Το τελικό grid του grand prix Ισπανίας στη Μαδρίτη

Λίγες ώρες απομένουν για την εκκίνηση του Grand Prix Ισπανίας, του 14ου αγώνα της φετινής χρονιάς της Formula 1, που θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη. Το τελικό grid των 22 οδηγών έχει διαμορφωθεί, με τον Λάντο Νόρις να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Μια ποινή που επιβλήθηκε στον Κάρλος Σάινθ άλλαξε τις τελευταίες σειρές εκκίνησης, προσθέτοντας ενδιαφέρον στην παράταξη των μονοθεσίων.

Η μάχη για την pole position

Ο Λάντο Νόρις της McLaren εξασφάλισε την pole position, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή τελευταία προσπάθεια στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής επικράτησε του πρωτοπόρου της βαθμολογίας για μόλις 0,011 δευτερόλεπτα, δείχνοντας την έντονη μάχη που προηγήθηκε.

Δίπλα στον Νόρις, στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, θα παραταχθεί ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes του. Ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος βρέθηκε προσωρινά στην πρώτη θέση μετά τους αρχικούς γύρους του Q3, δεν κατάφερε να ακολουθήσει τη βελτίωση των τριών οδηγών που θα εκκινήσουν μπροστά του.

Οι πρώτες σειρές της εκκίνησης

Από τη δεύτερη σειρά του grid θα εκκινήσουν ο Μαξ Φερστάπεν και ο Λιούις Χάμιλτον, προσδοκώντας να διεκδικήσουν άμεσα τις κορυφαίες θέσεις. Η παρουσία τους σε αυτές τις θέσεις αναμένεται να προσφέρει μια συναρπαστική μάχη από την πρώτη στροφή.

Στην τρίτη σειρά, ο Σαρλ Λεκλέρ θα βρίσκεται στην 5η θέση, έχοντας δίπλα του τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes. Ο οδηγός της Mercedes καλείται να επιτεθεί από την τρίτη σειρά, δεδομένου ότι ο teammate του και βασικός του αντίπαλος στη μάχη του τίτλου ξεκινά από την πρώτη θέση.

Οι επόμενες θέσεις και η δεκάδα

Πίσω από τους Λεκλέρ και Ράσελ, στην τέταρτη σειρά, θα παραταχθούν ο Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη McLaren και ο Λίαμ Λόσον της Red Bull Racing. Αυτοί οι οδηγοί θα επιδιώξουν να κερδίσουν θέσεις από νωρίς στον αγώνα.

Την πέμπτη σειρά εκκίνησης συμπληρώνουν ο Φράνκο Κολαπίντο της Alpine, ο οποίος θα εκκινήσει από την 9η θέση, και ο Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls, που κλείνει την πρώτη δεκάδα. Η στρατηγική επιλογή των ελαστικών και η διαχείριση του αγώνα θα είναι καθοριστικές για αυτούς τους οδηγούς.

Η ποινή που αναδιαμόρφωσε το grid

Μία σημαντική αλλαγή στο τελικό grid προέκυψε από την ποινή που επιβλήθηκε στον Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός οδηγός, ο οποίος είχε καταταχθεί αρχικά 17ος, δέχθηκε ποινή τριών θέσεων. Η ποινή αυτή επιβλήθηκε επειδή παρεμπόδισε τον Βάλτερι Μπότας κατά τη διάρκεια του Q1.

Ως αποτέλεσμα της ποινής, ο Κάρλος Σάινθ θα εκκινήσει από την 20ή θέση. Η αναδιαμόρφωση αυτή επηρέασε και άλλους οδηγούς: ο Φερνάντο Αλόνσο ανεβαίνει στη 17η θέση, ο Σέρχιο Πέρες στη 18η και ο Βάλτερι Μπότας στη 19η. Τις δύο τελευταίες θέσεις του grid καταλαμβάνουν οι Όλι Μπέρμαν και Λανς Στρολ.

Λεπτομέρειες του αγώνα και ώρα εκκίνησης

Ο αγώνας του Grand Prix Ισπανίας θα διεξαχθεί στο νέο σιρκουί Madring και θα έχει διάρκεια 57 γύρους. Η εκκίνηση και η στρατηγική αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο, καθώς το προσπέρασμα θεωρείται αρκετά δύσκολο σε αυτή την πίστα.

Η εκκίνηση του Grand Prix Ισπανίας είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να συντονιστούν από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford, για να παρακολουθήσουν λεπτό προς λεπτό όλη τη δράση πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta