Η ομάδα μπάσκετ του Ιράν προκρίθηκε στο TOP-8 των Ασιατικών Αγώνων

Η εθνική ομάδα μπάσκετ του Ιράν, υπό την καθοδήγηση του Έλληνα προπονητή Σωτήρη Μανωλόπουλου, κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στις οκτώ κορυφαίες ομάδες των Ασιατικών Αγώνων. Η επιτυχία αυτή ήρθε μετά από μια σειρά κρίσιμων αναμετρήσεων, με αποκορύφωμα τη νίκη επί της Ιορδανίας. Η ομάδα, παρά τις σημαντικές απουσίες, έδειξε αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Η πρόκριση στους «8»

Το Ιράν, με τον Σωτήρη Μανωλόπουλο στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας, κατάφερε να προκριθεί στις οκτώ καλύτερες ομάδες των Ασιατικών Αγώνων. Η πρόκριση αυτή αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για την ιρανική ομάδα, η οποία αντιμετώπισε ισχυρούς αντιπάλους στην πορεία της.

Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού εξασφάλισε τη θέση της στο TOP-8 του τουρνουά, επιδεικνύοντας σταθερή απόδοση στους τελευταίους αγώνες. Αυτή η επιτυχία τους φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς στόχους τους στη διοργάνωση.

Οι αγώνες που οδήγησαν στην πρόκριση

Η πορεία του Ιράν προς την πρόκριση στους «8» περιλάμβανε κρίσιμες αναμετρήσεις. Αρχικά, η ομάδα γνώρισε την ήττα από το Κατάρ, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 59-53.

Ωστόσο, το Ιράν αντέδρασε άμεσα, σημειώνοντας δύο συνεχόμενες νίκες. Οι νίκες αυτές επιτεύχθηκαν κόντρα στην Ταϊπέι και στη συνέχεια κόντρα στην Ιορδανία, γεγονός που τους επέτρεψε να πανηγυρίσουν την πρόκριση στους «8» καλύτερους του τουρνουά.

Η νίκη επί της Ιορδανίας

Ένας από τους καθοριστικούς αγώνες για την πρόκριση ήταν αυτός κόντρα στην Ιορδανία. Το Ιράν επικράτησε με τελικό σκορ 81-68, εξασφαλίζοντας έτσι την πολυπόθητη θέση στους προημιτελικούς.

Τα δεκάλεπτα της αναμέτρησης Ιράν - Ιορδανία ήταν τα εξής: το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με 19-20 υπέρ της Ιορδανίας, το ημίχρονο βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 36-36. Στο τρίτο δεκάλεπτο το Ιράν πήρε προβάδισμα με 63-52, ενώ το τελικό σκορ διαμορφώθηκε σε 81-68.

Η επικράτηση επί της Ταϊπέι

Πριν τη νίκη επί της Ιορδανίας, η ομάδα του Σωτήρη Μανωλόπουλου είχε καταφέρει να κερδίσει και την Ταϊπέι. Ο αγώνας αυτός έληξε με σκορ 69-72 υπέρ του Ιράν, σηματοδοτώντας μία ακόμα σημαντική επιτυχία στην πορεία της ομάδας.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα Ταϊπέι - Ιράν ήταν: 17-13 στο πρώτο, 27-28 στο δεύτερο, 50-49 στο τρίτο και 69-72 στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, με το Ιράν να ανατρέπει την κατάσταση και να παίρνει τη νίκη.

Οι απουσίες και η αναμονή του αντιπάλου

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Ιράν αγωνίστηκε στους Ασιατικούς Αγώνες με πολλές και σημαντικές απουσίες. Παρά τις ελλείψεις στο ρόστερ, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να φτάσουν στην πρόκριση.

Πλέον, το Ιράν αναμένει να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του στους «8» των Ασιατικών Αγώνων. Η κλήρωση θα καθορίσει την ομάδα με την οποία θα αναμετρηθεί για μια θέση στην τετράδα του τουρνουά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta