Παναθηναϊκός: Η νέα εμφάνιση με άρωμα Ακρόπολης και η παρουσίαση μέσω εντυπωσιακού βίντεο

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην αποκάλυψη της νέας εντός έδρας εμφάνισης για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε με ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο, το οποίο ανέδειξε τη φανέλα που θα φορούν οι παίκτες του «τριφυλλιού». Η νέα εμφάνιση ξεχωρίζει καθώς φέρει και πάλι το χαρακτηριστικό «άρωμα Ακρόπολης».

Η νέα εντός έδρας εμφάνιση με την Ακρόπολη

Η νέα εντός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2026-27 έχει σχεδιαστεί με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Όπως ανακοινώθηκε από την «πράσινη» ΚΑΕ, η φανέλα θα έχει και φέτος «άρωμα Ακρόπολης». Αυτό το στοιχείο προσδίδει μια ξεχωριστή ταυτότητα στην εμφάνιση της ομάδας, συνδέοντας τον σύλλογο με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία της Ελλάδας.

Η επιλογή του συγκεκριμένου μοτίβου υπογραμμίζει τη σύνδεση του Παναθηναϊκού με την πόλη των Αθηνών και την ελληνική κληρονομιά. Η φανέλα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στους εντός έδρας αγώνες, αναμένεται να αποτελέσει ένα σύμβολο τόσο για τους παίκτες όσο και για τους φιλάθλους.

Εντυπωσιακό βίντεο για την παρουσίαση

Για την αποκάλυψη της νέας εμφάνισης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέλεξε έναν ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο. Ένα εντυπωσιακό βίντεο δημιουργήθηκε και δημοσιεύτηκε, προκειμένου να παρουσιαστεί η φανέλα στο κοινό. Το βίντεο αυτό χαρακτηρίστηκε ως «άκρως εντυπωσιακό» και αποτέλεσε το μέσο για την επίσημη παρουσίαση των νέων εμφανίσεων.

Μέσα από το οπτικό αυτό υλικό, οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να δουν λεπτομερώς τη νέα φανέλα που θα φορούν οι παίκτες του «τριφυλλιού» κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Η επιλογή ενός τέτοιου τρόπου παρουσίασης αποσκοπεί στην ανάδειξη της αισθητικής και του συμβολισμού της νέας εντός έδρας εμφάνισης.

Η επιστροφή της εικόνας της Ακρόπολης

Ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία της νέας φανέλας είναι η επιστροφή της εικόνας της Ακρόπολης. Αυτό το εμβληματικό σύμβολο θα κοσμεί ξανά τη φανέλα των παικτών του Παναθηναϊκού, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν. Η παρουσία της Ακρόπολης πάνω στην εμφάνιση αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα και μια αναφορά στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η εικόνα της Ακρόπολης είχε χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, αφήνοντας μια ιδιαίτερη ανάμνηση στους φιλάθλους. Η απόφαση να επανέλθει αυτό το στοιχείο στη φανέλα της ομάδας για τη σεζόν 2026-27 αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται σε αυτό το εθνικό σύμβολο.

Σύνδεση με την κατάκτηση της Euroleague

Η επιστροφή της εικόνας της Ακρόπολης στη φανέλα του Παναθηναϊκού έχει και έναν επιπλέον συμβολισμό, καθώς συνδέεται με μια ιστορική επιτυχία της ομάδας. Συγκεκριμένα, η εικόνα της Ακρόπολης είχε εμφανιστεί στη φανέλα και κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-24.

Εκείνη την αγωνιστική περίοδο, ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει τη EuroLeague, μια από τις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις στην Ευρώπη. Η επανεμφάνιση του συμβόλου της Ακρόπολης στη νέα φανέλα, μετά από μια σεζόν που στέφθηκε με τόσο μεγάλη επιτυχία, προσδίδει ένα επιπλέον βάρος και μια αίσθηση συνέχειας στην ιστορία του συλλόγου.

Το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απηύθυνε και ένα μήνυμα προς τους φιλάθλους της ομάδας. Το μήνυμα αυτό, το οποίο συνοδεύει τη νέα εμφάνιση, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Athens on our chest ☘️The new Panathinaikos BC AKTOR Home Jersey is here.»

Αυτό το μήνυμα, μαζί με τα hashtags #adidasgr, #adidasbasketball και #createdwithadidas, υπογραμμίζει την υπερηφάνεια για την πόλη των Αθηνών και την ταυτότητα της ομάδας. Η νέα φανέλα, που φέρει την υπογραφή της adidasHoops, είναι πλέον διαθέσιμη και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας αγωνιστικής περιόδου για το «τριφύλλι».

Με πληροφορίες από: Gazzetta