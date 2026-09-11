Ο 16χρονος Ιάσωνας Βαρβαρίτης δέχεται συμβουλές από τον Μάικ Μπατίστ στη Ρόδο

Ο 16χρονος Ιάσωνας Βαρβαρίτης, ένας φέρελπις αθλητής του Παναθηναϊκού, δέχθηκε μπασκετικά μαθήματα και πολύτιμες συμβουλές από τον Μάικ Μπατίστ. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης της ομάδας στη Ρόδο, λίγο πριν από τη φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, και αποτελεί μέρος της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού.

Η παρουσία του Μπατίστ και οι συμβουλές

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στη Ρόδο, ο Μάικ Μπατίστ, μια εμβληματική μορφή στην ιστορία του συλλόγου, βρέθηκε στο πλευρό του νεαρού Ιάσωνα Βαρβαρίτη. Ο 16χρονος παίκτης είχε την ευκαιρία να λάβει προσωπικά μπασκετικά μαθήματα και πολύτιμες συμβουλές από τον έμπειρο παλαίμαχο αθλητή, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης των δύο ομάδων.

Οι συμβουλές δόθηκαν ενόψει της φιλικής αναμέτρησης που θα διεξαχθεί στη Ρόδο, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Η παρουσία του Μπατίστ στην προθέρμανση των παικτών του Παναθηναϊκού, όπως καταγράφηκε από την αποστολή στη Ρόδο, ήταν εμφανής, με τον ίδιο να παρακολουθεί και να καθοδηγεί τον νεαρό αθλητή σε συγκεκριμένες κινήσεις και τεχνικές.

Τα εξαιρετικά προσόντα του Βαρβαρίτη

Ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης, σε ηλικία μόλις 16 ετών, ξεχωρίζει για τα εξαιρετικά φυσικά του προσόντα, τα οποία τον καθιστούν έναν από τους πλέον υποσχόμενους αθλητές στον χώρο του μπάσκετ. Οι ικανότητές του έχουν ήδη τραβήξει την προσοχή, με την προοπτική του να εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη να είναι εμφανής.

Η προσοχή και η καθοδήγηση που του δόθηκε από τον Μάικ Μπατίστ, έναν αθλητή με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίο επίπεδο, υπογραμμίζει το ταλέντο του Βαρβαρίτη και την πίστη στις δυνατότητές του. Η συμμετοχή του στην προθέρμανση του Παναθηναϊκού στη Ρόδο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εξέλιξή του, προσφέροντάς του ευκαιρίες μάθησης δίπλα σε καταξιωμένους αθλητές και προπονητές.

Η εντυπωσιακή πορεία του σε τουρνουά και πρωταθλήματα

Ο Ιάσωνας Βαρβαρίτης έχει ήδη επιδείξει αξιοσημείωτες επιδόσεις σε προηγούμενες διοργανώσεις. Στο τουρνουά GEN A STARS U16 της ΕΟΚ, ο νεαρός αθλητής άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με εντυπωσιακά στατιστικά. Κατά μέσο όρο, κατέγραψε 17,6 πόντους, 7,6 ριμπάουντ, 2,9 ασίστ και 1,7 κλεψίματα, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη ικανότητά του στο παιχνίδι.

Λίγο πριν από την εμφάνισή του στο τουρνουά της ΕΟΚ, ο Βαρβαρίτης είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Παίδων της ΕΣΚΑ από την ομάδα του, τον Πλάτωνα. Στον τελικό της διοργάνωσης, απέναντι στο Περιστέρι, ο 16χρονος αθλητής σημείωσε μια εξαιρετική επίδοση 29 πόντων, εκ των οποίων οι πέντε προήλθαν από εύστοχα τρίποντα, οδηγώντας την ομάδα του στην κορυφή.

Η προθέρμανση στη Ρόδο και άλλες παρουσίες

Η προθέρμανση των παικτών του Παναθηναϊκού στη Ρόδο, πριν από το φιλικό με την ΑΕΚ, δεν περιλάμβανε μόνο την παρουσία του Μάικ Μπατίστ. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε και υπό το βλέμμα του Δημήτρη Διαμαντίδη, μιας άλλης θρυλικής μορφής του ελληνικού μπάσκετ, προσφέροντας ένα περιβάλλον γεμάτο εμπειρία και γνώση για τους νεότερους αθλητές.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στη Ρόδο για τη φιλική αναμέτρηση με την ΑΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις 20:00. Η προετοιμασία της ομάδας συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, με τους παίκτες να δέχονται τις συμβουλές και την επίβλεψη από το τεχνικό επιτελείο, με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta