Πανό οπαδών της ΑΕΚ κατά του Μάκη Αγγελόπουλου στη Ρόδο

Φίλοι της ΑΕΚ που βρέθηκαν στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο σήκωσαν πανό κατά του διοικητικού ηγέτη της ομάδας, Μάκη Αγγελόπουλου. Το πανό έφερε το μήνυμα «Μάκη έγινες εχθρός μας», εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια μέρους των οπαδών της «Ένωσης». Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα μπάσκετ μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, προσελκύοντας την προσοχή των παρευρισκομένων.

Η διαμαρτυρία στη Ρόδο

Κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ επέλεξαν το κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας στη Ρόδο για να εκφράσουν δημόσια τη διαμαρτυρία τους προς τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας μπάσκετ, Μάκη Αγγελόπουλο. Το πανό που αναρτήθηκε από τους οπαδούς ήταν σαφές ως προς το περιεχόμενό του, φέροντας το μήνυμα «Μάκη έγινες εχθρός μας». Αυτή η κίνηση των φιλάθλων καταγράφηκε κατά τη διάρκεια μιας αθλητικής αναμέτρησης που διεξαγόταν στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη διαμαρτυρία εκδηλώθηκε στο περιθώριο ενός φιλικού αγώνα μπάσκετ, ο οποίος έφερε αντιμέτωπες την ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη στο κλειστό της Καλλιθέας, με την παρουσία φίλων της Ένωσης που θέλησαν να στείλουν το μήνυμά τους προς τη διοίκηση της ομάδας.

Ο φιλικός αγώνας και οι αθλητικές εξελίσεις

Ο αγώνας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό είχε φιλικό χαρακτήρα και αποτελούσε μέρος της προετοιμασίας των ομάδων. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:00, προσφέροντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν τις δύο ομάδες. Στο πλαίσιο αυτού του φιλικού παιχνιδιού, η ΑΕΚ είχε στη διάθεσή της έναν συγκεκριμένο παίκτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η «Ένωση» θα μπορούσε να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Λάντερς Νόλεϊ για αυτό το παιχνίδι. Η παρουσία του Νόλεϊ στο φιλικό ματς προσέθετε ένα επιπλέον στοιχείο ενδιαφέροντος για τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο κλειστό της Καλλιθέας, πέρα από την εκδήλωση της διαμαρτυρίας.

Η προηγούμενη αντίδραση των οργανωμένων οπαδών

Η πρόσφατη διαμαρτυρία στη Ρόδο δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό δυσαρέσκειας από πλευράς των οπαδών της ΑΕΚ. Στις 27 Ιουλίου, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας είχαν ήδη εκφράσει την πρώτη τους επίσημη αντίδραση προς τον Μάκη Αγγελόπουλο. Αυτή η προηγούμενη κίνηση είχε γίνει γνωστή και είχε δημιουργήσει ένα κλίμα προβληματισμού εντός της οπαδικής βάσης.

Η αιτία της τότε αντίδρασης των οργανωμένων οπαδών σχετιζόταν άμεσα με μια συμφωνία που είχε συναφθεί μεταξύ της «Ένωσης» και του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, η δυσαρέσκεια προέκυψε από την παραχώρηση της SUNEL Arena, ένα ζήτημα που είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις μεταξύ των φίλων της ΑΕΚ.

Η συμφωνία για την παραχώρηση της SUNEL Arena στον Ολυμπιακό είχε αποτελέσει το έναυσμα για τις πρώτες επίσημες διαμαρτυρίες των οργανωμένων οπαδών. Αυτό το γεγονός, που έλαβε χώρα τον Ιούλιο, προηγήθηκε της πρόσφατης ανάρτησης του πανό στη Ρόδο, υποδεικνύοντας μια συνεχιζόμενη ένταση στις σχέσεις διοίκησης-οπαδών.

Το περιεχόμενο του πανό

Το πανό που σήκωσαν οι φίλοι της ΑΕΚ στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο μετέφερε ένα ξεκάθαρο και έντονο μήνυμα. Η φράση «Μάκη έγινες εχθρός μας» ήταν γραμμένη πάνω στο πανό, απευθυνόμενη απευθείας στον διοικητικό ηγέτη της ομάδας, Μάκη Αγγελόπουλο. Αυτή η διατύπωση υποδηλώνει μια βαθιά ρήξη στις σχέσεις μεταξύ των συγκεκριμένων οπαδών και της διοίκησης.

Η ανάρτηση του πανό σε δημόσιο χώρο, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αποτελεί έναν τρόπο έκφρασης της δυσαρέσκειας. Η επιλογή των συγκεκριμένων λέξεων στο πανό αναδεικνύει το μέγεθος της αντίδρασης και την ένταση των συναισθημάτων που επικρατούν σε ένα τμήμα της οπαδικής βάσης της ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta