Το κρίσιμο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη στην Τούμπα και τα αγωνιστικά διλήμματα

Μετά την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ο ΠΑΟΚ καλείται να αντιδράσει στο σημερινό ντέρμπι με τον Άρη, που διεξάγεται στην Τούμπα. Η αναμέτρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι επιδιώκουν την επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα. Η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση της ομάδας στη Νέα Μεσημβρία έστειλε σαφές μήνυμα για την επιτακτική ανάγκη της νίκης.

Το μήνυμα του Αλέσιο Λίσι για πάθος και αξίες

Ο Ιταλός τεχνικός, Αλέσιο Λίσι, αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα του αγώνα, τονίζοντας πως η πνευματική προετοιμασία αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία. «Ρώτησα πολλά για τα ματς ΠΑΟΚ - Άρης για να καταλάβω καλύτερα τα πράγματα, οπότε γνωρίζω πολύ καλά τη σημασία τους και πώς κυλούν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Λίσι υπογράμμισε τη σημασία του πάθους και των αξιών του συλλόγου, καλώντας τους παίκτες να κάνουν τους οπαδούς περήφανους. «Το πιο σημαντικό είναι το πάθος που θα βγάλουμε και οι αξίες του συλλόγου. Πρέπει να το κάνουμε, γιατί κάποιες φορές δεν ήμασταν ικανοί να το δείξουμε», ανέφερε. Πρόσθεσε επίσης ότι πλέον γνωρίζει καλύτερα την ομάδα και το περιβάλλον μέρα με τη μέρα, κάτι που τον βοηθά να παίρνει καλύτερες αποφάσεις.

Απουσίες και επιστροφές στην αποστολή

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες ενόψει του ντέρμπι. Ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι τραυματίας, ενώ ο Αρίτζ Ελουστόντο είναι τιμωρημένος και δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση.

Αντίθετα, ο Γκρεγκ Τέιλορ εξέτισε την ποινή του και είναι πλέον διαθέσιμος για τον Ιταλό τεχνικό. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν και δύο νέα πρόσωπα, οι Ντιέγκο Κόστα και Κρίστιαν Γιάκιτς, ενισχύοντας τις επιλογές του προπονητή.

Το δεδομένο ντεμπούτο του Κόστα και το ερωτηματικό Γιάκιτς

Το ντεμπούτο του Ντιέγκο Κόστα ως βασικού θεωρείται δεδομένο για το σημερινό παιχνίδι. Η απόφαση αυτή πηγάζει τόσο από τα δυναμικά χαρακτηριστικά που εκτιμάται ότι λείπουν από το κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, όσο και από τις απουσίες που έχουν προκύψει στην αμυντική γραμμή.

Για τον Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος αποκτήθηκε στις αρχές της εβδομάδας, παραμένει ερωτηματικό αν θα πάρει αμέσως φανέλα βασικού στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Αλέσιο Λίσι ενδέχεται να προτιμήσει έναν εκ των Τέιλορ ή Σανταμαρία για να αγωνιστεί δίπλα στον Ζαφείρη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τον Γιάκιτς να εισέλθει στο παιχνίδι αργότερα.

Τα διλήμματα στην επιθετική γραμμή

Στις υπόλοιπες γραμμές της ενδεκάδας, ο Ιταλός τεχνικός αντιμετωπίζει συγκεκριμένα διλήμματα, παρόλο που υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί για τις θέσεις. Στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο Τάχα Άλι έχει το προβάδισμα έναντι του Τάισον.

Ωστόσο, η δύναμη που απαιτεί ένα ντέρμπι τέτοιου επιπέδου αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να προτιμηθεί τελικά ο Βραζιλιάνος Τάισον. Παράλληλα, στη θέση «10», ο Δημήτρης Πέλκας διατηρεί ισχυρότερο προβάδισμα έναντι του νεαρού Ούγκρεσιτς, καθώς η εμπειρία και η ηγετική του προσωπικότητα κρίνονται απαραίτητες σε παιχνίδια ειδικών συνθηκών, όπως το σημερινό ντέρμπι.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και τις εκτιμήσεις, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να παραταχθεί με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια. Στην αμυντική γραμμή, οι Κένι και Μπάμπα θα καλύψουν τα δύο άκρα, ενώ το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών θα αποτελέσουν οι Ντιέγκο Κόστα και Μιχαηλίδης.

Στη μεσαία γραμμή, ο Τέιλορ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσει δίπλα στον Ζαφείρη, με τον Πέλκα να κινείται μπροστά τους σε ρόλο επιτελικού μέσου. Την επιθετική γραμμή θα συμπληρώσουν ο Ζίβκοβιτς στη δεξιά πλευρά και ο Τάχα Άλι στην αριστερή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta