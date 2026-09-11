Ο Έντσο Μαρέσκα χαρακτηρίζει το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός το πιο «καυτό» ντέρμπι

Ο Έντσο Μαρέσκα, προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, ετοιμάζεται να ζήσει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το πρώτο του ντέρμπι του Μάντσεστερ από τη θέση του τεχνικού. Ο Ιταλός τεχνικός, έχοντας πλούσια εμπειρία από παιχνίδια με έντονο χαρακτήρα σε διάφορες χώρες, έκανε μία απρόσμενη αναφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ως το πιο «καυτό» που έχει βιώσει.

Ο Μαρέσκα για το ντέρμπι του Μάντσεστερ

Ο Έντσο Μαρέσκα θα βρεθεί για πρώτη φορά στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι σε ένα ντέρμπι της πόλης, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ο βασικός του στόχος είναι να διατηρήσει το απόλυτο ξεκίνημα της ομάδας του στη μετά-Γκουαρδιόλα εποχή, ένα επίτευγμα που θα ενισχύσει σημαντικά την πορεία της Σίτι στο πρωτάθλημα.

Ο Ιταλός προπονητής εξέφρασε την αγάπη του για αυτού του είδους τα παιχνίδια, τονίζοντας τη σημασία τους για όλους τους εμπλεκόμενους. «Νομίζω ότι όλα είναι ξεχωριστά παιχνίδια για όλους, πρώτα απ' όλα για τους φιλάθλους, αλλά και για τον σύλλογο, τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό επιτελείο. Μου αρέσουν αυτού του είδους τα παιχνίδια», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι το σημαντικότερο είναι οι παίκτες να παραμείνουν συγκεντρωμένοι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Η ελληνική αναφορά του Ιταλού τεχνικού

Κατά τη συνέντευξη Τύπου ενόψει του μεγάλου αγώνα, ο Έντσο Μαρέσκα κλήθηκε να σχολιάσει τις εμπειρίες του από ντέρμπι. Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος έχει ζήσει πολλά τέτοια ματς σε διάφορες χώρες, έφερε ως απόλυτο παράδειγμα ένα ελληνικό ντέρμπι, αυτό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

«Έχω συμμετάσχει σε διαφορετικά ντέρμπι. Το χειρότερο είναι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Είναι πολύ καυτό», είπε ο Μαρέσκα, υπογραμμίζοντας την ένταση και το πάθος που χαρακτηρίζουν την αναμέτρηση των «αιωνίων» στην Ελλάδα. Αυτή η δήλωση προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ανέδειξε την ξεχωριστή θέση που κατέχει το συγκεκριμένο παιχνίδι στις εμπειρίες του Ιταλού προπονητή.

Προηγούμενες εμπειρίες σε ντέρμπι

Ο Έντσο Μαρέσκα έχει πράγματι ένα πλούσιο βιογραφικό όσον αφορά τη συμμετοχή του σε ντέρμπι, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως μέλος προπονητικών επιτελείων. Έχει ζήσει ανάλογες αναμετρήσεις στην Ιταλία, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της Γιουβέντους, σε παιχνίδια που χαρακτηρίζονται από μεγάλη αντιπαλότητα.

Επιπλέον, ο Ιταλός τεχνικός έχει βιώσει την ατμόσφαιρα του ισπανικού ντέρμπι Σεβίλλη-Μπέτις, μία αναμέτρηση που φημίζεται για το πάθος των φιλάθλων της. Οι εμπειρίες του επεκτείνονται και στην Αγγλία, όπου έχει συμμετάσχει σε αγώνες με την Τσέλσι, γεγονός που του προσδίδει μια ολοκληρωμένη άποψη για τα μεγάλα ματς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η ετοιμότητα των ομάδων

Ενόψει του ντέρμπι του Μάντσεστερ, υπάρχουν και νέα σχετικά με την ετοιμότητα των δύο ομάδων. Η Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να έχει στη διάθεσή της τον Νίκο Ο'Ράιλι. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είχε απουσιάσει από τις προηγούμενες αναμετρήσεις της ομάδας με την Κόβεντρι και την Πόρτο, και η επιστροφή του προσθέτει μία επιλογή στον προπονητή Μαρέσκα.

Στον αντίποδα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να επαναφέρει στην ενδεκάδα της τον Μάρκους Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ είχε μείνει στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθεί στην αναμέτρηση απέναντι στη Σαμπάχ, μία κίνηση που έγινε με σκοπό την προφύλαξή του ενόψει του κρίσιμου ντέρμπι. Ο Κάρικ, μέλος του προπονητικού επιτελείου της Γιουνάιτεντ, εξήγησε πως «ήταν καλό που κρατήσαμε τον Μάρκους φρέσκο και έτοιμο για το Σαββατοκύριακο», επιβεβαιώνοντας την πρόθεση να είναι ο παίκτης σε κορυφαία φυσική κατάσταση.

Λεπτομέρειες της αναμέτρησης

Το μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ ανάμεσα στη Γιουνάιτεντ και τη Σίτι θα διεξαχθεί την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 18:30 το απόγευμα και θα φιλοξενηθεί στην ιστορική έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το Ολντ Τράφορντ.

Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων αναμένεται να δημιουργήσουν μία ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα, καθώς το παιχνίδι αυτό έχει πάντα ξεχωριστή σημασία για την πόλη και το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του αθλητικού ημερολογίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φιλάθλων παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Enikos, News.gr