Ντεμπούτο με νίκη για τον Τόμας Γουόκαπ στην Ντουμπάι BC

Η Ντουμπάι BC σημείωσε νικηφόρο αποτέλεσμα στην φιλική αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές, επικρατώντας με σκορ 79-75. Ο αγώνας, ο οποίος διεξήχθη στην Αττάλεια, σηματοδότησε το παρθενικό ματς του Τόμας Γουόκαπ με τη νέα του ομάδα, αυτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του, συμβάλλοντας στην επικράτηση της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ.

Το νικηφόρο ντεμπούτο του Γουόκαπ

Ο Τόμας Γουόκαπ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα της Ντουμπάι BC σε ανεπίσημο αγώνα, καταγράφοντας νίκη. Η ομάδα των Εμιράτων αντιμετώπισε την Αναντολού Εφές στην Αττάλεια, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 79-75 υπέρ της Ντουμπάι BC.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε για 17 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα, κατά τη διάρκεια των οποίων σημείωσε 6 πόντους. Η στατιστική του περιελάμβανε 1/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα και 4/4 βολές. Επιπλέον, πρόσθεσε ένα ριμπάουντ, πέντε ασίστ και ένα κλέψιμο στην προσωπική του επίδοση.

Η συμβολή του προπονητή και τα συμπεράσματα

Ο προπονητής της Ντουμπάι BC, Τσάβι Πασκουάλ, είχε την ευκαιρία να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα από την αναμέτρηση αυτή. Το φιλικό παιχνίδι αποτέλεσε μια πρώτη δοκιμή για το σύνολο της ομάδας του ενόψει της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Η νίκη επί της Αναντολού Εφές προσέφερε στον Πασκουάλ δεδομένα για την αξιολόγηση των παικτών του και την προσαρμογή της τακτικής, με τον Γουόκαπ να ενσωματώνεται σταδιακά στο αγωνιστικό πλάνο.

Οι διακριθέντες της Ντουμπάι BC

Πέρα από την εμφάνιση του Τόμας Γουόκαπ, άλλοι παίκτες της Ντουμπάι BC ξεχώρισαν για την απόδοσή τους. Κορυφαίος σκόρερ για την ομάδα των ΗΑΕ αναδείχθηκε ο ΜακΚίνλι Ράιτ, ο οποίος σημείωσε 14 πόντους.

Την ίδια στιγμή, ο Νφιόντου Καμπενγκέλε συνέβαλε με 13 πόντους, ενισχύοντας την επιθετική παρουσία της ομάδας του. Οι επιδόσεις τους ήταν καθοριστικές για την επικράτηση της Ντουμπάι BC έναντι της τουρκικής ομάδας.

Η απόδοση της Αναντολού Εφές

Από την πλευρά της Αναντολού Εφές, παρά την ήττα, υπήρξαν παίκτες που διακρίθηκαν. Ο Ντάριο Σάριτς ξεχώρισε με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ πρόσθεσε και 2 ασίστ σε 33 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Επίσης, ο Μάικ Τζέιμς είχε σημαντική συμβολή, καταγράφοντας 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Οι προσπάθειες των δύο παικτών ήταν αξιοσημείωτες στην αναμέτρηση που διεξήχθη στην Αττάλεια.

Επόμενοι σταθμοί για την Ντουμπάι BC

Η Ντουμπάι BC θα παραμείνει στην Τουρκία για λίγες ακόμη ημέρες, συνεχίζοντας την προετοιμασία της. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της επί τουρκικού εδάφους, η ομάδα αναμένεται να επιστρέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο επόμενος σημαντικός σταθμός για την Ντουμπάι BC είναι η συμμετοχή της στο Super Cup της EuroLeague, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί μέρος της προετοιμασίας της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta