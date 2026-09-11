Το γεύμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην ομάδα του Παναθηναϊκού και η παρακάμερα

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρέθεσε οικογενειακό γεύμα στην ομάδα του Παναθηναϊκού το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κτήμα της Αττικής, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων των «πρασίνων». Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με την παρακάμερα από το γεύμα, αποτυπώνοντας τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Οικογενειακό κλίμα στην Αττική

Το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2026, ο Παναθηναϊκός είχε στο πρόγραμμά του ένα οικογενειακό γεύμα, το οποίο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα σε ένα κτήμα στην Αττική, λίγο πριν από τον φιλικό αγώνα των «πρασίνων» με την ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο, στο πλαίσιο του 2nd International Tournament Rhodes 2026.

Στο γεύμα έδωσε το «παρών» σύσσωμος ο σύλλογος, συμπεριλαμβανομένων των παικτών, του προπονητικού επιτελείου, της διοίκησης και των εργαζομένων του συλλόγου. Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν ιδιαίτερα οικογενειακή, με αγκαλιές μεταξύ του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού, των παικτών και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, γεγονός που υπογράμμισε το κλίμα που ήδη έχει διαμορφωθεί στην ομάδα.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, πήρε τον λόγο κατά τη διάρκεια του γεύματος, δίνοντας το σύνθημα για τη νέα σεζόν. Μεταξύ άλλων, αστειεύτηκε με την παρουσία τόσων Γάλλων παικτών στην ομάδα, δημιουργώντας μια ευχάριστη νότα στην εκδήλωση.

Στην ομιλία του, ο κ. Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στην έννοια της «οικογένειας», η οποία αποτελεί βασική αρχή για τον σύλλογο. Τόνισε επίσης την κουλτούρα του Παναθηναϊκού και την ατμόσφαιρα που έχει χτιστεί ξανά τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να δίνουν όλοι το 100% σε κάθε επίπεδο, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ.

Η επιστροφή και οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Στο οικογενειακό γεύμα, τον λόγο πήρε και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο θρυλικός προπονητής ευχαρίστησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την ευκαιρία που του δόθηκε να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την πρωτοβουλία αυτή.

Ο Ομπράντοβιτς έκανε επίσης αναφορά στη συνεργασία του με θρύλους της ομάδας και στο ένδοξο παρελθόν του συλλόγου, αναδεικνύοντας την ιστορική του πορεία. Χαρακτηριστικά δήλωσε πως «το 2012 ο Παναθηναϊκός ήταν σπουδαίος οργανισμός, αλλά τώρα είναι το κάτι άλλο», αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο τα άλματα προόδου που έχουν πραγματοποιήσει οι «πράσινοι» όλο αυτό το διάστημα.

Η παρακάμερα από το γεύμα

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR επέλεξε να μοιραστεί με το κοινό στιγμιότυπα από το γεύμα, δίνοντας στη δημοσιότητα μέσω των social media της ένα βίντεο με την παρακάμερα των όσων συνέβησαν. Το βίντεο κατέγραψε την άφιξη της ομάδας και του ισχυρού άνδρα του Παναθηναϊκού, καθώς και τις θερμές αγκαλιές με τους παίκτες και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έγινε λίγες ημέρες, ή κατά άλλες πληροφορίες δύο εβδομάδες, πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Αυτή η κίνηση ενίσχυσε την εικόνα του οικογενειακού κλίματος που επικρατεί στους «πράσινους» και έστειλε ένα μήνυμα ενότητας ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta