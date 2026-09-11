Τρεις Έλληνες στις υποψηφιότητες για το βραβείο Golden Boy 2026

Με «άρωμα Ελλάδας» ανακοινώθηκαν οι 100 υποψηφιότητες για το βραβείο Golden Boy 2026 από την ιταλική εφημερίδα Tuttosport. Τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές συμπεριλαμβάνονται στη φετινή λίστα, διεκδικώντας τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου παίκτη κάτω των 21 ετών. Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο Καρέτσα, Χρήστο Μουζακίτη και Μπάμπη Κωστούλα, οι οποίοι ξεχωρίζουν μεταξύ των κορυφαίων ταλέντων της Ευρώπης.

Οι Έλληνες υποψήφιοι και η περσινή διάκριση

Στη λίστα των 100 υποψηφίων για το Golden Boy 2026, η Ελλάδα εκπροσωπείται από τρεις ποδοσφαιριστές. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Χρήστος Μουζακίτης και ο Μπάμπης Κωστούλας είναι τα ονόματα που ανακοινώθηκαν από την Tuttosport. Αυτοί οι τρεις παίκτες θα διεκδικήσουν τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών.

Ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος αγωνίζεται πλέον για τη Χαλ, είχε μάλιστα κατακτήσει το βραβείο “Golden Boy Web Fans Award” πέρυσι. Η φετινή υποψηφιότητά του έρχεται έναν χρόνο μετά την επιτυχία του, ενώ ήταν ξανά υποψήφιος και στα βραβεία του 2025.

Οι μεταγραφές των Ελλήνων του εξωτερικού

Οι τρεις Έλληνες υποψήφιοι αγωνίζονται πλέον σε ομάδες του εξωτερικού, έχοντας πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στην καριέρα τους. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε φέτος το μεγάλο βήμα, παίρνοντας μεταγραφή στη Ντόρτμουντ από τη Γκενκ. Η κίνησή του αυτή σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην ποδοσφαιρική του πορεία.

Ο Μπάμπης Κωστούλας είχε μετακομίσει από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον και την Premier League έναν χρόνο νωρίτερα, ενισχύοντας την παρουσία του σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Αντίστοιχο δρομολόγιο ακολούθησε και ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος τον Αύγουστο αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία, φορώντας τη φανέλα της Χαλ.

Η κυριαρχία της Premier League και άλλων πρωταθλημάτων

Στη λίστα “European Golden Boy Top 100”, η Premier League συνεχίζει να κυριαρχεί, με 31 παίκτες να διεκδικούν το βραβείο. Το κορυφαίο αγγλικό πρωτάθλημα έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση μεταξύ των ευρωπαϊκών λιγκών. Ακολουθούν 19 παίκτες από την Bundesliga, αναδεικνύοντας τη δυναμική του γερμανικού ποδοσφαίρου στην ανάδειξη νέων ταλέντων.

Επίσης, 11 παίκτες προέρχονται από τη Ligue 1 της Γαλλίας, ενώ δέκα ταλέντα αγωνίζονται στη Serie A της Ιταλίας. Η LaLiga της Ισπανίας εκπροσωπείται με εννέα νεαρούς παίκτες. Στη λίστα περιλαμβάνονται και ποδοσφαιριστές από άλλα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως της Πορτογαλίας, της Ουκρανίας και της Αυστρίας, υπογραμμίζοντας την ευρεία γεωγραφική κάλυψη των υποψηφιοτήτων.

Η νέα συνεργασία με την Transfermarkt

Για το φετινό βραβείο Golden Boy, υπάρχει μια σημαντική αλλαγή όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Η ιταλική αθλητική εφημερίδα «Tuttosport», η οποία απονέμει το βραβείο από το 2003, έχει συνάψει συνεργασία με την Transfermarkt ως κύριο συνεργάτη. Αυτή η συνεργασία φέρνει μια νέα προσέγγιση στον καθορισμό της λίστας.

Ένα σύστημα βαθμολόγησης, το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά από την Transfermarkt, θα καθορίσει ποιοι ποδοσφαιριστές θα συμπεριληφθούν στη λίστα με τα 100 κορυφαία ταλέντα των ευρωπαϊκών συλλόγων. Αυτό το σύστημα αναμένεται να προσδώσει μια πιο αντικειμενική και αναλυτική βάση στην επιλογή των υποψηφίων για το βραβείο του 2026.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit