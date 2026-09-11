Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους διαρκείας για το νέο ΣΕΦ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση προς τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, αναφορικά με τις θέσεις τους στο νέο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το ΣΕΦ βρίσκεται υπό κατασκευή και η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ θέλησε να γνωστοποιήσει τι ισχύει για τους πιστούς φίλους της ομάδας, οι οποίοι θα μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο ανανεωμένο γήπεδο.

Το νέο ΣΕΦ και η επιβράβευση των φιλάθλων

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Φάληρο ετοιμάζεται να μετατραπεί σε ένα «στολίδι», το οποίο προορίζεται να αποτελέσει μία εξαιρετική έδρα για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, θέλοντας να επιβραβεύσει τους πιστούς της φίλους για την στήριξη και την εμπιστοσύνη στην ομάδα, ενημέρωσε τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-2026.

Η ενημέρωση αφορά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εξασφάλιση θέσης στο ανακαινισμένο ΣΕΦ, με την ομάδα να επιδιώκει να ανταποδώσει την αφοσίωση των φιλάθλων της.

Κυκλοφορία του δικαιώματος εξασφάλισης θέσης

Από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, θα τεθεί σε κυκλοφορία, αποκλειστικά για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-2026, το «Δικαίωμα Εξασφάλισης Θέσης Εισιτηρίου Διαρκείας» για το νέο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η ενέργεια αυτή δίνει τη δυνατότητα στους φίλους της ομάδας να εξασφαλίσουν προτεραιότητα στην αγορά θέσης στο ανακαινισμένο γήπεδο. Η Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου αποτελεί την τελευταία ημέρα για την απόκτηση του συγκεκριμένου δικαιώματος.

Προτεραιότητα και συμψηφισμός κόστους

Με την αγορά του «Δικαιώματος Εξασφάλισης», οι φίλαθλοι εξασφαλίζουν απόλυτη προτεραιότητα στην αγορά θέσης στο ανανεωμένο «σπίτι» του Ολυμπιακού, όταν αυτές τεθούν σε κυκλοφορία. Επιπλέον, το δικαίωμα αυτό παρέχει προτεραιότητα αγοράς εισιτηρίων στους εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό για την αγωνιστική σαιζόν 2026-2027, μέχρι την επιστροφή στο νέο ανακαινισμένο ΣΕΦ.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το ποσό που θα καταβληθεί για την αγορά του «Δικαιώματος Εξασφάλισης» θα συμψηφιστεί με μέρος του κόστους που θα απαιτηθεί για το νέο εισιτήριο διαρκείας στο νέο ΣΕΦ. Αυτό λειτουργεί ως επιβράβευση για τους κατόχους διαρκείας που θα επιλέξουν να υποστηρίξουν την ομάδα και σε αυτή τη μεταβατική περίοδο.

Αλλαγές στην ταξιθεσία και ειδικές προϋποθέσεις

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός διευκρινίζει ότι η ταξιθεσία στο ανανεωμένο γήπεδο θα είναι διαφορετική από την προηγούμενη. Αυτό σημαίνει ότι οι θέσεις που θα αγοραστούν ενδέχεται να μην είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που υπήρχαν πριν την ανακαίνιση του ΣΕΦ.

Η αγορά του «Δικαιώματος Εξασφάλισης» θα γίνει αποκλειστικά και μόνο βάσει της θέσης που είχαν οι φίλαθλοι κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026. Για παράδειγμα, η κατηγορία Executive B – RED, που αφορά όλες τις θέσεις του κάτω διαζώματος, έχει οριστεί στα 500 ευρώ για την αγορά του δικαιώματος.

Εξαιρέσεις και μελλοντικές ανακοινώσεις

Το «Δικαίωμα Εξασφάλισης Θέσης Εισιτηρίου Διαρκείας» δεν αφορά τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες 5 και 6. Για αυτούς τους φιλάθλους, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η ομάδα θα επανέλθει με νεότερες πληροφορίες για τις συγκεκριμένες θύρες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και για αυτούς τους κατόχους διαρκείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko