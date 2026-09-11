Ο Δημήτρης Καρυπίδης κατέκτησε δεύτερο χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παρα-κολύμβησης

Ο Δημήτρης Καρυπίδης ολοκλήρωσε την παρουσία του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παρα-κολύμβησης, που φιλοξενήθηκε στο Κοτσαέλι της Τουρκίας, με την κατάκτηση ενός ακόμη χάλκινου μεταλλίου. Ο Έλληνας παρα-κολυμβητής τερμάτισε στην τρίτη θέση στα 50μ. ύπτιο S1, προσθέτοντας ένα δεύτερο προσωπικό μετάλλιο στη διοργάνωση. Η επιτυχία αυτή ανεβάζει τη συνολική συγκομιδή της εθνικής ομάδας στα τρία χάλκινα μετάλλια.

Η δεύτερη επιτυχία στο Κοτσαέλι

Ο Δημήτρης Καρυπίδης, μετά το χάλκινο μετάλλιο που είχε κατακτήσει στα 100μ. ύπτιο S1, επανέλαβε την επιτυχία του και στα 50μ. ύπτιο S1. Η διοργάνωση έλαβε χώρα στο Κοτσαέλι της Τουρκίας, όπου ο Έλληνας αθλητής έδειξε για ακόμη μία φορά την αγωνιστική του ποιότητα.

Στον τελικό των 50μ. ύπτιο S1, ο Καρυπίδης τερμάτισε σε χρόνο 1:37.39. Με αυτή την επίδοση, κατάφερε να εξασφαλίσει την τρίτη θέση και να αφήσει πίσω του τον Γερμανό Γιάνις Μακντάβιντ, ο οποίος ολοκλήρωσε την κούρσα σε 1:38.22 και κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Η επιστροφή μετά τον τραυματισμό

Η κατάκτηση των δύο μεταλλίων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Δημήτρης Καρυπίδης επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μόλις λίγους μήνες μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό. Ο Παραολυμπιονίκης απέδειξε τη δύναμη, την επιμονή και την αγωνιστική του ποιότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η επάνοδός του στους αγώνες συνοδεύτηκε από σημαντικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωσή του στον αθλητισμό και την ικανότητά του να ξεπερνά τις δυσκολίες.

Δηλώσεις του αθλητή

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, ο Δημήτρης Καρυπίδης προέβη σε δήλωση, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία του στο πρωτάθλημα. «Με την κατάκτηση ενός ακόμα χάλκινου μεταλλίου έκλεισε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παρα-κολύμβησης για εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας αθλητής περιέγραψε την τελευταία του κούρσα ως «φοβερή», τονίζοντας ότι το μετάλλιο κατακτήθηκε στον τερματισμό. Δήλωσε επίσης «φοβερά χαρούμενος» για την επιστροφή του στην Ελλάδα και ανυπόμονος για τη συνέχεια. Ευχαρίστησε θερμά την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και ειδικότερα τον Πρόεδρό της, Γιώργο Καπελλάκη, για την παροχή βοήθειας και στήριξης.

Η συνολική συγκομιδή της εθνικής ομάδας

Με την επιτυχία του Δημήτρη Καρυπίδη, η εθνική ομάδα παρα-κολύμβησης ανέβασε τη συνολική της συγκομιδή σε τρία χάλκινα μετάλλια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εκτός από τα δύο μετάλλια του Καρυπίδη στα 100μ. ύπτιο S1 και 50μ. ύπτιο S1, είχε προηγηθεί και μία ακόμη διάκριση.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Κωστάκης είχε κατακτήσει την τρίτη θέση στα 50μ. πρόσθιο SB2, συμβάλλοντας στην επιτυχημένη παρουσία της ελληνικής αποστολής στη διοργάνωση της Τουρκίας.

Η προσπάθεια του Νίκου Κοντού

Στην ίδια κούρσα των 50μ. ύπτιο S1, όπου ο Δημήτρης Καρυπίδης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, αξιόλογη προσπάθεια πραγματοποίησε και ο Νίκος Κοντού. Ο Έλληνας αθλητής κατάφερε να εξασφαλίσει την πέμπτη θέση.

Ο Νίκος Κοντού τερμάτισε με χρόνο 1:43.82, δείχνοντας και αυτός την αγωνιστικότητα και την παρουσία της ελληνικής ομάδας σε υψηλό επίπεδο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα παρα-κολύμβησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta