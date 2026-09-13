Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στην Τούμπα εν μέσω προβληματισμού και προχωρούν οι μελέτες για το νέο γήπεδο

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε τον Άρη σε ένα παραδοσιακό ραντεβού στην Τούμπα, που διεξάγεται νωρίς το Φθινόπωρο. Ο αγώνας αυτός έρχεται σε μία περίοδο όπου ο Δικέφαλος καλείται να ξεπεράσει αγωνιστικά προβλήματα, ενώ παράλληλα προχωρούν οι μελέτες για την ανέγερση του νέου γηπέδου.

Η αναμέτρηση με τον Άρη αποτελεί ένα από τα κλασικά ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον δεύτερο γύρο να διεξάγεται συνήθως στο Χαριλάου στις αρχές της νέας χρονιάς. Τα τελευταία χρόνια, ο Άρης έχει καταφέρει να κερδίσει αρκετές φορές με σκορ 0-1 στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Τα αγωνιστικά προβλήματα του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ καλείται να παρουσιάσει ένα πιο μαχητικό πνεύμα και να αναδείξει άλλες αρετές στο παιχνίδι του, ακόμη και χωρίς την μπάλα στα πόδια. Έχει διαπιστωθεί ότι η ομάδα δέχεται πολλές φάσεις και πολλά γκολ σε κρίσιμα και δύσκολα παιχνίδια. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο Δικέφαλος έχασε δύο φορές από την Άντερλεχτ, δεν κέρδισε την Μπραν, ούτε τον ΟΦΗ στο κύπελλο, ενώ ηττήθηκε και από τον Παναθηναϊκό, δεχόμενος πολλές ευκαιρίες.

Τα προβλήματα αυτά είναι ορατά σε όλους, ενώ και ο προπονητής Λίσι τα έχει διαπιστώσει. Για την αντιμετώπισή τους, η ομάδα απέκτησε δύο δυνατούς και σκληρούς παίκτες μεσοαμυντικά, με στόχο τη βελτίωση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι οι ομάδες δεν δημιουργούνται από τη μία μέρα στην άλλη και απαιτείται πολλή δουλειά και πολλές ώρες προπόνησης, κάτι που θα έπρεπε να βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο αυτή την περίοδο.

Οι προσθήκες και το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη

Στον αγώνα με τον Άρη, αναμένεται η συμμετοχή του Ντιέγκο Κόστα, ενώ ενδέχεται να αγωνιστεί και ο Γιάκιτς, ο οποίος διαθέτει χαρακτηριστικά που έλειπαν από τους μέσους του ΠΑΟΚ. Έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια στο πνευματικό κομμάτι των παικτών, ενώ έχουν γίνει και πολλές συζητήσεις για τα τακτικά ζητήματα.

Ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε εκ νέου στους ποδοσφαιριστές, επαναλαμβάνοντας ότι «Στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος». Παράλληλα, τους έδωσε ένα τεράστιο πριμ, το οποίο ήταν μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά. Ο ΠΑΟΚ επανεκκινεί την προσπάθειά του, αν και βρίσκεται ξεκάθαρα πίσω από τους ανταγωνιστές του τόσο σε αγωνιστική ετοιμότητα όσο και σε κλίμα, με την συσπείρωση να θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων.

Εσωτερικές διαφωνίες και διχασμός

Στο εσωτερικό του ΠΑΟΚ, επικρατεί ένας πρωτοφανής διχασμός, ένα φαινόμενο που, σύμφωνα με παρατηρητές, αγνοείται από πέρσι τον Ιούνιο. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει διάφορες πτυχές του συλλόγου, δημιουργώντας ένα κλίμα που δεν ευνοεί την ενότητα.

Ακόμη και στην υπόθεση του νέου γηπέδου, υπάρχουν οπαδοί του ΠΑΟΚ που εκφράζουν την επιθυμία, ακόμη και την προσευχή, να μην πραγματοποιηθεί το έργο επί των ημερών του Ιβάν Σαββίδη. Αυτό υποδηλώνει βαθύτερες εσωτερικές διαφωνίες που ξεπερνούν τα αγωνιστικά ζητήματα.

Πρόοδος στις μελέτες για το νέο γήπεδο της Τούμπας

Παρά τις εσωτερικές διαφωνίες, οι διαδικασίες για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ προχωρούν. Μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο σοβαρές εταιρίες της Ευρώπης έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση αυτού του πολύ δύσκολου έργου, το οποίο βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης.

Οι μελέτες, που διεξάγονται εδώ και πολλούς μήνες, έχουν φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Η συνεργασία αυτών των εταιριών υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και το μέγεθος του εγχειρήματος, το οποίο φιλοδοξεί να δώσει ένα νέο όραμα στον σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta