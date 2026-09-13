Η ήρεμη αντίδραση του Αλγουαθίλ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα εντός έδρας από τον ΟΦΗ στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε έναν αγώνα που σηματοδότησε το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο των Πειραιωτών. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε να διατηρήσει την ψυχραιμία του στα αποδυτήρια, αποφεύγοντας τις εντάσεις και εστιάζοντας στην ψυχολογική ανάταση των ποδοσφαιριστών του ενόψει των προσεχών αναμετρήσεων.

Το πρώτο παιχνίδι και η ήττα στο «Καραϊσκάκης»

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έδωσε τον πρώτο του αγώνα ως προπονητής του Ολυμπιακού, με την ομάδα να αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο «Καραϊσκάκης». Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελαν οι «ερυθρόλευκοι», καθώς γνώρισαν την ήττα από τους Κρητικούς. Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί την πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα, γεγονός που επηρέασε την ψυχολογία της ομάδας, παρόλο που βρισκόμαστε στις αρχές της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η αναμέτρηση έφερε ένα ανεπιθύμητο ξεκίνημα για τον νέο τεχνικό, ο οποίος κλήθηκε να διαχειριστεί την κατάσταση αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης. Η ήττα αυτή, αν και στην αρχή της σεζόν, δημιούργησε ένα κλίμα προβληματισμού, αλλά ο Αλγουαθίλ επέλεξε μια διαφορετική προσέγγιση για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Η ψύχραιμη στάση στα αποδυτήρια

Μετά το τέλος του αγώνα και την ήττα από τον ΟΦΗ, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν θέλησε να ανεβάσει την ένταση μέσα στα αποδυτήρια της ομάδας. Αντιθέτως, ο Βάσκος προπονητής έδειξε ένα ήρεμο πρόσωπο, μιλώντας για λίγο στους ποδοσφαιριστές του. Δεν φώναξε και δεν έκανε αναφορά στα λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια του αγώνα και οδήγησαν στην ήττα.

Ο Αλγουαθίλ εξέφρασε την επιθυμία του να περάσει την ηρεμία στους παίκτες του, αποφεύγοντας να δείξει απογοήτευση ή οποιοδήποτε αρνητικό στοιχείο προς αυτούς. Η προσέγγισή του αυτή είχε ως στόχο να μην επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη κλονισμένη ψυχολογία των «ερυθρόλευκων» μετά την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα.

Οι δηλώσεις του προπονητή και το μήνυμα στους παίκτες

Όπως ανέφερε ο ίδιος στους συνεργάτες του μέσα στα αποδυτήρια, η προτεραιότητά του είναι να διατηρήσει την ψυχραιμία στην ομάδα. Μεταξύ άλλων, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ επανέλαβε τα όσα είχε δηλώσει και στη συνέντευξη Τύπου, τονίζοντας την έλλειψη χρόνου και τις άμεσες απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα, είπε: «Δεν έχουμε χρόνο μπροστά μας, παίζουμε πάλι την Τετάρτη και μάλιστα ένα ματς μεγάλων απαιτήσεων. Κρατάμε το πρώτο ημίχρονο που βγάλαμε λίγο από την ιδέα που έχουμε και προχωράμε, πρέπει να δουλέψουμε για την Τετάρτη». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση συγκέντρωση και δουλειά, αφήνοντας πίσω το αρνητικό αποτέλεσμα.

Επικείμενες προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα. Την Τετάρτη, οι Πειραιώτες υποδέχονται τη Γιαγκελόνια στο «Καραϊσκάκης» για τον πρώτο αγώνα της League Phase του Europa League. Η ομάδα δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να χάσει το πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι στην έδρα της.

Εκτός από την ευρωπαϊκή αναμέτρηση, την Κυριακή ακολουθεί και ένα εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό. Ο Αλγουαθίλ, ως νέος προπονητής, προσπαθεί να ανεβάσει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του από την πρώτη στιγμή που έληξε το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, ώστε να μην τους πάρει από κάτω. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει η αρνητικότητα να γίνει συνήθεια στους «ερυθρόλευκους», γι’ αυτό και δεν μίλησε για λάθη ούτε φώναξε στα αποδυτήρια, παρά το γεγονός ότι είδε πολλά που δεν του άρεσαν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου η ομάδα θα έπρεπε να αυξήσει την επιθετικότητά της και να βγάλει αντίδραση.

Με πληροφορίες από: Athletiko