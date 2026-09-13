Ο Αντρέ Λουίζ σκόραρε το πρώτο του γκολ στο MLS με την Κάνσας Σίτι

Ο Αντρέ Λουίζ, ο Βραζιλιάνος επιθετικός που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, σημείωσε το πρώτο του γκολ στο MLS. Ο 24χρονος άσος σκόραρε με τη φανέλα της Κάνσας Σίτι, στην αναμέτρηση εναντίον της LAFC. Το τέρμα του συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του με τελικό σκορ 3-1, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στην έδρα της Κάνσας Σίτι.

Το παρθενικό γκολ του Αντρέ Λουίζ

Ο Αντρέ Λουίζ άνοιξε το σκορ για την Κάνσας Σίτι μόλις στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, αφού μπήκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, καταφέρνοντας να «ξαπλώσει» στο χορτάρι τον αμυντικό που τον μάρκαρε.

Μετά από αυτή την προσπάθεια, ο Λουίζ ολοκλήρωσε τη φάση με ένα όμορφο πλασέ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Αυτό ήταν το τρίτο παιχνίδι του Αντρέ Λουίζ με τη νέα του ομάδα στο MLS και το πρώτο του τέρμα αποδείχθηκε ιδιαίτερα «φαρμακερό» για την αντίπαλη άμυνα, όπως αναφέρεται.

Η νίκη επί της LAFC και οι πρωταγωνιστές

Η Κάνσας Σίτι υποδέχθηκε στην έδρα της την LAFC, μια ομάδα στην οποία αγωνίζονται οι γνωστοί ποδοσφαιριστές Γιορίς και Σον. Παρά την παρουσία τους, η ομάδα του Αντρέ Λουίζ κατάφερε να επικρατήσει με 3-1, προσθέτοντας τρεις σημαντικούς βαθμούς στο ενεργητικό της.

Η νίκη αυτή ήρθε σε μια περίοδο που η Κάνσας Σίτι προσπαθεί να ανακάμψει στο πρωτάθλημα. Ο πρώην άσος των Πειραιωτών, ο 24χρονος επιθετικός, έδειξε τις ικανότητές του, επιβεβαιώνοντας την αξία του με το πρώτο του τέρμα στο MLS.

Η μεταγραφή-ρεκόρ από τον Ολυμπιακό

Η άφιξη του Αντρέ Λουίζ στην Κάνσας Σίτι το περασμένο καλοκαίρι είχε προκαλέσει αίσθηση στον κόσμο του ποδοσφαίρου, καθώς η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό χαρακτηρίστηκε ως ρεκόρ. Το ποσό που δαπανήθηκε για την απόκτησή του ανήλθε περίπου στα 16,5 εκατομμύρια ευρώ, ένα σημαντικό ποσό για τα δεδομένα του MLS.

Ο 24χρονος επιθετικός, μετά την επιτυχημένη του θητεία στους Πειραιώτες, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συγκεκριμένη μετακίνηση υπογράμμισε την επένδυση της Κάνσας Σίτι σε ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, με στόχο την ενίσχυση του ρόστερ της και την επίτευξη των αγωνιστικών της στόχων.

Η βαθμολογική θέση της Κάνσας Σίτι

Παρά την πρόσφατη νίκη επί της LAFC, η Κάνσας Σίτι εξακολουθεί να βρίσκεται σε δύσκολη βαθμολογική θέση στο πρωτάθλημα. Η ομάδα παραμένει στην τελευταία θέση της Δυτικής Περιφέρειας του MLS, έχοντας συγκεντρώσει μόλις 18 βαθμούς μετά από 24 αγωνιστικές.

Η πορεία της στο πρωτάθλημα καθιστά το όνειρο της πρόκρισης στα play-offs πλέον άπιαστο, σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα και την απόσταση που τη χωρίζει από τις υψηλότερες θέσεις. Η ομάδα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της στις επόμενες αναμετρήσεις, με στόχο να βελτιώσει την εικόνα της και να αναρριχηθεί στη βαθμολογία, παρά τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη φετινή σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta