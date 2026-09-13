Ο ΠΑΟΚ κερδίζει την Αρμάνι Μιλάνο στα φιλικά και δείχνει έτοιμος για τη νέα σεζόν

Ο ΠΑΟΚ δείχνει από νωρίς να σοβαρεύει τις εμφανίσεις του στη φετινή προετοιμασία, καταγράφοντας σημαντικές νίκες. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι επικράτησε πρόσφατα της Αρμάνι Μιλάνο με σκορ 77-89 σε φιλική αναμέτρηση, προσθέτοντας μία ακόμα επιτυχία στο αήττητο σερί της. Αυτή η νίκη, έστω και σε φιλικό πλαίσιο, θεωρείται ιδιαίτερα ξεχωριστή, καθώς ήρθε απέναντι σε ένα παραδοσιακό «powerhouse» της Euroleague.

Η νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο

Το χθεσινό φιλικό τεστ έφερε τον ΠΑΟΚ αντιμέτωπο με την Αρμάνι Μιλάνο, μία ομάδα που συγκαταλέγεται στα παραδοσιακά ισχυρά ονόματα της Euroleague. Παρόλο που η ιταλική ομάδα είχε διάφορα καινούργια πρόσωπα και αρκετές απουσίες λόγω Εθνικών ομάδων στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε παρόμοια ζητήματα, καθώς και τις απουσίες των Γκρέι και Ταϊρί.

Παρά τις συνθήκες, η νέα ομάδα του ΠΑΟΚ κατάφερε να βρεθεί στο +20 στην έδρα της Αρμάνι, περίπου τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Η αναμέτρηση αυτή ήταν το τελευταίο παιχνίδι των πρωταθλητών Ιταλίας πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην επικράτηση του «Δικεφάλου» με τελικό σκορ 77-89.

Το αήττητο σερί και η νέα εικόνα

Η νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο αποτελεί την έκτη συνεχόμενη για τον ΠΑΟΚ στα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας, διατηρώντας το αήττητο σερί του. Αυτή η πορεία, σε τόσο πρώιμο στάδιο της σεζόν, έχει προκαλέσει έκπληξη σε πολλούς, καθώς η εικόνα και τα αποτελέσματα της ομάδας του Αντρέα Τρινκιέρι κάνουν αρκετά μάτια να γουρλώνουν.

Η ομάδα μαθαίνει να κερδίζει από το «καλημέρα», με την χθεσινή νίκη να μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό «καύσιμο» για τη συνέχεια και την έναρξη των δικών της επίσημων υποχρεώσεων. Η πρώιμη αυτή σοβαρότητα και τα θετικά αποτελέσματα υποδεικνύουν μια δυναμική που χτίζεται από την αρχή της προετοιμασίας.

Οι δηλώσεις του Αντρέα Τρινκιέρι

Μετά την επικράτηση επί της Αρμάνι Μιλάνο, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, προέβη σε δηλώσεις που υπογράμμισαν την ανάγκη για συνεχή βελτίωση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «η άμυνά μας δεν ήταν και τόσο καλή, αλλά στην επίθεσή μας λειτουργήσαμε καλά και ομαδικά». Τόνισε επίσης την ανάγκη να «βελτιώσουμε αρκετά πράγματα και να ανεβάσουμε ταχύτητα γιατί σε δύο εβδομάδες ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις μας».

Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε και στη σημασία της προετοιμασίας, δηλώνοντας ότι «ήταν ένα πολύ σημαντικό διάστημα για μας όλο αυτό. Μας βοήθησε να χτίσουμε την χημεία μας και να βρεθούμε σαν ομάδα σε αυτές τις δύο εβδομάδες». Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν την προσήλωση στην ομαδική δουλειά και τη δημιουργία συνοχής.

Η φιλοσοφία του Ιταλού τεχνικού

Μία από τις φράσεις του Τρινκιέρι που ξεχωρίζει είναι «αυτό που πάντα ισχύει είναι πως ότι είναι καλό σήμερα δεν είναι αρκετό αύριο», η οποία φαίνεται να αποτελεί τη βασική του νοοτροπία. Ο Ιταλός τεχνικός, τον οποίο η ομάδα αρχίζει να γνωρίζει καλύτερα, θέτει καθημερινά πίεση σε όλους τους παίκτες και το επιτελείο.

Ο ίδιος, όπου σταθεί κι όπου βρεθεί εντός των τειχών, δηλώνει με έμφαση «θέλουμε να γίνουμε ομάδα Euroleague». Αυτή η φιλοδοξία δεν παραμένει στα λόγια, αλλά μεταφράζεται σε πράξεις, με τον Τρινκιέρι να τονίζει τη σημασία της βελτίωσης σε όλους τους τομείς, τόσο εντός όσο και εκτός των τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών. Ο πήχης τίθεται ψηλά, και όλοι στην ομάδα αρχίζουν να το συνηθίζουν.

Προοπτικές ενόψει της νέας σεζόν

Ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρεται, έλειπε καιρό από το υψηλό επίπεδο και δείχνει έτοιμος να επιστρέψει άμεσα σε αυτό, από όλες τις πλευρές. Η μέχρι τώρα εικόνα στα φιλικά παιχνίδια υποδηλώνει μια ομάδα που έχει τη διάθεση και τις βάσεις να διεκδικήσει τους στόχους της.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρόκειται για νίκες και καλές εμφανίσεις σε φιλικές αναμετρήσεις. Τα τελικά συμπεράσματα, πέρα από την απλή καταγραφή των αποτελεσμάτων, εξάγονται από τους προπονητές μέσω της καθημερινής δουλειάς και όχι μόνο από τα φιλικά παιχνίδια, ενόψει της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων σε δύο εβδομάδες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta