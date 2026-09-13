Γκατούζο: «Το ποδόσφαιρο χωρίς οπαδούς είναι σκ@τ@, καλύτερα να βγάλεις βόλτα τον σκύλο»

Με έντονο και χαρακτηριστικό τρόπο σχολίασε ο Τζενάρο Γκατούζο το μποϊκοτάζ των οπαδών της Λάτσιο, μετά την ισοπαλία της ομάδας του με τη Μίλαν. Ο προπονητής της Λάτσιο δεν έκρυψε την πικρία του για το άδειο γήπεδο, παρά την ικανοποίησή του για την απόδοση των παικτών του.

Η αναμέτρηση έληξε 2-2, με τη Λάτσιο να βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 2-0 για αρκετή ώρα, αλλά να μην καταφέρνει να κρατήσει το προβάδισμα. Το αποτέλεσμα αυτό διατηρεί την ομάδα αήττητη στη φετινή Serie A.

Η ισοπαλία με τη Μίλαν και η βαθμολογική θέση

Η Λάτσιο αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 2-2 απέναντι στην Μίλαν, σε έναν αγώνα που διεξήχθη χθες, 12 Σεπτεμβρίου. Παρόλο που η ομάδα του Γκατούζο προηγήθηκε με 2-0 για μεγάλο διάστημα, οι «Ροσονέρι» κατάφεραν να ισοφαρίσουν, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Μετά από τέσσερις αγωνιστικές στη Serie A, η Λάτσιο παραμένει αήττητη, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς. Αυτή η συγκομιδή την τοποθετεί προσωρινά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, δείχνοντας μια σταθερή πορεία στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Οι δηλώσεις του Γκατούζο για την απόδοση της ομάδας

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την αναμέτρηση, ο Τζενάρο Γκατούζο εμφανίστηκε ικανοποιημένος με την απόδοση της ομάδας του. Παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να συλλέξει το «τρίποντο», ο Ιταλός τεχνικός δήλωσε «λίγο πικραμένος» για το αποτέλεσμα.

Ο Γκατούζο ανέφερε ότι στο δεύτερο ημίχρονο η Μίλαν «βγήκε με τη δική της ποιότητα», καθιστώντας δύσκολο για τη Λάτσιο να παίξει όπως ήθελε για 90 λεπτά. Επεσήμανε πως η ομάδα έχασε την ισορροπία της στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου και δυσκολεύτηκε, ενώ χαρακτήρισε τα δύο γκολ που δέχτηκε ως «τυχερά». Ωστόσο, τόνισε πως η ομάδα ήταν καλή στο να μην «διαλυθεί», παρόλο που υπήρχε η αίσθηση ότι θα μπορούσε να είχε δεχτεί άλλα δύο γκολ.

«Αυτό που με ευχαριστεί είναι να βλέπω την ομάδα να μην τα παρατάει, είμαστε στο σωστό δρόμο και βλέποντας τα παιδιά λυπημένα με κάνει να συνειδητοποιώ ότι δώσαμε πολλά. Είδαμε μια ομάδα που είναι ζωντανή, είμαι ικανοποιημένος. Θα προτιμούσα τη νίκη, αλλά αυτό είναι επίσης μέρος της ανάπτυξης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής.

Το μποϊκοτάζ των οπαδών και η ατμόσφαιρα

Το παιχνίδι εναντίον της Μίλαν έμοιαζε περισσότερο με εκτός έδρας αγώνα, λόγω της απουσίας των οπαδών της Λάτσιο από τις κερκίδες. Οι ultras της ομάδας, στο πλαίσιο του μποϊκοτάζ τους κατά του προέδρου Κλαούντιο Λοτίτο, αρνήθηκαν και πάλι να εισέλθουν μέσα στο γήπεδο.

Παρόλο που οι οπαδοί συνόδευσαν το λεωφορείο της ομάδας από το προπονητικό κέντρο, το Φορμέλο, μέχρι το στάδιο, η απόφασή τους να μην μπουν μέσα επηρέασε αναπόφευκτα την ατμόσφαιρα. Ως εκ τούτου, στις κερκίδες υπήρχαν περισσότεροι οπαδοί των «Ροσονέρι», δημιουργώντας μια διαφορετική εικόνα από αυτή που θα περίμενε κανείς σε εντός έδρας αγώνα.

Η σκληρή κριτική για το άδειο γήπεδο

Το γεγονός της απουσίας των φιλάθλων δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τον Ιταλό τεχνικό. Ο Τζενάρο Γκατούζο, με τον δικό του μοναδικό και εκρηκτικό τρόπο, έκανε ξεκάθαρο πως δεν είναι ευχάριστο για μια ομάδα να αγωνίζεται σε ένα άδειο γήπεδο.

«Το ποδόσφαιρο χωρίς οπαδούς είναι σκ@τ@, είναι καλύτερο να πας βόλτα με τον σκύλο σου», δήλωσε ο Γκατούζο, εκφράζοντας την απογοήτευσή του. Πρόσθεσε μάλιστα πως «δεν είναι εύκολο να παίζεις εδώ, νιώθω σαν την περίοδο του COVID», αναφερόμενος στην περίοδο που οι αγώνες διεξάγονταν χωρίς κοινό λόγω της πανδημίας.

Το πάθος των φιλάθλων παρά την απουσία

Παρά την απόφασή τους να μην εισέλθουν στο γήπεδο, οι οπαδοί της Λάτσιο έδειξαν το πάθος τους συνοδεύοντας την ομάδα. Ο Γκατούζο σχολίασε αυτή την ενέργεια, λέγοντας: «Εδώ, οι άνθρωποι έχουν δηλητήριο μέσα τους. Αλίμονο σε όποιον αγγίξει την ομάδα, εξαγριώνονται».

Ο προπονητής ανέφερε επίσης ότι «όλοι θα ήθελαν πολύ να έρθουν στο Ολίμπικο» και πως το γεγονός ότι συνόδευσαν την ομάδα από το Φορμέλο μέχρι το στάδιο, οφείλεται στο ότι «βλέπουν τους παίκτες να φορούν τη φανέλα με υπερηφάνεια». Ο Τζενάρο Γκατούζο δήλωσε μάλιστα συγκινημένος βλέποντας τους ανθρώπους που ήρθαν, «ακόμα και τους ηλικιωμένους».

Με πληροφορίες από: Gazzetta