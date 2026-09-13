Ο Μπερτομέου για το NBA Europe: «Εκτός πραγματικότητας τα ποσά»

Ο Τζόρντι Μπερτομέου, ο οποίος διετέλεσε επί δύο δεκαετίες CEO της EuroLeague, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα του NBA Europe, καθώς και για τις αγορές της Ευρώπης όπου το μπάσκετ δεν έχει ισχυρό αποτύπωμα. Το NBA Europe έχει ως στόχο να ενταχθεί πλήρως στην αθλητική ζωή από την αγωνιστική σεζόν 2027/28, με τις συζητήσεις για την εξέλιξη του σχετικού πλάνου να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι επιφυλάξεις για τα οικονομικά δεδομένα

Ο Τζόρντι Μπερτομέου, μιλώντας στο «European Basketball Advisory Group», εξέφρασε τις επιφυλάξεις του αναφορικά με τις αποτιμήσεις που συνοδεύουν τις προτάσεις για το NBA Europe. Κλήθηκε να σχολιάσει τα ποσά που έχουν τεθεί στο τραπέζι και φέρεται να ζητά το NBA ως franchise fee για τη νέα λίγκα, εκφράζοντας τις ανησυχίες του για το μέγεθός τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αποτιμήσεις σε αυτά τα επίπεδα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Χαρακτήρισε τα ποσά αυτά ως δυσθεώρητα για την είσοδο στο εγχείρημα, υπογραμμίζοντας την απόσταση που έχουν από τα δεδομένα της ευρωπαϊκής αγοράς.

Πιθανές συνέπειες στις ιδιοκτησίες

Ο πρώην CEO της EuroLeague τόνισε ότι, αν κάτι τέτοιο ήταν εφικτό, η πρώτη συνέπεια θα ήταν η σχεδόν γενικευμένη αντικατάσταση των σημερινών ιδιοκτητών των ομάδων από νέους ιδιοκτήτες, δηλαδή επενδυτές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπάρχοντες σύλλογοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε τέτοιες αποτιμήσεις.

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα αν οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι είναι διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουν επενδύσεις αυτού του μεγέθους για τα τμήματα μπάσκετ που διαθέτουν. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα παραμένει ανοιχτή, δεδομένων των απαιτούμενων κεφαλαίων.

Η αβεβαιότητα των μακροπρόθεσμων προβλέψεων

Ο Τζόρντι Μπερτομέου αναφέρθηκε και στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα των επενδύσεων. Εάν η απάντηση είναι ότι η επένδυση θα αποφέρει κέρδη σε πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα, υπενθύμισε ότι ο αθλητισμός είναι ένας ιδιαίτερα δυναμικός τομέας. Η αθλητική βιομηχανία αλλάζει επίσης εύκολα, γεγονός που καθιστά τις προβλέψεις για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ιδιαίτερα αβέβαιες.

Η αστάθεια και οι γρήγορες αλλαγές στον χώρο του αθλητισμού δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις εμπεριέχουν μεγάλη αβεβαιότητα, καθιστώντας τις επενδύσεις υψηλού ρίσκου.

Η επέκταση σε μη παραδοσιακές αγορές

Ο πρώην CEO της EuroLeague αναφέρθηκε επίσης στις μεγάλες αγορές όπου το μπάσκετ δεν έχει ακόμη ισχυρό αποτύπωμα. Η EuroLeague είχε πάντα την ξεκάθαρη άποψη ότι το μπάσκετ πρέπει να ξεπεράσει τις παραδοσιακές αγορές, παρά το γεγονός ότι δεν το κατάφερε πλήρως.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, θύμισε ότι στις δύο πρώτες σεζόν υπήρχε ομάδα στο Λονδίνο. Αργότερα, η Τουρκία εντάχθηκε στις κορυφαίες αγορές και ακολούθησε η πρόσκληση της Μπάγερν Μονάχου, πριν ακόμη προβιβαστεί στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας.

Η σημερινή εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών

Ο Μπερτομέου συμφώνησε με την ανάλυση ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στη Γαλλία και τη Γερμανία, αν και η Γαλλία είχε ανέκαθεν παράδοση χωρίς σημαντικές επιτυχίες σε συλλογικό επίπεδο. Ωστόσο, δεν έχει σημειωθεί ανάλογη πρόοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε στις σκανδιναβικές χώρες. Επιπλέον, η Ιταλία δεν διατηρεί πλέον το βάρος που είχε ανέκαθεν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Εξήγησε ότι οι λόγοι για αυτές τις διαφορές διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση για την ανάπτυξη του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko