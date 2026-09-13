Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης σπάει τα κοντέρ στην Τουρκία με την Τσόρουμ

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη θητεία του στο τουρκικό πρωτάθλημα, φορώντας τη φανέλα της νεοφώτιστης Τσόρουμ. Σε μόλις τρεις συμμετοχές, ο Έλληνας εξτρέμ μετράει ήδη τρία γκολ και μία ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στο να αναδειχθεί η ομάδα του σε πρόωρη έκπληξη της λίγκας. Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, παρουσιάζει τα πεπραγμένα του ποδοσφαιριστή που έχει προκαλέσει αίσθηση στην Τουρκία.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα και καθοριστική συμβολή

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής έχει δείξει από την αρχή τις ικανότητές του, σκοράροντας ξανά για λογαριασμό του συλλόγου. Ένα από τα πρόσφατα τέρματά του σημειώθηκε στον αγώνα κόντρα στη Σαμσουνσπόρ, όπου η Τσόρουμ επικράτησε με το ευρύ σκορ 5-1 στην έδρα της. Η παρουσία του Κυζιρίδη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη νεοφώτιστη ομάδα, η οποία χάρη στις επιδόσεις του, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο πρωτάθλημα.

Η ανάλυση των στατιστικών του από το Wyscout αναδεικνύει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του. Ο Κυζιρίδης έχει καταφέρει να μετατρέψει τις ευκαιρίες σε γκολ, προσφέροντας πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του και ενισχύοντας την επιθετική της γραμμή.

Απίστευτη αποτελεσματικότητα στις τελικές προσπάθειες

Σε τρία παιχνίδια με την Τσόρουμ για το τουρκικό πρωτάθλημα, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έχει πετύχει τρία γκολ. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι η σχέση των τερμάτων του με τις τελικές προσπάθειες. Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει καταγράψει συνολικά οκτώ προσπάθειες σε αυτό το διάστημα.

Από αυτές τις οκτώ προσπάθειες, οι τέσσερις βρήκαν εστία, και το γεγονός ότι οι τρεις από αυτές κατέληξαν στα δίχτυα, προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το στατιστικό. Πρόκειται για έναν παίκτη που μπορεί να εκτελέσει είτε από μακριά, είτε μέσα στην περιοχή. Ένα από τα πιο όμορφα τέρματα που έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής στη λίγκα ήταν αυτό που πέτυχε κόντρα στην Γαλατασαράι.

Επιθετική παρουσία και δημιουργία

Το γκολ αποτελεί ένα από τα βασικά ατού του διεθνή μεσοεπιθετικού, όπως φάνηκε και κατά τη θητεία του στη Χαρτς. Η ικανότητά του να βρίσκει χώρους για να εκτελεί τον βοηθάει να βελτιώνει συνεχώς τα στατιστικά του. Μαζί με τον έτερο εξτρέμ της ομάδας, τον Ουντέρ, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως φορ στο τελευταίο ματς, αποτελούν μακράν τους δύο πιο επικίνδυνους παίκτες της Τσόρουμ για την αντίπαλη άμυνα.

Οι ενέργειές του περιλαμβάνουν πλαγιοκοπήσεις, κάθετες πάσες, σέντρες και ντρίμπλες. Σε τρία ματς, ο Έλληνας εξτρέμ έχει κατά μέσο όρο εννιά σέντρες προς την περιοχή, με ποσοστό επιτυχίας 45%. Παράλληλα, πραγματοποιεί πέντε ντρίμπλες ανά παιχνίδι, διατηρώντας εξαιρετικούς αριθμούς, κοντά στο 79%, κάτι που αποτελεί δείγμα της τρομερής τεχνικής κατάρτισης που διαθέτει.

Συμμετοχή στο παιχνίδι και ακρίβεια στις πάσες

Ο Κυζιρίδης πατάει κατά μέσο όρο πέντε φορές στην αντίπαλη περιοχή ανά ματς. Επιπλέον, μετράει τρεις πάσες ανά παιχνίδι στο αντίπαλο τρίτο του γηπέδου, με ποσοστό επιτυχίας 75%, και δύο πάσες στο σημείο του πέναλτι, με ποσοστό επιτυχίας 68% αντίστοιχα. Αυτά τα στατιστικά υπογραμμίζουν την ενεργό του συμμετοχή στη δημιουργία φάσεων.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι σε 264 λεπτά συμμετοχής, έχει καταγράψει μόλις δύο οφσάιντ. Αυτό το στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που αναζητά συχνά την μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, παίζοντας στα όρια. Τέλος, έχει ενεργό ρόλο και στην κυκλοφορία της μπάλας, καθώς σε τρία ματς, το ποσοστό επιτυχίας στις πάσες του είναι άνω του 70%, έχοντας πραγματοποιήσει συνολικά 92 μεταβιβάσεις σε αυτό το διάστημα. Κόντρα στη Γαλατασαράι, το ποσοστό επιτυχίας στις πάσες του ήταν 76%.

Με πληροφορίες από: Gazzetta