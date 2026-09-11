Ο Κώστας Παπαδάκης για το Περιστέρι: «Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο, να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία»

Ο αρχηγός του Περιστερίου, Κώστας Παπαδάκης, παραχώρησε δηλώσεις την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της media day της ομάδας των Δυτικών Προαστίων. Ο Παπαδάκης αναφέρθηκε εκτενώς στα νέα πρόσωπα που εντάχθηκαν στον σύλλογο, τις φιλοδοξίες των «Πριγκίπων της Δυτικής Όχθης» για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2026-27, καθώς και στο προσωπικό του κίνητρο ενόψει της νέας χρονιάς.

Οι στόχοι για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο

Σχετικά με την πορεία της φετινής σεζόν και την προοπτική να ξεπεράσουν την περσινή τους επίδοση, ο Κώστας Παπαδάκης υπογράμμισε την ανάγκη να χτίσουν πάνω στην περσινή χρονιά. Επεσήμανε ότι η ομάδα έχει πολλά νέα πρόσωπα, γεγονός που καθιστά απαραίτητο να γίνουν όλοι μαζί μια νέα ομάδα.

Ο αρχηγός του Περιστερίου τόνισε τη σημασία της δημιουργίας σχέσεων και ρόλων μέσα στο γήπεδο. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μέρα με τη μέρα η ομάδα θα γίνεται καλύτερη, με την ευχή να έχουν μια καλή χρονιά, ανάλογη με την περσινή, και να προσφέρουν όμορφο μπάσκετ στους φιλάθλους.

Το προσωπικό κίνητρο μετά τον τραυματισμό

Αναφερόμενος στην ατυχία του τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε πέρσι, ο Κώστας Παπαδάκης δήλωσε ότι κάθε χρόνο έχει πολύ μεγάλο κίνητρο και δουλεύει πάρα πολύ. Εξήγησε πως, παρόλο που αντιμετώπισε αυτή την ατυχία, θεωρεί ότι την ξεπέρασε πλήρως.

Ο Παπαδάκης χαρακτήρισε τον περσινό τραυματισμό ως ένα μεγάλο μάθημα για τον ίδιο, το οποίο τον έκανε να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατό. Ευχήθηκε, πρώτα ο Θεός, να έχει την υγεία του φέτος και να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του να πετύχει τους στόχους της μέσα στο παρκέ.

Η πρόκληση του Basketball Champions League

Σχετικά με τη συμμετοχή της ομάδας στο Basketball Champions League, ο Κώστας Παπαδάκης αναγνώρισε τη μεγάλη δυσκολία της διοργάνωσης. Επεσήμανε ότι το Basketball Champions League περιλαμβάνει πολύ καλές ομάδες, γεγονός που καθιστά την πρόκληση ακόμα μεγαλύτερη για το Περιστέρι.

Από την πλευρά της ομάδας, ο αρχηγός δήλωσε ότι πρωταρχικός στόχος είναι να φτιάξουν πρώτα μια καλή ομάδα και μια ωραία παρέα. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα παλέψουν όλα τα παιχνίδια και ευελπιστεί ότι στο τέλος θα καταφέρουν να πραγματοποιήσουν μια πολύ καλή πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Η συνεργασία με τον προπονητή Κώστα

Ο Κώστας Παπαδάκης μίλησε και για τη συνεργασία του με τον προπονητή Κώστα, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στην ΑΕΚ. Χαρακτήρισε αυτή τη συνεργασία ως πάρα πολύ ωραία, καθώς ο Κώστας είναι πλέον προπονητής του για δεύτερη χρονιά.

Ο αρχηγός του Περιστερίου ανέφερε ότι γνωρίζει τι θέλει ο προπονητής του και προσπαθεί να εφαρμόσει όλες τις οδηγίες του μέσα στο γήπεδο. Παρόλο που παραδέχτηκε ότι κάποιες φορές το καταφέρνει και κάποιες όχι, θεωρεί ότι τις περισσότερες φορές είναι εκεί και βοηθάει την ομάδα. Η εμπειρία του προπονητή ως πρώην παίκτης θεωρείται σημαντική, καθώς γνωρίζει τη νοοτροπία ενός αθλητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta