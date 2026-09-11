ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Παρουσιάστηκαν τα σχέδια για τη νέα Τούμπα

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μαζί με τους εκπροσώπους των εταιρειών Salfo – Populous, παρουσίασε τα σχέδια για τη νέα Τούμπα, η οποία θα στεγάσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης στη νέα εποχή. Το νέο γήπεδο θα ανεγερθεί στην ίδια τοποθεσία όπου βρίσκεται και η παλιά Τούμπα, σηματοδοτώντας μια σημαντική αναβάθμιση για τον σύλλογο.

Χωρητικότητα και καινοτομίες στο βόρειο πέταλο

Η νέα Τούμπα θα έχει συνολική χωρητικότητα που θα κυμαίνεται από 34.000 έως 35.000 θέσεις, προσφέροντας μια σύγχρονη εμπειρία στους φιλάθλους. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού είναι το Βόρειο πέταλο, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 9.000 θεατές.

Το συγκεκριμένο πέταλο θα βρίσκεται 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα, ενώ θα είναι και 20 μέτρα ψηλότερα. Οι θέσεις για τους οργανωμένους φιλάθλους σε αυτό το τμήμα θα χωρίζονται σε 5.400 στο πάνω μέρος και 3.300 στο κάτω, καλύπτοντας τις ανάγκες των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Λεπτομέρειες σχεδιασμού και ειδικές θέσεις

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διαμόρφωση 16 διαφορετικών κατηγοριών θέσεων εντός του γηπέδου. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται 360 θέσεις για τις σουίτες, προσφέροντας πολυτελείς επιλογές, καθώς και 150 θέσεις ειδικά διαμορφωμένες για τους δημοσιογράφους που θα καλύπτουν τους αγώνες και τις εκδηλώσεις.

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί επαρκής χώρος στάθμευσης, με περισσότερες από 400 θέσεις να εξυπηρετούν τις ανάγκες του γηπέδου. Παράλληλα, θα υπάρχουν και 600 εμπορικές θέσεις στάθμευσης, υποστηρίζοντας τις εμπορικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν γύρω από το νέο αθλητικό κέντρο.

Ολοκλήρωση έργου και φιλοδοξίες

Σύμφωνα με τα παρουσιαζόμενα σχέδια, το γήπεδο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 40 μηνών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών. Ο Παναγιώτης Τουμπανάκης, CEO της Salfo, εξέφρασε την υπερηφάνεια του για την εμπλοκή της εταιρείας σε έργα όπως το ΜΕΤΡΟ της πόλης, τονίζοντας την εμπειρία τους σε αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η εμπειρία αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή δύο γηπέδων στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, γήπεδα στην Αραβία, την ανακαίνιση του ΣΕΦ, το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και την ανακαίνιση του ΟΑΚΑ. Ο κ. Τουμπανάκης δήλωσε χαρούμενος που το έργο αφορά τον κόσμο του ΠΑΟΚ, έναν σύλλογο με ιστορικότητα.

Ένα σύγχρονο τοπόσημο για τη Θεσσαλονίκη

Ο CEO της Salfo υπογράμμισε ότι η νέα Τούμπα θα αποτελέσει ένα τοπόσημο για την πόλη, καθώς θα πραγματοποιηθεί μια συνολική ανάπλαση της περιοχής. Χαρακτήρισε το έργο ως «πρόκληση», για την αντιμετώπιση της οποίας έχει συγκροτηθεί μια δυνατή ομάδα με διεθνή και ελληνικά γραφεία.

Αυτή η ομάδα έχει ως στόχο να διασφαλίσει την έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση των μελετών. Ο απώτερος στόχος είναι το νέο γήπεδο να γίνει το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, με την κατάθεση της οικοδομικής άδειας να έχει τεθεί ως στόχος για τον Δεκέμβριο.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr