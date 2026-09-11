Η επιστροφή του Τσάπρα και η πρόοδος του Τσιριβέγια στον Παναθηναϊκό

Ευχάριστα νέα προέκυψαν από την απογευματινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, η οποία πραγματοποιήθηκε στο «Γ. Καλαφάτης» και αποτέλεσε την πρώτη μετά την αναμέτρηση με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας επέστρεψε σε πλήρεις ρυθμούς προπόνησης, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ενώ ο Πέδρο Τσιριβέγια ακολούθησε μέρος του προγράμματος, δείχνοντας σημάδια προόδου στην αποκατάστασή του.

Η πλήρης επιστροφή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, μετά από περίοδο αποκατάστασης λόγω τραυματισμού, κατάφερε να προπονηθεί σε φουλ ρυθμούς. Η επιστροφή του αποτελεί ένα σημαντικό θετικό στοιχείο για την ομάδα των «Πρασίνων», καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής επανέρχεται πλήρως στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Τσάπρας συμμετείχε σε ολόκληρο το πρόγραμμα προπόνησης μετά τον τραυματισμό του, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Η παρουσία του στις προπονήσεις σε πλήρη ένταση δίνει τη δυνατότητα στο τεχνικό επιτελείο να τον υπολογίζει κανονικά για τις επόμενες αναμετρήσεις. Η επάνοδός του προσθέτει μία ακόμη επιλογή στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, ενισχύοντας το βάθος της ομάδας ενόψει των προσεχών αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Η πρόοδος του Πέδρο Τσιριβέγια

Παράλληλα με την πλήρη επιστροφή του Τσάπρα, θετικά είναι τα νέα και για τον Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Ισπανός μέσος, ο οποίος επίσης ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, ακολούθησε μέρος του προγράμματος της απογευματινής προπόνησης. Η συμμετοχή του σε κομμάτι της προπόνησης υποδηλώνει ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την αποκατάστασή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Πέδρο Τσιριβέγια αναμένεται να ενταχθεί σε φουλ ρυθμούς προπόνησης τις επόμενες ημέρες. Αυτή η σταδιακή επανένταξη στο πρόγραμμα της ομάδας είναι σημαντική για την ομαλή επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Η παρουσία του Τσιριβέγια, έστω και σε μέρος του προγράμματος, δίνει ελπίδες για την άμεση επάνοδό του στην πλήρη διάθεση του προπονητή.

Η πρώτη προπόνηση μετά την αναμέτρηση με την Κηφισιά

Η απογευματινή προπόνηση στο αθλητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης» ήταν ιδιαίτερης σημασίας, καθώς αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη δραστηριότητα της ομάδας μετά τον αγώνα με την Κηφισιά. Η αναμέτρηση αυτή είχε διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ).

Οι προπονήσεις που ακολουθούν ένα παιχνίδι είναι πάντα κρίσιμες για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των παικτών και την προετοιμασία για τις επόμενες προκλήσεις. Η συγκεκριμένη προπόνηση έδωσε την ευκαιρία στο τεχνικό επιτελείο να δουλέψει με το σύνολο των ποδοσφαιριστών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες αποκατάστασης όσων αγωνίστηκαν βασικοί.

Το πρόγραμμα των δύο γκρουπ

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού χωρίστηκαν σε δύο διαφορετικά γκρουπ, προκειμένου να ακολουθήσουν εξατομικευμένα προγράμματα ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής τους στον προηγούμενο αγώνα. Αυτή η προσέγγιση είναι συνηθισμένη σε ομάδες υψηλού επιπέδου, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της φυσικής κατάστασης των αθλητών.

Το πρώτο γκρουπ περιλάμβανε τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν ως βασικοί στην αναμέτρηση με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Αυτοί οι παίκτες ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, το οποίο είναι απαραίτητο για την ανάκτηση των δυνάμεών τους και την αποφυγή τραυματισμών μετά την καταπόνηση του αγώνα.

Το δεύτερο γκρουπ αποτελούνταν από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν είχαν ανάγκη αποθεραπείας. Το πρόγραμμά τους ξεκίνησε με προθέρμανση, προετοιμάζοντας το σώμα για την άσκηση. Στη συνέχεια, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, βελτιώνοντας την τεχνική τους και την επικοινωνία στο γήπεδο. Η προπόνηση για το δεύτερο γκρουπ ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη της τακτικής σκέψης και της ταχύτητας αντίδρασης.

Ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό

Οι προπονητικές αυτές δραστηριότητες πραγματοποιούνται ενόψει της επερχόμενης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό. Η επιστροφή των Τσάπρα και Τσιριβέγια, έστω και σταδιακά, προσφέρει περισσότερες επιλογές στο τεχνικό επιτελείο για τη διαμόρφωση της ενδεκάδας και των αγωνιστικών πλάνων. Η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση στον επόμενο αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta