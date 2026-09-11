Ο ΕΟΚΑΝ έδωσε το «παρών» στην 90ή ΔΕΘ με ημερίδα κατά του ντόπινγκ

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) έδωσε δυναμικά το «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με στόχο την προώθηση του «καθαρού» αθλητισμού. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, ο Οργανισμός διοργάνωσε μια ενημερωτική ημερίδα, επικεντρωμένη στην ενημέρωση και την πρόληψη κατά του ντόπινγκ. Μέσω των δράσεων αυτών, ο ΕΟΚΑΝ ανέδειξε το έργο και την αποστολή του για την προστασία του αθλητισμού από τις απαγορευμένες ουσίες.

Η παρουσία του ΕΟΚΑΝ στην 90ή ΔΕΘ

Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) συμμετείχε ενεργά στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φιλοξενούμενος στο Περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η παρουσία του Οργανισμού στην Έκθεση είχε ως βασικό σκοπό την ανάδειξη του έργου, της αποστολής και των δράσεών του, με έμφαση στην προστασία του καθαρού αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, αθλητές, προπονητές, αθλητικοί παράγοντες, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και απλοί πολίτες, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τη λειτουργία και την αποστολή του ΕΟΚΑΝ. Παράλληλα, πληροφορήθηκαν για τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί ο Οργανισμός σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσματική καταπολέμηση του ντόπινγκ και την ενίσχυση της πρόληψης.

Εγκαίνια και παρουσίαση έργου

Τα εγκαίνια του εκθεσιακού χώρου, όπου ο ΕΟΚΑΝ συμμετείχε, πραγματοποιήθηκαν από τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Η παρουσία του Υπουργού υπογράμμισε τη σημασία της δράσης του Οργανισμού και την κυβερνητική στήριξη στον αγώνα κατά του ντόπινγκ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ, ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, ο ιατροδικαστής Δρ. Γρηγόρης Λέων, βρέθηκε στο περίπτερο. Μαζί με τα στελέχη του Οργανισμού, παρουσίασε στους επισκέπτες το έργο του ΕΟΚΑΝ, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της εκπαίδευσης. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται κρίσιμη για τη δημιουργία μιας ισχυρής κουλτούρας καθαρού αθλητισμού στην Ελλάδα.

Η ενημερωτική ημερίδα στο Καυτανζόγλειο

Στο πλαίσιο της δυναμικής του παρουσίας στην 90ή ΔΕΘ, ο ΕΟΚΑΝ διοργάνωσε με επιτυχία μια ενημερωτική ημερίδα. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο, με κεντρικό αντικείμενο την πρόληψη και την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό. Η ημερίδα αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η ημερίδα συγκέντρωσε ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων αθλητών, προπονητών και γονέων. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της αθλητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και πολίτες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για έναν αθλητισμό καθαρό, ασφαλή και απαλλαγμένο από πρακτικές ντόπινγκ.

Προκλήσεις και επιπτώσεις του ντόπινγκ

Κεντρικός ομιλητής στην ενημερωτική ημερίδα ήταν ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ, ιατροδικαστής Δρ. Γρηγόρης Λέων. Στην ομιλία του, ο Δρ. Λέων αναφέρθηκε εκτενώς στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός στον τομέα του ντόπινγκ. Επίσης, ανέλυσε λεπτομερώς τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων.

Ο Διοικητής του ΕΟΚΑΝ υπογράμμισε τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση αυτών των ουσιών στην υγεία των αθλητών. Επιπλέον, τόνισε τις αρνητικές συνέπειες που μπορούν να επηρεάσουν την αθλητική τους πορεία, καθιστώντας σαφές το μέγεθος του προβλήματος και την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση.

Η σημασία της πρόληψης και της εκπαίδευσης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον καθοριστικό ρόλο της πρόληψης, της έγκυρης ενημέρωσης και της εκπαίδευσης. Αυτές οι δράσεις κρίνονται απαραίτητες, ειδικά για τους νέους αθλητές, με στόχο η γνώση να λειτουργεί ως η πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στο ντόπινγκ και τις επιβλαβείς πρακτικές του.

Στελέχη του ΕΟΚΑΝ παρουσίασαν παράλληλα το ευρύ φάσμα των δράσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιεί ο Οργανισμός. Αυτά τα προγράμματα απευθύνονται σε νέους αθλητές, μαθητές, προπονητές, γονείς και την ευρύτερη αθλητική κοινότητα, παρέχοντας έγκαιρη ενημέρωση για τους κινδύνους του ντόπινγκ, τις απαγορευμένες ουσίες και μεθόδους, καθώς και τις επιπτώσεις στην υγεία και την αθλητική πορεία.

Σημαντικό μέρος της ημερίδας αποτέλεσε ο ανοιχτός διάλογος με τους συμμετέχοντες. Αυτή η αλληλεπίδραση επέτρεψε την ανταλλαγή απόψεων και την περαιτέρω κατανόηση των θεμάτων που αφορούν την καταπολέμηση του ντόπινγκ, ενισχύοντας την προσπάθεια για έναν καθαρό, ασφαλή και ηθικό αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta