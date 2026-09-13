Μπρούμα: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο 31χρονος εξτρέμ για τον Άρη

Ο Μπρούμα, ο 31χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, πάτησε σε ελληνικό έδαφος το πρωί της Κυριακής, 13 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Άρη. Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη, έτοιμος να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μετακίνησής του στους «κίτρινους».

Η άφιξη και η συμφωνία

Η παρουσία του Μπρούμα στην Ελλάδα είναι καθοριστική για την υπογραφή του συμβολαίου του με τον Άρη. Οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν έρθει σε επαφή και να έχουν συμφωνήσει με την Μπενφίκα, την ομάδα από την οποία αποχωρεί ο ποδοσφαιριστής.

Μετά την άφιξή του, ο 31χρονος εξτρέμ θα υποβληθεί σε μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Μπρούμα αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, ολοκληρώνοντας και επίσημα την ένταξή του στο δυναμικό του Άρη.

Οι όροι του συμβολαίου και η προσδοκία

Το συμβόλαιο που πρόκειται να υπογράψει ο Μπρούμα με τον Άρη θα έχει διάρκεια 1+1 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής θα δεσμευτεί αρχικά για έναν χρόνο, με την προοπτική ανανέωσης για έναν επιπλέον χρόνο, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν και οι δύο πλευρές είναι ικανοποιημένες από τη συνεργασία.

Η μεταγραφή του Μπρούμα αποτελεί μια σημαντική κίνηση για τον Άρη, καθώς ο ποδοσφαιριστής διαθέτει πλούσια εμπειρία και ποιότητα. Η προσθήκη του αναμένεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας, προσφέροντας λύσεις και δημιουργικότητα στα επερχόμενα παιχνίδια.

Το πέρασμα από την Μπενφίκα και ο τραυματισμός

Ο Μπρούμα είχε αποκτηθεί από την Μπενφίκα τον περασμένο χειμώνα, με το κόστος της μεταγραφής του να ανέρχεται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η θητεία του στους «αετούς» σημαδεύτηκε από έναν σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παρά τον τραυματισμό του, ο Πορτογάλος εξτρέμ κατάφερε να καταγράψει 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μπενφίκα. Η μετακίνησή του στον Άρη σηματοδοτεί μια νέα αρχή στην καριέρα του, δίνοντάς του την ευκαιρία να επανέλθει σε πλήρη αγωνιστική κατάσταση και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη νέα του ομάδα.

Πλούσιο βιογραφικό και προηγούμενη θητεία στην Ελλάδα

Ο Μπρούμα δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό, καθώς έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην Ελλάδα, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του στη χώρα μας, ο εξτρέμ είχε μια αξιόλογη παρουσία, σημειώνοντας 9 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ σε 33 αναμετρήσεις.

Το βιογραφικό του 31χρονου ποδοσφαιριστή είναι ιδιαίτερα πλούσιο και περιλαμβάνει σημαντικές ομάδες της Ευρώπης. Έχει αγωνιστεί στην Μπράγκα, όπου κατέγραψε 27 γκολ και 22 ασίστ σε 90 αγώνες, καθώς και στη Γαλατασαράι, με 15 γκολ και 21 ασίστ σε 85 ματς. Επίσης, έχει περάσει από την Αϊντχόφεν, όπου είχε 15 γκολ και 10 ασίστ σε 81 εμφανίσεις, και τη Λειψία, με 10 γκολ και 5 ασίστ σε 67 παιχνίδια. Η εμπειρία του από αυτά τα πρωταθλήματα αναμένεται να είναι πολύτιμη για τον Άρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta