Εκπαιδευτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τις δράσεις της ΕΠΑΘΛΑ

Μια σημαντική εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη χειραγώγηση αγώνων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη. Η δράση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ και εντάχθηκε στο ευρύτερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο σκοπός της εκδήλωσης και το πλαίσιο της ΔΕΘ

Η εκδήλωση είχε ως κεντρικό ζητούμενο την καταπολέμηση της χειραγώγησης αγώνων, ένα φαινόμενο που υπονομεύει την ακεραιότητα του αθλητισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού οργάνωσε την παρουσίαση, προσφέροντας μια πλατφόρμα διαλόγου και πληροφόρησης. Η επιλογή της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ως πλαισίου για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στο θέμα.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της ΔΕΘ, αναδεικνύοντας τη δέσμευση για την προστασία του αθλητικού ιδεώδους. Η ΧΑΝΘ φιλοξένησε την εκδήλωση, παρέχοντας τον κατάλληλο χώρο για τη διεξαγωγή της συζήτησης και την προσέλκυση του ενδιαφερόμενου κοινού.

Η παρουσίαση του Γιώργου Μαυρωτά

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και Πρόεδρος της ΕΠΑΘΛΑ, Γιώργος Μαυρωτάς. Ο κ. Μαυρωτάς ανέλαβε να παρουσιάσει το διεθνές και εθνικό πλαίσιο που διέπει την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων. Επίσης, αναφέρθηκε εκτενώς στις δράσεις που αναπτύσσει η ΕΠΑΘΛΑ, τονίζοντας τον ρόλο της στην προστασία του αθλητισμού από τέτοια φαινόμενα.

Στην ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ανέλυσε τους σχετικούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στον αθλητισμό. Συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των αθλητών, των προπονητών και των διαιτητών, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ακεραιότητα των αγώνων. Η παρουσίαση περιλάμβανε επίσης την ενημέρωση για τα εργαλεία που είναι πλέον διαθέσιμα για την αναφορά περιστατικών χειραγώγησης.

Κανόνες και εργαλεία για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σε συγκεκριμένα σενάρια και παραδείγματα, τα οποία βοήθησαν τους παρευρισκόμενους να κατανοήσουν καλύτερα τις πρακτικές εφαρμογές των κανόνων και των εργαλείων. Αυτή η προσέγγιση είχε ως στόχο να καταστήσει σαφείς τις καταστάσεις που εμπίπτουν στη χειραγώγηση αγώνων και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις διαδικασίες που μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή τους κάποιο περιστατικό. Τα εργαλεία αναφοράς που παρουσιάστηκαν αποτελούν σημαντικά μέσα για την ενεργό συμμετοχή όλων στην προσπάθεια για καθαρό αθλητισμό, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.

Μεγάλο ενδιαφέρον από αθλητές και παράγοντες

Το ενδιαφέρον από την πλευρά του κοινού ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, γεγονός που αποτυπώθηκε στην πληρότητα της αίθουσας. Περίπου 120 αθλητές και παράγοντες του αθλητισμού παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, δείχνοντας την ευαισθησία τους για το θέμα της χειραγώγησης αγώνων. Η συμμετοχή τους ήταν ενεργή, καθώς ακολούθησε μια συζήτηση με πλήθος ερωτήσεων.

Οι ερωτήσεις και οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από τους παρευρισκόμενους μαρτυρούν την ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση σε αυτά τα ζητήματα. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των ομιλητών και του κοινού συνέβαλε στην αποτελεσματικότητα της εκδήλωσης, δημιουργώντας ένα γόνιμο περιβάλλον για την ανταλλαγή απόψεων και την εμβάθυνση στο θέμα.

Τα στελέχη της ΕΠΑΘΛΑ που συμμετείχαν

Εκτός από τον Γιώργο Μαυρωτά, στην παρουσίαση συμμετείχαν και άλλα στελέχη της ΕΠΑΘΛΑ, υποστηρίζοντας το έργο της ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν ο Βασίλης Κεραμάρης, η Άγη Κασούμη και η Ντενίζ Παναγοπούλου. Η παρουσία τους ενίσχυσε την εκδήλωση, προσφέροντας επιπλέον γνώσεις και εμπειρία στους παρευρισκόμενους.

Η συλλογική αυτή προσπάθεια των στελεχών της ΕΠΑΘΛΑ, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας για την επίτευξη του στόχου της καταπολέμησης της χειραγώγησης αγώνων και την προώθηση ενός καθαρού και δίκαιου αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta