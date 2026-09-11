Ο Τσάπρας επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων στον Παναθηναϊκό, πλησιάζει η επανένταξη του Τσιριβέγια

Ευχάριστα νέα προέκυψαν για τον Παναθηναϊκό και τον προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ, καθώς ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη επανένταξή του στην αγωνιστική δράση. Ταυτόχρονα, ο Πέδρο Τσιριβέγια ακολούθησε μέρος του προγράμματος, δείχνοντας ότι και η δική του επιστροφή πλησιάζει. Η προπόνηση έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις του «Γ. Καλαφάτης» στο Κορωπί.

Η πλήρης επιστροφή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο Έλληνας δεξιός μπακ, έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη επιστροφή του, προπονούμενος σε φουλ ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο ποδοσφαιριστής άφησε πίσω του τη θλάση που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα και τον είχε κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η θλάση είχε υποστεί στο πρώτο ματς του ΟΑΚΑ με την Χράντετς Κράλοβε, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Πλέον, έχοντας ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του, ο Τσάπρας μπήκε ξανά κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας. Η επιστροφή του δίνει μία επιπλέον λύση στον Τζέικομπ Νίστρουπ ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού και αποτελεί μία θετική είδηση για το τεχνικό επιτελείο.

Θετική εξέλιξη και για τον Πέδρο Τσιριβέγια

Παράλληλα με την επιστροφή του Τσάπρα, υπήρξε θετική εξέλιξη και στην περίπτωση του Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Ισπανός μέσος, ο οποίος επίσης βρίσκεται σε διαδικασία επιστροφής από τραυματισμό, ακολούθησε μέρος της προπόνησης. Με αυτόν τον τρόπο, ο Τσιριβέγια συνέχισε την πορεία επανένταξής του στην ομάδα.

Ο Ισπανός χαφ είχε τραυματιστεί στο ματς στην έδρα της Χράντετς Κράλοβε. Η σταδιακή επανένταξή του αποτελεί επίσης μία θετική είδηση για το τεχνικό επιτελείο. Δεν αποκλείεται ο Τσιριβέγια να αγωνιστεί στα ματς της επόμενης εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων των αναμετρήσεων με την Κηφισιά για το Superbet Κύπελλο και με την Καλαμάτα για το πρωτάθλημα.

Το πρόγραμμα της προπόνησης της Παρασκευής

Η προπόνηση της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε σε δύο γκρουπ. Οι ποδοσφαιριστές που είχαν ξεκινήσει βασικοί στην αναμέτρηση με την Κηφισιά ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους μετά τον αγώνα. Η νίκη αυτή ήταν μία νίκη κορυφής για τον Παναθηναϊκό, με σκορ 3-1.

Οι υπόλοιποι παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, δούλεψαν σε πιο έντονους ρυθμούς. Το πρόγραμμα για το δεύτερο γκρουπ ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενισχύοντας την αγωνιστική τους ετοιμότητα.

Οι συνεχόμενες υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού

Οι επιστροφές των Τσάπρα και Τσιριβέγια έρχονται σε μία περίοδο με συνεχόμενες και απαιτητικές υποχρεώσεις για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα έχει μπροστά της αγώνες τόσο στο πρωτάθλημα της Super League, όσο και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, αλλά και στο Conference League. Η ενίσχυση του ρόστερ με την επανένταξη σημαντικών παικτών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.

Η προπόνηση της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε την επομένη της νίκης (3-1) στο εξ αναβολής ματς με την Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Super League. Αυτή η νίκη επιβεβαίωσε την καλή αγωνιστική κατάσταση της ομάδας, ενώ η επιστροφή των τραυματιών προσθέτει βάθος και επιλογές στο τεχνικό επιτελείο του Τζέικομπ Νίστρουπ, ενισχύοντας τις προοπτικές του συλλόγου στις προσεχείς αναμετρήσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit