Οι φίλοι της ΑΕΚ αποχώρησαν από το φιλικό με τον Παναθηναϊκό σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Οι φίλοι της ΑΕΚ αποχώρησαν από το κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό. Η κίνηση αυτή έγινε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση να παραχωρηθεί η «SUNEL Arena» στον Ολυμπιακό, ώστε να τη χρησιμοποιεί για τους εντός έδρας αγώνες του.

Η αποχώρηση των οπαδών της «Ένωσης» έλαβε χώρα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου της αναμέτρησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι φίλαθλοι εξέφρασαν έμπρακτα την αντίθεσή τους σε μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η διαμαρτυρία στη Ρόδο

Στο κλειστό γήπεδο της Καλλιθέας στη Ρόδο, όπου διεξαγόταν η φιλική αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, οι οπαδοί της ΑΕΚ αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις κερκίδες. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε συγκεκριμένα με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα.

Η αποχώρηση των φιλάθλων είχε ως σαφή στόχο να εκφραστεί η αντίθεσή τους στην απόφαση που αφορά την παραχώρηση της «SUNEL Arena». Η κίνηση αυτή στη Ρόδο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιδράσεων που έχουν εκδηλωθεί από τον κόσμο της «Ένωσης».

Το ζήτημα της «SUNEL Arena» και η συμφωνία

Η αιτία της διαμαρτυρίας των οπαδών της ΑΕΚ είναι η συμφωνία για την παραχώρηση της «SUNEL Arena» στον Ολυμπιακό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό στις 9 Σεπτεμβρίου ότι θα χρησιμοποιεί τη «SUNEL Arena», καθώς επήλθε οριστική συμφωνία με την ΑΕΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ο Ολυμπιακός θα έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται στη «SUNEL Arena» για τα εντός έδρας παιχνίδια του κατά το πρώτο κομμάτι της ερχόμενης σεζόν. Αυτή η εξέλιξη δεν άφησε ασυγκίνητο τον κόσμο της «Ένωσης», ο οποίος συνεχίζει να εκφράζει την αντίθεσή του στην εν λόγω απόφαση.

Οι αντιδράσεις των οργανωμένων οπαδών

Οι αντιδράσεις των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ δεν είναι πρόσφατες. Ήδη από τις 27 Ιουλίου, οι οργανωμένοι φίλαθλοι της ΑΕΚ είχαν εκφράσει την πρώτη επίσημη αντίδρασή τους προς τον Μάκη Αγγελόπουλο.

Η αντίδραση αυτή αφορούσε τη συμφωνία της «Ένωσης» με τον Ολυμπιακό για την παραχώρηση της «SUNEL Arena». Οι οπαδοί της «Ένωσης» στη Ρόδο συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο διαμαρτυρίας, ενώ κάποιοι φίλοι της «Βασίλισσας» σήκωσαν και ένα πανό που απευθυνόταν στον Μάκη Αγγελόπουλο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Gazzetta