Η ΕΕΑ εξέδωσε το σκεπτικό της απόφασης για τον Βαγγέλη Λιόλιο και τον Προμηθέα Πάτρας

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) δημοσιοποίησε το πλήρες σκεπτικό της απόφασης που είχε λάβει στις 9 Ιουλίου, αναφορικά με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιο, και την ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας. Το εκτενές αυτό σκεπτικό, το οποίο αποτελείται από 75 σελίδες, εκδόθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και διαβιβάστηκε άμεσα σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Η αρχική απόφαση της ΕΕΑ, που είχε ανακοινωθεί τον περασμένο μήνα, προέβλεπε την ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα Πάτρας και την κλήση σε ακρόαση του Βαγγέλη Λιόλιου.

Η αρχική απόφαση της 9ης Ιουλίου και η έκδοση του σκεπτικού

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είχε ανακοινώσει στις 9 Ιουλίου μια σειρά μέτρων που αφορούσαν την ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο. Μεταξύ αυτών των μέτρων ήταν η ανάκληση του πιστοποιητικού του Προμηθέα Πάτρας, καθώς και η κλήση του Βαγγέλη Λιόλιου σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής για συγκεκριμένες παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί.

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η ΕΕΑ προχώρησε στην έκδοση του πλήρους σκεπτικού της απόφασης αυτής. Το κείμενο του σκεπτικού, το οποίο είναι ιδιαίτερα αναλυτικό, εκτείνεται σε 75 σελίδες. Η Επιτροπή έχει ήδη διαβιβάσει το εν λόγω έγγραφο σε όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, παρέχοντας έτσι πλήρη ενημέρωση για την αιτιολόγηση των αποφάσεών της.

Ανάκληση πιστοποιητικού και αδειών απόκτησης μετοχών

Ένα από τα βασικά σημεία που περιγράφονται στο σκεπτικό είναι η ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 για την ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας. Η πράξη αυτή τελέστηκε κατά πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής και βασίστηκε στις διατάξεις του άρθρου 77Α παραγράφων 3 εδάφιο τελικό και 7, σε συνδυασμό με το άρθρο 69 παράγραφο 12 του Νόμου 2725/1999, όπως ισχύουν σήμερα.

Επιπλέον, η ΕΕΑ προχώρησε στην ανάκληση των αποφάσεων που είχαν ληφθεί στις 10 Ιουλίου 2020. Με αυτές τις προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής, είχε χορηγηθεί άδεια απόκτησης ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών σε τρία συγκεκριμένα πρόσωπα. Πιο αναλυτικά, ανακλήθηκαν οι άδειες που είχαν δοθεί στον Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη για ποσοστό 30%, στον Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο επίσης για ποσοστό 30%, και στον Άγγελο Ζαννή για ποσοστό 24,62%. Η ανάκληση αυτή έγινε βάσει του άρθρου 69 παράγραφος 1 εδάφιο δ΄, σε συνδυασμό με τα άρθρα 69Α παράγραφος 3 και 77Α παράγραφος 9 του Νόμου 2725/1999, όπως ισχύουν.

Οι διαπιστωθείσες παραβάσεις και η εμπλοκή του Βαγγέλη Λιόλιου

Το σκεπτικό της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αναφέρεται λεπτομερώς σε παραβάσεις του άρθρου 77Α παραγράφων 1 εδάφιο α’, 9 και 10, σε συνδυασμό με το άρθρο 83 παραγράφων 3 και 4 του Νόμου 2725/1999, όπως αυτές οι διατάξεις ισχύουν. Οι παραβάσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με τη μη υποβολή στην Ε.Ε.Α. υπεύθυνης δήλωσης και Ποινικού Μητρώου του Ευαγγέλου Λιόλιου.

Σύμφωνα με τα όσα διαπιστώθηκαν, υπήρξε μια άτυπη ανάθεση, η οποία έλαβε χώρα με την ανοχή της Διοίκησης της ΚΑΕ, αναφορικά με τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της ΚΑΕ στον Ευάγγελο Λιόλιο. Αυτή η ανάθεση αφορούσε έργα που σχετίζονται με τη διοίκηση της ΚΑΕ, χωρίς ωστόσο να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διατάξεις του αθλητικού Νόμου. Η κατάσταση αυτή αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους για την κλήση του σε ακρόαση, προκειμένου να εξηγήσει τις ενέργειες αυτές.

Επιβολή προστίμου και κλήση σε ακρόαση

Στο πλαίσιο των αποφάσεων που περιλαμβάνονται στο εκτενές σκεπτικό των 75 σελίδων, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επέβαλε πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ. Η επιβολή του προστίμου αυτού τελέστηκε επίσης κατά πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, ως συνέπεια των διαπιστωθεισών παραβάσεων των σχετικών διατάξεων του αθλητικού νόμου.

Παράλληλα, ο Ευάγγελος Λιόλιος κλήθηκε επίσημα σε ακρόαση για παράβαση συγκεκριμένων άρθρων του αθλητικού νόμου. Η κλήση αφορά την παράβαση του άρθρου 77Α παραγράφων 1 εδάφιο α΄, 9 και 10 σε συνδυασμό με το άρθρο 83 παραγράφων 3 και 4 του Νόμου 2725/1999. Η ΕΕΑ τον κάλεσε σε ακρόαση ως πρόσωπο που σχετίζεται και συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την ΚΑΕ, με την ανοχή της Διοίκησης, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του αθλητικού Νόμου, όπως επιτάσσει η αθλητική νομοθεσία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta