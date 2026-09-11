Η πρώτη αποστολή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό με Μπέιλι και Κλέιτον

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού, ανακοίνωσε την πρώτη του αποστολή ενόψει του επερχόμενου αγώνα πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ στο Φάληρο, σε μία αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη για τις 12 Σεπτεμβρίου, στις 19:00. Στη λίστα των παικτών που επέλεξε ο Βάσκος προπονητής περιλαμβάνονται ο νεοαποκτηθείς Λίον Μπέιλι και ο Κλέιτον, ενώ διαθέσιμος είναι και ο Λορέντσο Πιρόλα.

Η πρώτη αποστολή του νέου τεχνικού

Η ανακοίνωση της αποστολής από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έρχεται δύο ημέρες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Πειραιωτών. Ο Βάσκος προπονητής παρουσιάστηκε στους παίκτες του Ολυμπιακού από τον Βαγγέλη Μαρινάκη πριν από ένα 24ωρο, σηματοδοτώντας την έναρξη της θητείας του στον πάγκο της ομάδας. Ακολούθησε η πρώτη του προπόνηση με την ομάδα στο Ρέντη, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία για τον αγώνα.

Ο αγώνας με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ διεξάγεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στο γήπεδο του Φαλήρου, με ώρα έναρξης τις 19:00, στις 12 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ανακοίνωση της αποστολής έγινε μετά το τέλος της τελευταίας προπόνησης των «ερυθρόλευκων».

Νέα πρόσωπα και σημαντικές επιστροφές

Στην πρώτη του αποστολή ως κόουτς του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέλεξε να συμπεριλάβει τον νεοαποκτηθέντα Λίον Μπέιλι. Ο Μπέιλι, ο οποίος προστέθηκε πρόσφατα στο δυναμικό της ομάδας, δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, προσθέτοντας μια νέα επιλογή στην επιθετική γραμμή των Πειραιωτών.

Παράλληλα, ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή και τον Κλέιτον, ενισχύοντας τις επιλογές του για το επικείμενο παιχνίδι. Μία ακόμη σημαντική επιστροφή αφορά τον Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε. Ο Πιρόλα είχε υποστεί μια ελαφριά θλάση κατά τη διάρκεια του αγώνα της προηγούμενης αγωνιστικής, στην έδρα του Βόλου Elabet, και πλέον είναι πλήρως διαθέσιμος για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Η πλήρης λίστα των παικτών

Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τον αγώνα με τον ΟΦΗ περιλαμβάνει συνολικά είκοσι τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ο Βάσκος προπονητής έχει στη διάθεσή του ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τη διαμόρφωση της ενδεκάδας και των αλλαγών.

Αναλυτικά, οι παίκτες που απαρτίζουν την πρώτη αποστολή του Ολυμπιακού υπό την καθοδήγηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι οι εξής: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον.

Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» στο Ρέντη

Η προετοιμασία των Πειραιωτών για την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής ολοκληρώθηκε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πραγματοποίησαν την τελευταία τους προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου τους προπονητή, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, πριν από τον κρίσιμο αγώνα με τον ΟΦΗ.

Η ομάδα στοχεύει σε μία θετική εμφάνιση στην εντός έδρας αναμέτρηση, καθώς ο αγώνας με τον ΟΦΗ αποτελεί την πρώτη επίσημη δοκιμασία για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Η προετοιμασία περιλάμβανε τις απαραίτητες τακτικές και φυσικές ασκήσεις, ώστε οι ποδοσφαιριστές να είναι έτοιμοι για τις απαιτήσεις του παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit