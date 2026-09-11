Άρης: Σε ρυθμούς ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και τελικές δοκιμές

Ο Άρης μπαίνει πλέον σε εβδομάδα ντέρμπι, με τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου να προετοιμάζει αλλαγές στην ενδεκάδα και ένα διαφορετικό αγωνιστικό πλάνο ειδικά διαμορφωμένο για την επικείμενη αναμέτρηση στην Τούμπα. Η πρόσφατη ισοπαλία, με σκορ 1-1, απέναντι στον Αστέρα Aktor για το Κύπελλο Ελλάδας δεν κατάφερε να δώσει στην ομάδα την εικόνα αντίδρασης που θα επιθυμούσε, ειδικά μετά το προηγούμενο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ωστόσο, από σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το βλέμμα και η προσοχή της τεχνικής ηγεσίας και των ποδοσφαιριστών στρέφεται αποκλειστικά στο κρίσιμο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Η προετοιμασία μετά το Κύπελλο

Το παιχνίδι για το Κύπελλο Ελλάδας χαρακτηρίστηκε από αρκετές αλλαγές στη σύνθεση της ενδεκάδας του Άρη, καθώς ο προπονητής επέλεξε να δώσει ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα και να δοκιμάσει διαφορετικούς ρόλους για τους παίκτες. Αυτή η προσέγγιση, όπως αναφέρθηκε, επηρέασε τη συνοχή και τη συνολική λειτουργία της ομάδας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχώρησε συνειδητά σε αυτή τη διαχείριση, μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής και τις δυνάμεις των ποδοσφαιριστών, καθώς γνώριζε ότι λίγες ημέρες αργότερα ακολουθεί ένα εντελώς διαφορετικό ενενηντάλεπτο στην Τούμπα. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα Κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ μπήκε πλέον στο επίκεντρο της προετοιμασίας της ομάδας του Άρη.

Το πρόγραμμα των προπονήσεων

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, οι ποδοσφαιριστές του Άρη προπονήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα στις προπονητικές εγκαταστάσεις του συλλόγου. Κατά τη διάρκεια αυτής της προπόνησης, οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο ξεχωριστά γκρουπ, ακολουθώντας διαφορετικά προγράμματα.

Για το ένα γκρουπ, το πρόγραμμα περιλάμβανε αποθεραπεία και αποκατάσταση, με στόχο την ανάκτηση δυνάμεων μετά τον πρόσφατο αγώνα. Το δεύτερο γκρουπ ακολούθησε κανονική προπόνηση, προετοιμαζόμενο εντατικά για τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για αύριο, Σάββατο, το απόγευμα, ενόψει του αγώνα με τον Π.Α.Ο.Κ. στο γήπεδο της Τούμπας.

Αλλαγές και απαιτήσεις για το ντέρμπι

Σε σύγκριση με την ενδεκάδα που παρατάχθηκε στην Τρίπολη, αναμένονται σημαντικές αλλαγές στη βασική σύνθεση του Άρη για το ντέρμπι. Παράλληλα, προβλέπονται επιστροφές βασικών επιλογών του προπονητή, καθώς η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ απαιτεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά από τους παίκτες που θα αγωνιστούν.

Το ματς ζητά διαφορετική ένταση, μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των γραμμών και σαφώς αυξημένη αγωνιστική ετοιμότητα από όλους τους ποδοσφαιριστές. Ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 21:00, και διεξάγεται στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Πέρα από τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Άρης θα υποδεχθεί την ομάδα της Μαρκό στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση για τη φάση του Κυπέλλου έχει οριστεί να διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη του αγώνα να είναι προγραμματισμένη για τις 16:45 το απόγευμα. Αυτό το παιχνίδι προστίθεται στο ήδη βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας μέσα στις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta