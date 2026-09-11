Ο πρόεδρος της FIA προσπαθεί να πείσει τον Φερνάντο Αλόνσο να παραμείνει στη Formula 1

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, πραγματοποίησε δημόσια παρέμβαση με σκοπό να πείσει τον Φερνάντο Αλόνσο να μην αποχωρήσει από τη Formula 1 στο τέλος του 2026. Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ισπανού πιλότου έχει προκαλέσει προβληματισμό, ειδικά μετά τις ασυνήθιστες δηλώσεις του στο περιθώριο του Γκραν Πρι Ισπανίας, όπου άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το μέλλον του στην κορυφαία κατηγορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η παρέμβαση του προέδρου της FIA

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ προχώρησε σε μια ασυνήθιστα προσωπική παρέμβαση σχετικά με το μέλλον του Ισπανού οδηγού. Ο πρόεδρος της FIA αποκάλυψε την πρόθεσή του να συνομιλήσει με τον Αλόνσο, προσπαθώντας να τον μεταπείσει να συνεχίσει την αγωνιστική του πορεία. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο New Economy Forum της Μαδρίτης, λίγο πριν από το πρώτο Grand Prix Ισπανίας που διεξήχθη στο Madring.

Ο Μπεν Σουλαγέμ ανέφερε ότι είχε ήδη συναντηθεί μία ημέρα νωρίτερα με τον ιδιοκτήτη της Aston Martin, Λόρενς Στρολ, ενώ είχε προγραμματιστεί να μιλήσει και με τον ίδιο τον Φερνάντο Αλόνσο. Η πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζει το μέγεθος του προβληματισμού που υπάρχει στην ηγεσία της Formula 1 για την πιθανή αποχώρηση ενός τόσο σημαντικού ονόματος.

Οι ανησυχίες για την αποχώρηση

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος από το ενδεχόμενο ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής να αποχωρήσει από το άθλημα. Η κύρια αιτία που φαίνεται να τον απασχολεί είναι η κακή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα της Aston Martin, γεγονός που επηρεάζει την απόδοση και τη διάθεση του Αλόνσο.

«Μίλησα με τον Λόρενς Στρολ και θα μιλήσω με τον Αλόνσο για να αλλάξει γνώμη. Δεν θέλουμε να σταματήσει. Πρέπει να μείνει, να κερδίσει και μετά μπορεί να φύγει όποτε θέλει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της FIA. Υποστήριξε επίσης ότι ένας οδηγός του μεγέθους του 45χρονου Αλόνσο δεν θα έπρεπε να αποχαιρετήσει τη Formula 1 υπό αυτές τις συνθήκες. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε δει τον Αλόνσο ιδιαίτερα απογοητευμένο και του είχε απευθύνει μία άμεση ερώτηση: «Πες μου τι χρειάζεσαι για να βελτιώσουμε την απόδοση».

Αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς

Ο Μπεν Σουλαγέμ προχώρησε σε μια ακόμη ενδιαφέρουσα αναφορά, υποστηρίζοντας ότι τον Μάιο είχαν γίνει αλλαγές εντός των τεχνικών κανονισμών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αλλαγές αυτές είχαν ως στόχο να δοθεί στην Aston Martin και στη Honda η δυνατότητα να βελτιωθούν σημαντικά. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε σε ποια ακριβώς μέτρα αναφερόταν.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του προέδρου της FIA δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με το τεχνικό ή κανονιστικό σκέλος των αλλαγών. Παρόλα αυτά, η αναφορά αυτή δείχνει την προσπάθεια της ομοσπονδίας να παρέμβει, έστω και σε επίπεδο κανονισμών, για την ενίσχυση συγκεκριμένων ομάδων.

Η αγωνιστική πορεία του Φερνάντο Αλόνσο

Η απογοήτευση γύρω από την πορεία του Φερνάντο Αλόνσο γίνεται περισσότερο κατανοητή μέσα από τα αγωνιστικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών. Υπολογίζοντας και τα 83 Grand Prix από την έναρξη του 2023 έως και το Grand Prix Ιταλίας του 2026, η μέση θέση του Ισπανού στην τελική κατάταξη είναι 10,73.

Η εξέλιξη της απόδοσης ανά σεζόν είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Το 2023, στην πρώτη του σεζόν με την Aston Martin, ο Αλόνσο κατέκτησε οκτώ βάθρα και είχε μέση θέση 6,64. Το 2024, η μέση θέση του υποχώρησε στο 10,17, ενώ το 2025 έφτασε στο 11,88. Στους πρώτους 13 αγώνες του 2026, έως και τη Μόντσα, ο αντίστοιχος αριθμός έχει εκτοξευθεί στο 16,62, καταδεικνύοντας μια συνεχή πτωτική πορεία.

Οι λόγοι της πτώσης της Aston Martin

Η ευθύνη για την πτωτική πορεία δεν βαραίνει αποκλειστικά τον οδηγό, Φερνάντο Αλόνσο. Από τα μισά του 2023 έως το τέλος του 2025, η ομάδα της Aston Martin εμφάνισε κακό ρυθμό εξέλιξης του μονοθεσίου της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Ισπανός οδηγός να βρίσκεται ολοένα και πιο πίσω στην κατάταξη, καθώς το μονοθέσιο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού.

Για το τρέχον έτος, η περιορισμένη ανταγωνιστικότητα της AMR26, τα προβλήματα αξιοπιστίας που αντιμετωπίζει η ομάδα, καθώς και η γενικότερη υστέρηση στην απόδοση, συνέβαλαν στην περαιτέρω επιδείνωση των αποτελεσμάτων. Οι παράγοντες αυτοί εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την απογοήτευση που βιώνει ο Αλόνσο και την πιθανή σκέψη του για αποχώρηση από τη Formula 1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta