική εικόνα στο Καραϊσκάκη και οι απουσίες

Χθες, το πρόβλημα στην επίθεση του Ολυμπιακού ήταν ακόμα μεγαλύτερο λόγω της απουσίας του Ελ Καμπί, ο οποίος αποτελεί το μοναδικό σοβαρό σημείο αναφοράς στην επιθετική γραμμή της ομάδας. Χωρίς τον Ελ Καμπί, και ουσιαστικά χωρίς εξτρέμ μέχρι την είσοδο του Ζέλσον στο παιχνίδι (μάλλον κατά λάθος) στη θέση του τραυματία Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός παιδευόταν να διασπάσει την άμυνα του ΟΦΗ.

Η ομάδα προσπάθησε να αγωνιστεί με διαφορετικό τρόπο από ό,τι με τον Μεντιλίμπαρ, αλλά αυτή η προσέγγιση δεν αποδείχθηκε η καλύτερη ιδέα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έμοιαζαν να παίζουν κοιτάζοντας συνεχώς τον πάγκο, αναζητώντας την επιδοκιμασία του νέου προπονητή για την προσπάθειά τους. Με τον Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός έμοιαζε να βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας, με έναν προπονητή που βασιζόταν κυρίως στους παλιούς του παίκτες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta