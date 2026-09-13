Ο Λιούις Χάμιλτον ζητά σκληρότερη δουλειά μετά τις κατατακτήριες δοκιμές στην Ισπανία

Ο Λιούις Χάμιλτον έδωσε τη δική του εξήγηση σχετικά με την απώλεια της pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ισπανίας, όπου η Ferrari αναδείχθηκε η τέταρτη ταχύτερη ομάδα. Ο Βρετανός οδηγός εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αδυναμία της ομάδας του να ακολουθήσει την απόδοση των μονοθεσίων με κινητήρα Mercedes, τονίζοντας την ανάγκη για σκληρότερη δουλειά. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για αύριο στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Η πορεία του Χάμιλτον στις κατατακτήριες δοκιμές

Έπειτα από τα πρώτα περάσματα στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Ισπανίας, ο Λιούις Χάμιλτον βρισκόταν αρχικά στην κορυφή της κατάταξης. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε στις τελευταίες στιγμές της διαδικασίας. Παρότι ο οδηγός της Ferrari κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο του, τελικά κατέληξε στην τέταρτη θέση.

Πίσω από τον Λάντο Νόρις, τον Κίμι Αντονέλι και τον Μαξ Φερστάπεν, ο Λιούις Χάμιλτον σημείωσε χρόνο 1:32,013. Αυτή η επίδοση τον άφησε μόλις 0,189 δευτερόλεπτα μακριά από την pole position του Grand Prix Ισπανίας, υπογραμμίζοντας τις μικρές διαφορές που υπήρχαν στην κορυφή.

Η πρόσκρουση στο FP3 και οι δηλώσεις του

Η επίδοση του Χάμιλτον στις κατατακτήριες δοκιμές ήρθε λίγες ώρες μετά από ένα συμβάν κατά το οποίο προσέκρουσε στις μπαριέρες κατά τη διάρκεια του FP3. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με αυτό το γεγονός, ο πολυπρωταθλητής της Formula 1 απάντησε κοφτά, δηλώνοντας: «Το μόνο που έχω να πω για το FP3 είναι: τίποτα. Οι κατατακτήριες ήταν αρκετά καλές».

Αυτή η σύντομη απάντηση έδειξε την εστίασή του στην προσπάθεια των κατατακτήριων δοκιμών, παρά το προηγούμενο ατυχές συμβάν. Η προσοχή του στράφηκε στην ανάλυση της απόδοσης της ομάδας του και των αντιπάλων.

Η διαφορά από τους κινητήρες Mercedes και McLaren

Μιλώντας για τη διαφορά από τους αντιπάλους της Ferrari μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο Λιούις Χάμιλτον εξέπρασε την απογοήτευσή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα του δεν διαθέτει αυτό το «κάτι» που χαρακτηρίζει τα μονοθέσια με κινητήρα Mercedes. Αυτή η παρατήρηση αναδεικνύει την ανησυχία του για την ανταγωνιστικότητα της Ferrari.

Ο Χάμιλτον ήταν σαφής ως προς τις απαιτήσεις για το μέλλον. «Χρειάζεται να δώσουμε τα πάντα για να ανταγωνιστούμε τη Mercedes και τη McLaren. Φαίνεται πως μπορούν να ανεβάσουν την απόδοση του κινητήρα τους στις κατατακτήριες, κάτι που εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε. Πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εντατικές προσπάθειες.

Η εκτίμηση για τον αγώνα και η επίδοση του Λεκλέρ

Σχετικά με τον αγώνα, ο πολυπρωταθλητής της Formula 1 δεν αναμένει ότι ένα επιπλέον φρέσκο σετ ελαστικών θα αλλάξει καθοριστικά την εικόνα. «Δεν νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί τελικά τα πράγματα τείνουν να εξισορροπούνται», ανέφερε, εκφράζοντας την άποψή του για την εξέλιξη του αγώνα.

Ο teammate του Χάμιλτον, Σαρλ Λεκλέρ, κατέλαβε την πέμπτη θέση στις κατατακτήριες δοκιμές, μόλις 0,006 δευτερόλεπτα πίσω από τον Βρετανό οδηγό. Ο Μονεγάσκος εκτίμησε ότι ίσως έχασε χρόνο λόγω λαθών του στον τελευταίο γύρο του. «Ένιωσα ότι σε κάποιες στροφές ίσως ξεπέρασα λίγο το όριο και έχασα χρόνο. Στο τέλος, η ευθύνη είναι δική μου. Κάναμε καλή δουλειά και αξιοποιήσαμε τις δυνατότητές μας», δήλωσε ο Λεκλέρ, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίδοσή του.

Η ώρα της εκκίνησης του Grand Prix

Η εκκίνηση του Grand Prix Ισπανίας είναι προγραμματισμένη για αύριο, στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να συντονιστούν από τις 15:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford, προκειμένου να παρακολουθήσουν κάθε λεπτό από τη δράση του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta