Μπρινιόλι: «Θα ήθελα να παίξω με τη Σίτι αλλά ελπίζω να έχει επιστρέψει ο Τόμι, ο Γιόβιτς θέλει να πρωταγωνιστεί»

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, τερματοφύλακας της ΑΕΚ, παραχώρησε συνέντευξη στη Gazzetta dello Sport, όπου αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα που αφορούν την καριέρα του και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μεταξύ άλλων, μίλησε για την πρώτη του συμμετοχή στο Champions League, τις συνθήκες που συνάντησε στην ΑΕΚ και την Αθήνα, καθώς και για τον Λούκα Γιόβιτς.

Επίσης, ο Ιταλός πορτιέρο εξέφρασε τις σκέψεις του για τη νέα γενιά των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και τη δύσκολη συνέχεια της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ενδεχόμενο αντιμετώπισης της Μάντσεστερ Σίτι.

Η παρθενική εμφάνιση στο Champions League

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αναφέρθηκε στην παρθενική του εμφάνιση στο Champions League, η οποία συνδυάστηκε με νίκη και «clean sheet». Ωστόσο, σχολίασε ότι το φορτωμένο πρόγραμμα δεν του επιτρέπει να απολαύσει πλήρως αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η κατάσταση αποτελεί ταυτόχρονα την ομορφιά και την ασχήμια του ποδοσφαίρου, καθώς δεν υπάρχει χρόνος για παύσεις. Όπως οι καλές στιγμές περνούν γρήγορα, έτσι και οι δύσκολες έρχονται, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισορροπημένη διαχείριση των καταστάσεων και ετοιμότητα όταν απαιτείται.

Το ελληνικό πρωτάθλημα και η Αθήνα

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ μίλησε για το ελληνικό ποδόσφαιρο, χαρακτηρίζοντάς το ανταγωνιστικό και τονίζοντας ότι προσφέρει μεγάλη προβολή στους ποδοσφαιριστές. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι αν είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε αυτό νωρίτερα, ίσως να την είχε αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο.

Αναφορικά με τη ζωή στην Αθήνα, ο Μπρινιόλι δήλωσε ότι είναι υπέροχη. Σχετικά με την ΑΕΚ, τόνισε ότι οι εγκαταστάσεις και η οργάνωση του συλλόγου είναι επιπέδου κορυφαίου ευρωπαϊκού σωματείου.

Η άποψη για τον Λούκα Γιόβιτς

Στη συνέντευξή του, ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αναφέρθηκε και στον Λούκα Γιόβιτς, χαρακτηρίζοντάς τον πολύ δυνατό ποδοσφαιριστή. Υπογράμμισε ότι δεν είναι τυχαίο που έφτασε να αγωνιστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Βάσει των συζητήσεων που είχε μαζί του, ο Μπρινιόλι πιστεύει ότι το ζήτημα με τον Γιόβιτς είναι θέμα χαρακτήρα. Ο Σέρβος επιθετικός θέλει να είναι πρωταγωνιστής και να αγωνίζεται, ενώ, κατά τη γνώμη του Ιταλού τερματοφύλακα, χρειάζεται ένα περιβάλλον στο οποίο να αισθάνεται σημαντικός.

Η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου

Ο Μπρινιόλι εξέφρασε την άποψή του και για τη νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θεωρεί ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης στις ακαδημίες των μεγάλων συλλόγων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των νεαρών παικτών.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι έχει δει ποδοσφαιριστές 17 και 18 ετών οι οποίοι, εφόσον είναι καλοί, παίζουν αμέσως στην πρώτη ομάδα. Το επίπεδο στις ακαδημίες των μεγάλων συλλόγων, ιδιαίτερα στις ομάδες Κ19, είναι υψηλό, όπως σημείωσε.

Η συνέχεια στο Champions League και η Μάντσεστερ Σίτι

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ αναφέρθηκε και στη δύσκολη συνέχεια της ομάδας του στη League Phase του Champions League. Ερωτηθείς για το αν θα ήθελε να αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι του Έρλινγκ Χάαλαντ, έδωσε μια διπλή απάντηση.

Από τη μία πλευρά, ο Μπρινιόλι δήλωσε ότι θα ήθελε να παίξει εναντίον της αγγλικής ομάδας. Από την άλλη, εξέφρασε την ελπίδα να έχει επιστρέψει ο Τόμι (Στρακόσα), καθώς το αξίζει. Τόνισε ότι ο Στρακόσα ήταν πρωταγωνιστής στην πορεία της ΑΕΚ μέχρι αυτό το σημείο και θα ήταν δίκαιο να αγωνιστεί. Ο Μπρινιόλι πρόσθεσε ότι έχουν εξαιρετική σχέση και πως, εάν χρειαστεί να παίξει ο ίδιος, θα είναι έτοιμος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta