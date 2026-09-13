Κόντρο στο Gazzetta: «Αξίζαμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, γιατί να μην νικήσουμε και τη Χόφενχαϊμ;»

Ο Κέναν Κόντρο, ο ποδοσφαιριστής που σημείωσε το καθοριστικό γκολ για τον ΟΦΗ στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta. Ο Βόσνιος επιθετικός αναφέρθηκε στη σπουδαία νίκη της ομάδας του, εξέφρασε τα συναισθήματά του για το τέρμα που πέτυχε και έστειλε ένα μήνυμα προς τον κόσμο ενόψει του επικείμενου αγώνα με τη Χόφενχαϊμ.

Ο θρίαμβος στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Ο ΟΦΗ, υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Κόντη, κατάφερε να πανηγυρίσει μια ακόμα σημαντική νίκη, «σπάζοντας» ταυτόχρονα μια μακροχρόνια «κατάρα» στο Φάληρο. Οι Κρητικοί σημείωσαν «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού έπειτα από 36 ολόκληρα χρόνια, ένα επίτευγμα που τους γεμίζει με αυτοπεποίθηση.

Ο Κέναν Κόντρο, ο οποίος ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές αυτής της ιστορικής αναμέτρησης, δήλωσε πως η νίκη είναι φανταστική. Τόνισε ότι η ομάδα προετοιμάστηκε πολύ καλά για να έρθει στο μεγάλο στάδιο και να κερδίσει, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι κάποιες φορές χρειάζεται και λίγη τύχη.

Το καθοριστικό γκολ και η συμβολή του

Ο 33χρονος φορ έφτασε πλέον τα δύο γκολ σε τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, καθώς είχε βρει δίχτυα και στο «Κλεάνθης Βικελίδης» νωρίτερα. Με την εκτελεστική του δεινότητα, ο Κόντρο δικαιώνει την επιλογή του Χρήστου Κόντη για την κορυφή της επίθεσης του ΟΦΗ.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας τον περίμεναν μέχρι τα τέλη Αυγούστου και «πάλεψαν» για να τον αποκτήσουν από το Φερεντσβάρος, κάτι που αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιτυχημένο. Ο ίδιος εξέφρασε τη χαρά του που πέτυχε το γκολ και συνέβαλε στην κατάκτηση της νίκης.

Η τακτική προσέγγιση και η απόδοση της ομάδας

Ο Κόντρο ανέλυσε την απόδοση της ομάδας στον αγώνα, επισημαίνοντας την εξαιρετική αμυντική τους λειτουργία και τις πολύ καλές μεταβάσεις. Στο πρώτο ημίχρονο, ο ΟΦΗ είχε δύο γκολ που ακυρώθηκαν λόγω οφσάιντ, γεγονός που, όπως σημείωσε, ήταν σημαντικό για να παραμείνουν κοντά στην περιοχή του αντιπάλου.

«Πιστεύω ότι σήμερα κάναμε μια φανταστική δουλειά», δήλωσε ο Βόσνιος επιθετικός, υπογραμμίζοντας την προετοιμασία της ομάδας και την προσήλωση στο πλάνο του προπονητή. Τελικά, στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε η στιγμή τους και κατάφεραν να σκοράρουν.

Η δυναμική του ΟΦΗ και η συνεχής βελτίωση

Ο Κέναν Κόντρο τόνισε ότι η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλό μομέντουμ και σε καλή κατάσταση, την οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί. «Σκοράρουμε πολλά γκολ και δύσκολα δεχόμαστε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ομάδα βελτιώνεται μέρα με τη μέρα.

Παρόλο που ο ίδιος βρίσκεται στην ομάδα μόλις 12-13 ημέρες, παρατηρεί ότι ο ΟΦΗ εξελίσσεται συνεχώς. «Εγώ επίσης προσαρμόζομαι στο στυλ της ομάδας, αλλά νομίζω ότι η ομάδα γίνεται όλο και πιο δυνατή στο mentality της και προετοιμαζόμαστε για τα παιχνίδια μας με πολύ καλό τρόπο», συμπλήρωσε.

Το μήνυμα ενόψει Ευρώπης

Κοιτάζοντας μπροστά, ο Κέναν Κόντρο έστειλε ένα μήνυμα στον κόσμο του ΟΦΗ ενόψει της πρεμιέρας της League Phase του Europa League, όπου η ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Χόφενχαϊμ. Η αυτοπεποίθηση από τη νίκη επί του Ολυμπιακού είναι εμφανής.

Ο επιθετικός του ΟΦΗ, με αφορμή την πρόσφατη επιτυχία, έθεσε το ερώτημα: «Αξίζαμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, γιατί να μην νικήσουμε και τη Χόφενχαϊμ;». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πίστη της ομάδας στις δυνατότητές της και την προσδοκία για θετικά αποτελέσματα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta